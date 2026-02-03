Đảng bộ UBND TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho 45 đảng viên

Sáng 3-2, Đảng ủy UBND TPHCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026) và lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân cho biết cách đây 96 năm, Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, phản ánh tính tất yếu của thời đại. Đảng ta đã vượt qua mọi thử thách, không ngừng đổi mới, là niềm tin của dân tộc Việt Nam… Dưới sự lãnh đạo của Đảng, TPHCM không ngừng sáng tạo, đổi mới và phát triển.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân nhấn mạnh lễ trao tặng Huy hiệu Đảng hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp to lớn của các đảng viên lão thành cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng là niềm vinh dự, tự hào của các đảng viên được trao tặng. Đây còn là dịp để toàn Đảng bộ UBND TPHCM tiếp tục giáo dục truyền thống, củng cố niềm tin, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Đảng bộ UBND TPHCM có 45 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2026

Dịp này, Đảng bộ UBND TPHCM có 45 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng có 4 đảng viên; nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng có 11 đảng viên; nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng có 30 đảng viên.