Clip hiện trường khu vực xuất hiện vết nứt trên núi
Ngày 16-11, ông Phạm Quang Hòa, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2, cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một vết nứt trên núi dài hơn 150 m.
Thông tin ban đầu, vào chiều 15-11, khi đang cào dọn đất sạt lở từ mái taluy dương tràn xuống tuyến đường trục xã ở thôn Quyết Thắng, người dân bất ngờ phát hiện trên núi bị sụt lún nghiêm trọng. Vết nứt kéo dài khoảng 150 m, đất sụt tạo rãnh sâu từ 80 cm-100 m.
Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo sạt lở nguy hiểm, nhanh chóng lập sào chắn, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời tổ chức sơ tán 2 hộ dân với 8 nhân khẩu sinh sống dưới chân núi đến nơi an toàn.
Hiện, công tác xử lý, khắc phục sạt lở núi đang được chính quyền xã Sơn Kim 2 và các ngành chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh tính toán kỹ lưỡng, khoa học, đảm bảo an toàn.
