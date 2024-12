Ngày hội mua sắm cho người lao động

Hơn 5.000 đoàn viên - lao động đã tham gia "Ngày hội hàng Việt Nam - Vui Tết cùng người lao động (NLĐ)" năm 2025 do LĐLĐ quận 1, TP HCM phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ quận tổ chức ngày 20-12, tại Cung Văn hóa Lao động thành phố. Ngày hội với sự tham gia của 80 đơn vị, doanh nghiệp (DN) đồng hành với chương trình.

Giảm giá từ 10% - 70%

Tham gia ngày hội, các DN, đơn vị đã giảm giá từ 10% - 50% sản phẩm như quần áo, giày dép, nhu yếu phẩm, gạo, bánh, mứt… cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Thực hiện chương trình "Ngày hội mua sắm, thanh toán không dùng tiền mặt", LĐLĐ quận 1 đã phối hợp với Công ty CP Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY) triển khai hình thức thanh toán không dùng tiền mặt khi mua sắm tại ngày hội. Chương trình đã tặng 5.000 mã và phiếu mua hàng cho CNVC-LĐ, người dân trên địa bàn quận (500.000 đồng/người).

Mua hàng đầy giỏ như nước mắm, gạo, bột ngọt, bánh ngọt…, anh Nguyễn Hoàng Văn, công nhân (CN) Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 1, rất phấn khởi. "CN ngành công ích rất vất vả và thu nhập thấp nên ít khi sắm sửa mấy ngày Tết. Nay được nhận mã mua hàng tại ngày hội, tôi cảm thấy ấm áp trước tình cảm của tổ chức Công đoàn dành cho NLĐ khó khăn khi Tết đến" - anh Văn bộc bạch.

Đoàn viên - lao động mua sắm tại “Ngày hội hàng Việt Nam - Vui Tết cùng người lao động” năm 2025 do LĐLĐ quận 1 tổ chức. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Theo bà Trương Thị Minh Dung, Chủ tịch LĐLĐ quận 1, ngày hội là hoạt động hưởng ứng thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Chương trình cũng tạo điều kiện cho các đơn vị, DN phát triển và quảng bá thương hiệu đồng thời tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVC-LĐ và người dân nhân dịp Tết Nguyên đán. Từ đó, thực hiện hiệu quả chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên". Tại ngày hội, NLĐ được sử dụng các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước với chất lượng cao và thụ hưởng những chính sách ưu đãi, giảm giá từ phía các đơn vị, DN.

Các mặt hàng bán tại phiên chợ này có giá rất rẻ nên năm trước tôi đã mua nhiều thứ. Hy vọng năm nay, tôi cũng sẽ có cơ hội được tham dự và sắm sửa nhiều hàng Tết cho gia đình" - chị Trần Thị Thủy, CN Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 11, háo hức khi biết thông tin.

Trước đó, chương trình "Tết sum vầy - Ngày hội CN - Phiên chợ nghĩa tình" do Công đoàn Dệt may Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức tại Công ty CP Phong Phú và Tổng Công ty Việt Thắng. Chương trình có 74 gian hàng bán các mặt hàng nhu yếu phẩm giảm giá từ 30% - 70% cho đoàn viên - lao động. Nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025, Công đoàn Dệt may Việt Nam tổ chức 5 chương trình "Tết sum vầy - Ngày hội CN - Phiên chợ nghĩa tình" ở 3 miền; phối hợp Tập đoàn Dệt may Việt Nam tặng quà Tết cho hơn 1.900 đoàn viên - lao động với tổng kinh phí trên 4,5 tỉ đồng.

Hai phiên chợ nghĩa tình

Nhằm tạo thuận lợi cho đoàn viên trong việc mua sắm, tại quận 7 (TP HCM), LĐLĐ quận đã tổ chức điểm bán hàng phúc lợi cố định tại Nhà Văn hóa Lao động quận, mở cửa tất cả các ngày trong tuần, trở thành kênh mua sắm thường xuyên cho đoàn viên với giá ưu đãi. Điểm phúc lợi này có hàng trăm mặt hàng nhu yếu phẩm, hóa mỹ phẩm, bánh kẹo, trà, sữa… giá rẻ hơn từ 5% - 30% so với thị trường, cùng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Ông Trần Cộng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 7, cho biết ngoài duy trì điểm bán hàng cố định, LĐLĐ quận còn phối hợp với các đối tác có ký kết chương trình phúc lợi tổ chức "Phiên chợ nghĩa tình cho đoàn viên", dự kiến diễn ra trong tháng 1-2025, bày bán đa dạng các sản phẩm hàng tiêu dùng, nông sản... Sẽ có 1.000 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn được tặng phiếu mua hàng (500.000 đồng/phiếu). "Việc tổ chức bán hàng phúc lợi và phiên chợ lưu động sẽ giúp NLĐ dễ dàng tiếp cận, mua sắm, bảo đảm ngày càng nhiều CNVC-LĐ được hưởng lợi từ các hoạt động Công đoàn" - ông Cộng nói.

Tương tự, LĐLĐ quận 11, TP HCM cũng đang ráo riết chuẩn bị cho 2 phiên chợ đặc biệt dành cho đoàn viên - lao động trong dịp Tết Ất Tỵ 2025. Đó là "Phiên chợ nghĩa tình" và "Phiên chợ nghĩa tình CN - Tình đoàn kết". Ông Lương Phương Quân, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 11, cho biết "Phiên chợ nghĩa tình" dự kiến được tổ chức ngày 19-1 tại Nhà Văn hóa Lao động quận, bán các mặt hàng tiêu dùng có giá ưu đãi từ 5% - 30%, LĐLĐ quận sẽ tặng 500 - 700 phiếu mua hàng cho đoàn viên khó khăn để mua sắm.

Về "Phiên chợ nghĩa tình CN - Tình đoàn kết" cũng được tổ chức trong tháng 1-2025 nhưng với tiêu chí: Không dùng tiền mặt và không lợi nhuận. Phiên chợ dự kiến có khoảng 35 gian hàng đến từ các Công đoàn cơ sở bày bán hàng ngàn sản phẩm, vật dụng thiết yếu như: quần áo, giày dép, gạo, dụng cụ học tập…

Điểm nhấn của phiên chợ là rất nhiều vật dụng đã qua sử dụng nhưng còn mới được bày bán với giá vài ngàn đồng/sản phẩm. Có những gian hàng hoàn toàn miễn phí cho CN. Đặc biệt, sau phiên chợ, các gian hàng sẽ đóng góp một phần doanh thu để chăm lo cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo của quận. Với ý nghĩa đó, phiên chợ này được rất nhiều NLĐ mong chờ.

Cần Thơ: Xây dựng và trao tặng 4 "Mái ấm Công đoàn" LĐLĐ TP Cần Thơ ngày 20-12 cho biết nhằm hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở khi Tết sắp đến, đơn vị vừa bàn giao 3 "Mái ấm Công đoàn" cho chị Trần Thị Thu Thủy (nhân viên điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh), chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy (giáo viên Trường Mầm non thị trấn Vĩnh Thạnh) và anh Nguyễn Thanh Hải (giáo viên Trường Tiểu học Thạnh Lộc, quận Thốt Nốt); khởi công xây dựng "Mái ấm Công đoàn" cho chị Đào Thị Thanh Thúy (Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh). Mỗi mái ấm trị giá từ 120 - 140 triệu đồng, trong đó, Chi nhánh Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng tại Cần Thơ hỗ trợ 50 triệu đồng/mái ấm, phần còn lại do gia đình đóng góp. C.Linh