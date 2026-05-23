Nhằm tạo cầu nối hiệu quả giữa nguồn nhân lực trẻ và các đơn vị tuyển dụng, ngày 23-5, UBND xã Tân An Hội phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM và Trường Trung cấp nghề Củ Chi tổ chức "Sàn giao dịch việc làm xã Tân An Hội năm 2026".

Sự kiện thu hút khoảng 300 học sinh chuẩn bị tốt nghiệp trung cấp; đông đảo người lao động trên địa bàn xã, bộ đội xuất ngũ, lao động thất nghiệp và các đối tượng có nhu cầu tìm việc làm.

Học sinh trường Trung cấp Nghề Củ Chi phỏng vấn xin việc ngay tại trường

Phát biểu tại sự kiện, bà Huỳnh Thị Hồng Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Tân An Hội, cho biết năm 2026, TPHCM giao chỉ tiêu giới thiệu và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn xã là 1.100 lao động. Sự kiện đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với nhu cầu hơn 4000 vị trí việc làm thuộc nhiều ngành nghề khác nhau.

"Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo điều kiện để người lao động trẻ tiếp cận thông tin tuyển dụng chính thống, được tư vấn nghề nghiệp, định hướng việc làm và kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng" - bà Vân thông tin.

ThS Trần Minh Phụng, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Nghề Củ Chi, nhấn mạnh các đơn vị tuyển dụng đặt yêu cầu cao về nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn, tay nghề vững vàng và đặc biệt là phải có thái độ làm việc tốt, chuyên nghiệp đối với từng vị trí công việc.

Trong đó, các nhóm ngành ghi nhận nhu cầu tuyển dụng lớn nhất gồm có cơ khí cắt gọt, điện lạnh, điện công nghiệp và công nghệ ô tô.

Ngoài ra, để nâng cao chất lượng đầu ra, nhà trường đã chủ động ký kết hợp tác chiến lược với trên 30 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng nhà trường trong mô hình đào tạo kép, tiếp nhận học sinh đến thực tập tốt nghiệp và ưu tiên tuyển dụng ngay sau khi ra trường.

Bên cạnh hoạt động tuyển dụng trực tiếp, ngày hội còn tổ chức tư vấn học nghề, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu các chương trình làm việc tại Nhật Bản nhằm mở rộng thêm nhiều cơ hội lựa chọn cho người lao động, đặc biệt là lực lượng thanh niên trên địa bàn xã.



