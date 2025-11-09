Ngày đầu ra quân xử lý vi phạm trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Ngày 9-11, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TP HCM phối hợp Công an phường Tân Đông Hiệp tổ chức ra quân xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn.

Các lực lượng đã triển khai những tổ tuần tra kiểm soát liên tục, xuyên suốt trên tuyến, chỉ trong khoảng 3 giờ đã lập biên bản xử lý 15 trường hợp.

Các lực lượng ra quân kiểm tra

Phòng CSGT cho biết Đội CSGT Rạch Chiếc và Công an phường Tân Đông Hiệp sẽ tiếp tục duy trì các tổ công tác, tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Mỹ Phước - Tân Vạn, bố trí cán bộ ứng trực tại các nút giao quan trọng trên tuyến… nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giảm thiểu những nguyên nhân dẫn đến TNGT, kéo giảm ùn tắc giao thông, giữ gìn trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho người dân.

Đơn vị này cũng khuyến cáo, khi tham gia giao thông, ngoài việc chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT thì người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ,… cần thiết phải tìm hiểu, nhận biết về “điểm mù” của các phương tiện xe ô tô để chủ động phòng tránh.

Phát hiện nhiều tài xế vi phạm

Tuyến Mỹ Phước - Tân Vạn là tuyến đường quan trọng kết nối nhiều khu vực kinh tế trọng điểm của TP HCM, vận chuyển hàng xuất khẩu từ các khu công nghiệp về các cảng ở Thành phố và Đồng Nai, ngoài ra còn kết nối với những trục giao thông như: Đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1K,...

Lưu lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường này là rất lớn, đặc biệt là xe có tải trọng lớn như xe container, xe đầu kéo,… Với nhiều cầu vượt và nút giao cắt, đây là tuyến đường tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ dẫn đến TNGT.

Mới đây nhất, vào sáng qua (8-11), gia đình 3 người chở nhau trên xe máy đã tử vong sau khi va chạm với xe đầu kéo khi đến đoạn giao nhau giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và Quốc lộ 1K.