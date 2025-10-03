HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Truyền lửa đam mê pickleball cho người khuyết tật

Trúc Ly - Thanh Trúc

(NLĐO) - Với mục đích thể thao là liều thuốc tinh thần, gắn kết và chữa lành, anh Huỳnh Công Sơn đã mang Pickleball đến với cộng đồng người khuyết tật Việt Nam.

Khởi xướng CLB Para Pickleball - Nơi kết nối đam mê và sức sống

Mang trong mình di chứng sốt bại liệt từ nhỏ, anh Huỳnh Công Sơn từng là nhà vô địch quần vợt xe lăn suốt hơn 10 năm, sau chuyển hướng sang Pickleball - môn thể thao nhẹ nhàng, dễ tiếp cận. "Pickleball không chỉ giúp duy trì đam mê mà còn là hình thức vật lý trị liệu giúp phục hồi chức năng vận động" - anh Sơn chia sẻ.


Tháng 6 - 2023, từ tâm huyết và kinh nghiệm, anh Sơn thành lập Câu lạc bộ Para Pickleball tại TP HCM dành cho người khuyết tật, nhanh chóng thu hút gần 30 thành viên tham gia đều đặn mỗi tuần, trở thành nơi luyện tập, giao lưu và phát triển phong trào.

Không chỉ mang đến sân chơi cho người khuyết tật, CLB còn tổ chức nhiều giải đấu quy mô như: Giải Vô địch các Câu lạc bộ Quần vợt và Pickleball trên xe lăn (2024), Giải Pickleball vì cộng đồng Quận Tân Bình (2024) và Giải Vô địch Thể thao Người khuyết tật TP HCM (2025)... góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao này tại Việt Nam.

Đam mê và khát vọng bất tận

Ngoài vai trò sáng lập và huấn luyện viên, anh Sơn còn lập ra fanpage Saigon Para Pickleball trên Facebook, kết nối với các tổ chức quốc tế như: Wheelchair Pickleball Thái Lan, CLB tại Mỹ, Đài Bắc Trung Hoa, Hồng Kông (Trung Quốc)… Anh cũng là thành viên ban điều hành Liên đoàn Para Pickleball Quốc tế, khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ thể thao người khuyết tật thế giới.

Truyền lửa đam mê pickleball cho người khuyết tật - Ảnh 1.

Điểm đặc biệt của Pickleball là tính hòa nhập cao, khi người khuyết tật và người bình thường có thể thi đấu chung trong một trận đấu. “Pickleball đã xóa nhòa rào cản, kết nối con người bằng đam mê thể thao” - anh Sơn bộc bạch.

Với Huỳnh Công Sơn, Pickleball không chỉ là môn thể thao mà còn là nguồn năng lượng, là sợi dây gắn kết cộng đồng người khuyết tật vượt lên mọi giới hạn.

“Ngày nào không ra sân chơi, tôi cũng thấy thiếu. Pickleball đã trở thành máu thịt, là động lực để tôi vượt qua mọi khó khăn” - anh Sơn bày tỏ.

Đam mê và khát vọng của anh không chỉ tạo nên những danh hiệu vô địch, mà còn thắp sáng niềm tin, sức sống mới cho cộng đồng người khuyết tật.

người khuyết tật Para Games pickleball Huỳnh Công Sơn
