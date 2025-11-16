Clip hiện trường khu vực xuất hiện vết nứt trên núi

Ngày 16-11, ông Phạm Quang Hòa, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2, cho biết trên địa bàn vừa phát hiện một vết nứt trên núi dài hơn 150 m.

Người dân lo lắng khi xuất hiện vết nứt kéo dài trên núi

Thông tin ban đầu, vào chiều 15-11, khi đang cào dọn đất sạt lở từ mái taluy dương tràn xuống tuyến đường trục xã ở thôn Quyết Thắng, người dân bất ngờ phát hiện trên núi bị sụt lún nghiêm trọng. Vết nứt kéo dài khoảng 150 m, đất sụt tạo rãnh sâu từ 80 cm-100 m.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo sạt lở nguy hiểm, nhanh chóng lập sào chắn, cấm người và phương tiện qua lại, đồng thời tổ chức sơ tán 2 hộ dân với 8 nhân khẩu sinh sống dưới chân núi đến nơi an toàn.



Hiện, công tác xử lý, khắc phục sạt lở núi đang được chính quyền xã Sơn Kim 2 và các ngành chức năng ở tỉnh Hà Tĩnh tính toán kỹ lưỡng, khoa học, đảm bảo an toàn.