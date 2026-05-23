Ấm tình Tháng Công nhân ở phường Tăng Nhơn Phú

Ngày 23-5, Công đoàn phường Tăng Nhơn Phú tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 với chủ đề "Công nhân Việt Nam đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động" thu hút sự tham gia của gần 300 đoàn viên, công nhân, người lao động trên địa bàn phường cùng nhiều doanh nghiệp đồng hành tham gia.

Chuỗi hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 18 năm 2026 của Công đoàn phường Tăng Nhơn Phú được thực hiện nhằm góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành, bảo vệ quyền lợi và nâng cao chất lượng đời sống của đoàn viên, công nhân, người lao động.

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Lệ Huyền - Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM, Tổ phó Tổ công tác số 3.

Chăm lo từ những điều thiết thực

Từ sáng sớm, khuôn viên chương trình đã nhộn nhịp với nhiều hoạt động ý nghĩa, chăm lo trực tiếp cho người lao động. Mở đầu bằng hoạt động tuyên truyền Luật An toàn giao thông kết hợp hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

Hoạt động tuyên truyền Luật An toàn giao thông kết hợp hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn.

Điểm nhấn của hoạt động tuyên truyền là trao tặng 300 nón bảo hiểm cho đoàn viên, công nhân, người lao động nhằm góp phần nâng cao ý thức tuân thủ luật giao thông, tham gia giao thông an toàn.

Bà Lê Thị Lệ Huyền - Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM, Tổ phó Tổ công tác số 3 trao tặng nón bảo hiểm cho đoàn viên, công nhân, người lao động.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú trao tặng nón bảo hiểm cho đoàn viên, công nhân, người lao động.

Tại chương trình, công đoàn phường Tăng Nhơn Phú cũng đã thực hiện ký kết với doanh nghiệp triển khai mô hình "Suất cơm nghĩa tình", hỗ trợ 250 suất cơm miễn phí dành cho công nhân, người lao động khó khăn và bệnh nhân bệnh hiểm nghèo đang sinh sống, điều trị trên địa bàn phường. Mô hình sẽ được duy trì định kỳ mỗi tháng 2 lần nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Ký kết triển khai mô hình "Suất cơm nghĩa tình".

Bên cạnh đó, Công đoàn phường cũng triển khai chương trình "Bếp ấm - Cơm ngon", trao bảng tượng trưng và hỗ trợ vật dụng nhà bếp cho 17 hộ gia đình đoàn viên, công nhân ở trọ có hoàn cảnh khó khăn góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và tiếp thêm động lực để người lao động ổn định cuộc

Dịp này, Công đoàn phường Tăng Nhơn Phú còn trao tặng 150 phần quà chăm lo cho công nhân, người lao động khó khăn. Mỗi phần gồm tiền mặt và phiếu mua hàng tại gian hàng 0 đồng với các mặt hàng nhu yếu phẩm thiết thực.

Bà Lê Thị Lệ Huyền - Uỷ viên Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM và lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú trao tặng phần các quà chăm lo cho công nhân, người lao động khó khăn.

Song song đó, trong khuôn khổ chuỗi chương trình còn có các hoạt động đồng hành thiết thực khác như: thay nhớt miễn phí, cắt tóc miễn phí, giới thiệu việc làm...

Đoàn viên, công nhân, người lao động mua sắm tại gian hàng 0 đồng.

Thay nhớt xe máy miễn phí cho đoàn viên, công nhân, người lao động.

Đoàn viên, công nhân, người lao động phấn khởi khi được cắt tóc miễn phí.

Giới thiệu việc làm cho người lao động.

Những suất cơm trưa phát cho người lao động khó khăn.

Đến thay nhớt miễn phí tại chương trình, bà Phạm Thị Thùy Vân (ngụ phường Tăng Nhơn Phú) cho biết, bà cảm thấy không khí chương trình rất nhộn nhịp và đã đông người đến từ sớm. Bà cảm thấy vui khi Công đoàn phường tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực.

Đồng hành cùng người lao động

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú nhấn mạnh, đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn phường thời gian qua đã không ngừng nỗ lực, vượt qua nhiều thách thức, khó khăn góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội phường cũng như giữ vững ổn định an ninh trật tự địa phương.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú phát biểu tại chương trình.

Ông cũng đánh giá cao vai trò của Công đoàn phường trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân như chương trình "Cảm ơn người lao động", thăm hỏi, hỗ trợ công nhân khó khăn; tuyên truyền pháp luật, chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên.

Bà Lê Thị Bấc - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Tăng Nhơn Phú hỗ trợ đoàn viên, công nhân, người lao động mua sắm tại gian hàng 0 đồng.

Theo ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, thời gian tới Công đoàn phường cần tiếp tục phát huy phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", đẩy mạnh chuyển đổi số, quan tâm xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh. Đồng thời ông cũng kêu gọi đoàn viên, người lao động tiếp tục học tập, nâng cao tay nghề, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú tham quan, khảo sát, kiểm tra và hỗ trợ đoàn viên, công nhân, người lao động mua sắm tại gian hàng 0 đồng.



