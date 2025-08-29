HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Tưng bừng hội sách chào mừng 80 năm Quốc khánh

Kim Ngân

(NLĐO) - Đường sách TP HCM tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi chào mừng 80 năm Quốc khánh

Hòa chung không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2025), Đường Sách TP HCM tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khẳng định vai trò của văn hóa đọc trong đời sống.

Điểm nhấn của chương trình là Hội sách Chào mừng Quốc khánh 2-9 với hàng ngàn tựa sách hay, nhiều ấn phẩm mới ra mắt cùng chương trình ưu đãi, quà tặng hấp dẫn. Đây là dịp độc giả tiếp cận kho tàng tri thức phong phú, khơi gợi tình yêu đọc sách và niềm tự hào dân tộc.

Tưng bừng hội sách chào mừng 80 năm Quốc khánh- Ảnh 1.

Hội sách diễn ra trong không gian rợp bóng cờ

Diễn ra từ ngày 28-8 đến hết ngày 7-9, không gian hội sách được bố trí giữa lòng đường với các khu vực đọc, chọn sách, check-in và trải nghiệm văn hóa phẩm. Mỗi gian hàng đều được thiết kế gắn với sắc đỏ sao vàng, tạo nên không gian đầy ắp tinh thần yêu nước.

Tưng bừng hội sách chào mừng 80 năm Quốc khánh- Ảnh 2.

Nhiều ấn phẩm ý nghĩa được trưng bày

Song song đó, chương trình "Sân khấu Măng non" tại Đường sách TP Thủ Đức mang đến những buổi biểu diễn nghệ thuật đặc biệt vào các ngày 16 và 23-8, quy tụ đông đảo "nghệ sĩ nhí" biểu diễn múa, hát, thời trang, nhạc cụ, ảo thuật, nghệ thuật truyền thống…

Đây không chỉ là một sân chơi quen thuộc để các em nhỏ tự tin thể hiện năng khiếu ca hát, múa, nhạc cụ, mà còn là dịp để những "búp măng non" gửi gắm tình yêu quê hương, đất nước của mình qua từng lời ca, điệu múa trong sáng, hồn nhiên.

Tưng bừng hội sách chào mừng 80 năm Quốc khánh- Ảnh 4.
Tưng bừng hội sách chào mừng 80 năm Quốc khánh- Ảnh 5.
Tưng bừng hội sách chào mừng 80 năm Quốc khánh- Ảnh 6.

Chương trình Sân khấu Măng non số đặc biệt, biểu diễn nghệ thuật Chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 chủ đề “80 năm - Tự hào một dải non sông - Văn hóa đồng hành cùng dân tộc”

Ngoài ra, chuỗi hoạt động tương tác và trải nghiệm dành cho thiếu nhi cũng được tổ chức thường xuyên như: workshop "Chạm Xanh" với chủ đề bảo vệ môi trường thông qua hoạt động tái chế, vẽ chậu cây, trồng và chăm sóc cây xanh; workshop khoa học công nghệ; trải nghiệm nghệ thuật tô tượng, tranh cát; làm quen nhạc cụ ukulele; trò chơi dân gian (ô ăn quan, lego, xếp gỗ…).

Tưng bừng hội sách chào mừng 80 năm Quốc khánh- Ảnh 7.

Workshop “Chạm Xanh” là hoạt động ý nghĩa hướng tới giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho thiếu nhi

Chuỗi sự kiện này không chỉ là hoạt động văn hóa chào mừng ngày Quốc khánh 2-9 mà còn góp phần lan tỏa văn hóa đọc, tinh thần yêu nước, khích lệ thế hệ trẻ giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc.


Đường sách TP HCM đạt doanh thu hơn 31 tỉ đồng nửa đầu năm 2025

Đường sách TP HCM đạt doanh thu hơn 31 tỉ đồng nửa đầu năm 2025

(NLĐO) - Trong 6 tháng đầu năm 2025, Đường Sách TP HCM đã có 212 hoạt động, cho thấy nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc tạo dựng một điểm hẹn tri thức hấp dẫn.

"Bốn mùa cờ bay" - tập thơ rung cảm

Song hành cùng những bài thơ của tác giả Huỳnh Mai Liên là minh họa của họa sĩ nhí - con gái Mai Khuê của chị với những bảng màu rực rỡ, tươi đẹp

Thư viện sách nói Hướng Dương: Thắp sáng tương lai người khiếm thị

Thư viện sách nói Hướng Dương dù hoạt động phi lợi nhuận nhưng luôn cập nhật, cải tiến chuyên môn.

    Thông báo