Bạn đọc

Ngày đầu ra quân xử lý vi phạm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Thanh Thảo

(NLĐO) - Đội CSGT Rạch Chiếc và Công an phường Tân Đông Hiệp sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác, tuần tra kiểm soát trên tuyến Mỹ Phước – Tân Vạn

Ngày 9-11, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM phối hợp Công an phường Tân Đông Hiệp tổ chức ra quân xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

Các lực lượng đã triển khai những tổ tuần tra kiểm soát liên tục, xuyên suốt trên tuyến, chỉ trong khoảng 3 giờ đã lập biên bản xử lý 15 trường hợp.

img

Các lực lượng ra quân kiểm tra

Phòng CSGT cho biết Đội CSGT Rạch Chiếc và Công an phường Tân Đông Hiệp sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác, tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, bố trí cán bộ ứng trực tại các nút giao quan trọng trên tuyến… nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giảm thiểu những nguyên nhân dẫn đến TNGT, kéo giảm ùn tắc giao thông, giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho người dân.

Đơn vị này cũng khuyến cáo, khi tham gia giao thông, ngoài việc chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT thì người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ,… cần thiết phải tìm hiểu, nhận biết về “điểm mù” của các phương tiện xe ô tô để chủ động phòng tránh.

img

img

Phát hiện nhiều tài xế vi phạm

Tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn là tuyến đường quan trọng kết nối nhiều khu vực kinh tế trọng điểm của TP HCM, vận chuyển hàng xuất khẩu từ các khu công nghiệp về các cảng ở Thành phố và Đồng Nai, ngoài ra còn kết nối với những trục giao thông như: Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1K,...

Lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này là rất lớn, đặc biệt là xe có tải trọng lớn như xe container, xe đầu kéo,… Với nhiều cầu vượt và nút giao cắt, đây là tuyến đường tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dẫn đến TNGT.

Mới đây nhất, vào sáng qua (8-11), gia đình 3 người chở nhau trên xe máy đã tử vong sau khi va chạm với xe đầu kéo khi đến đoạn giao nhau giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và Quốc lộ 1K.

 

Tin liên quan

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, 2 người trong một gia đình tử vong

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, 2 người trong một gia đình tử vong

(NLĐO) - Chiếc xe đầu kéo rẽ phải từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn vào Quốc lộ 1K thì xảy ra tai nạn với xe máy do người đàn ông chở vợ và cháu ngoại

Ám ảnh với xe container trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

(NLĐO) - Không chỉ ám ảnh kẹt xe, trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn cũng liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông thương tâm

Tai nạn thương tâm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

(NLĐO) - Người phụ nữ chạy xe máy ngã vào làn đường dành cho xe ô tô, đúng lúc chiếc xe container chạy cùng chiều đi tới cán lên người tử vong

tai nạn giao thông trật tự an toàn giao thông xử lý vi phạm công an phường giảm ùn tắc giao thông MỸ PHƯỚC TÂN VẠN
