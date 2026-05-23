Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 và Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2026, ngày 23-5, Công đoàn phường An Đông, TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động chăm lo đoàn viên - lao động với chủ đề Ngày hội “An Đông vui khỏe – Kết nối yêu thương”, thu hút gần 300 đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia.

Ngay từ sáng sớm, không khí ngày hội đã trở nên rộn ràng khi đông đảo đoàn viên - lao động có mặt tham gia các hoạt động chăm lo, vui chơi, giao lưu do Công đoàn phường tổ chức.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động thiết thực được triển khai nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên - lao động. Tại khu vực y tế, đoàn viên được khám sức khỏe miễn phí với nhiều nội dung như xét nghiệm máu, siêu âm bụng, đo đường huyết, kiểm tra chức năng gan, thận và tầm soát chuyên sâu bệnh thận. Song song đó, chương trình còn tổ chức khám, tư vấn và tầm soát bệnh phổi miễn phí, giúp người lao động chủ động theo dõi, bảo vệ sức khỏe bản thân.

Các gian hàng giảm giá và chương trình “Phúc lợi đoàn viên” cũng thu hút đông đảo đoàn viên - lao động tham gia mua sắm. Nhiều mặt hàng thiết yếu từ nhu yếu phẩm, thực phẩm đến đồ gia dụng được bán với giá ưu đãi, góp phần giúp người lao động tiết kiệm chi phí sinh hoạt trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn.

Ngày hội còn mang đến nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như cắt tóc miễn phí, tư vấn vay vốn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm…, đáp ứng nhu cầu thực tế của đoàn viên - lao động.

Dịp này, ban tổ chức đã trao 69 phần quà (trị giá 600.000 đồng/phần), đến đoàn viên nghiệp đoàn, CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 41,4 triệu đồng.

Công đoàn phường An Đông công bố quyết định thành lập và ra mắt 3 Công đoàn cơ sở mới trên địa bàn

Cũng trong chương trình, Công đoàn phường An Đông công bố quyết định thành lập 3 Công đoàn cơ sở mới gồm Công ty TNHH Đô thị Sing Việt, Trạm Y tế phường An Đông và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông. Việc mở rộng thêm các Công đoàn cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại địa phương.

Công đoàn phường An Đông ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh số” bằng 3 ngôn ngữ Việt - Anh - Trung





Sôi nổi Hội thao “An Đông vui khỏe” Cùng ngày, Hội thao “An Đông vui khỏe” cũng diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVC-LĐ tham gia thi đấu và cổ vũ. Hội thao gồm 4 nội dung: kéo co, chuyền bóng tiếp sức, cờ vua và cờ tướng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên rèn luyện sức khỏe, giao lưu sau những giờ làm việc. Không khí hào hứng, sôi nổi tại Hội thao “An Đông vui khỏe” Thông qua hội thao, đoàn viên - lao động có dịp thư giãn, tái tạo năng lượng, đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu, gắn bó giữa các đơn vị, góp phần xây dựng môi trường làm việc vui tươi, tích cực và gắn kết hơn.





