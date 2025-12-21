Tổ chức Special Olympics Việt Nam (SOVN) phối hợp cùng Hội Phụ huynh CLB thể thao Special Olympics Việt Nam, các đơn vị giáo dục chuyên biệt và doanh nghiệp thể thao, dinh dưỡng trên địa bàn thành phố tổ chức Ngày hội thể thao Các CLB Special Olympics Việt Nam 2025.



Ngày hội thể thao Các CLB Special Olympics Việt Nam tại TP HCM

Với tôn chỉ "Creating an inclusive world – Xây dựng một thế giới hòa nhập", Special Olympics Việt Nam không ngừng nỗ lực biến thể thao trở thành cầu nối xóa bỏ rào cản, đề cao sự tôn trọng và giá trị nhân văn. Bằng các hoạt động tập luyện và thi đấu thường xuyên, Special Olympics song hành thực hiện hai mục tiêu: Nâng cao sức khỏe toàn diện cho vận động viên khuyết tật trí tuệ và tái định hình quan điểm của xã hội, khẳng định tiềm năng vô hạn của mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Hướng dẫn các VĐV tranh tài

Trên hành trình đó, Ngày hội thể thao Các CLB Special Olympics Việt Nam 2025 đã trở thành không gian kết nối đầy ý nghĩa giữa các vận động viên cùng với gia đình, nhà trường, doanh nghiệp và toàn xã hội. Đây không chỉ là sân chơi để các vận động viên thể hiện tài năng, mà còn là cơ hội lan tỏa khát vọng về một thế giới bình đẳng, nơi mọi rào cản được xóa bỏ, nhường chỗ cho sự tôn trọng và cơ hội vươn lên.

Sôi nổi các cuộc tranh tài

Ngày hội thể thao Các CLB Special Olympics Việt Nam 2025 quy tụ gần 100 VĐV và các giáo viên, huấn luyện viên đến từ 6 đơn vị giáo dục và thể thao chuyên biệt trên địa bàn TP HCM. Các tiết mục văn nghệ hết sức ý nghĩa và vui tươi do chính các vận động viên đặc biệt biểu diễn đã mở màn cho ngày tranh tài với những màn thi đấu thể thao sôi động, chan hòa tình thương. Trong sự cổ vũ của thầy cô và niềm tự hào của gia đình, các VĐV khuyết tật đã được tự do tỏa sáng, thi đấu hết mình để khẳng định giá trị bản thân và truyền đi thông điệp mạnh mẽ về một xã hội tôn trọng sự khác biệt.

Những tấm huy chương được trao cho người chiến thắng ở hai bộ môn chủ đạo: điền kinh (bật xa tại chỗ, chạy 60 m, 100 m) và bóng rổ (tranh tài kỹ thuật đồng đội). Đây là những nội dung được thiết kế phù hợp với khả năng của các vận động viên, đồng thời là "trái ngọt" từ quá trình tập luyện bền bỉ suốt thời gian qua dưới sự hỗ trợ từ các dự án phát triển thể thao của SOVN.

Ông Đỗ Anh Tuấn, GĐĐH Special Olympics Việt Nam (trái), trao cờ lưu niệm cho đơn vị đồng hành



