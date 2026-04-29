Thời sự

Ngày mai (30-4) Thảo Em “lên xe hoa” tại Thảo Cầm Viên

Ngọc Quý

(NLĐO) - Thảo Cầm Viên Sài Gòn tung loạt hoạt động văn hóa, giải trí, tương tác động vật đặc sắc dịp lễ 30-4 và 1-5, thu hút du khách mọi lứa tuổi.

Hòa trong không khí kỷ niệm ngày đất nước thống nhất, Thảo Cầm Viên Sài Gòn triển khai chuỗi chương trình văn hóa, giải trí và trải nghiệm thiên nhiên kéo dài từ ngày 30-4 đến 3-5-2026, phục vụ đa dạng nhu cầu tham quan của người dân và du khách.

Hươu cao cổ Thảo Em “lên xe hoa” tại Thảo Cầm Viên dịp lễ 30-4 - Ảnh 1.

Ngày mai (30-4) tại Thảo Cầm Viên sẽ diễn ra chương trình "Thảo Em tròn 3 - Lên xe hoa" - Ảnh: Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Điểm nhấn là chương trình "Gửi lời tri ân - Mừng ngày đất nước thống nhất" diễn ra lúc 10 giờ ngày 30-4 tại khu vực Vườn sách. Không gian được thiết kế đậm màu sắc lịch sử, kết hợp âm nhạc với các ca khúc cách mạng, tái hiện khí thế hào hùng của ngày thống nhất. Du khách có thể check-in tại tiểu cảnh "Kỷ nguyên vươn mình", nhận thiệp kỷ niệm chủ đề hòa bình - thống nhất, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử.

Cùng thời điểm, chương trình "Thảo Em tròn 3 - Lên xe hoa" tổ chức tại khu chuồng hươu cao cổ mang đến không khí vui nhộn với lễ cưới mô phỏng giữa hai cá thể hươu cao cổ Thảo Em và Phi Phi. 

Hoạt động gồm nghi thức trao quà hồi môn sáng tạo, giao lưu tương tác, tặng quà lưu niệm, hướng đến thông điệp gắn kết giữa con người và thiên nhiên.

Trong suốt kỳ nghỉ, sân khấu Thảo Cầm Viên duy trì chương trình ca nhạc chủ đề "Âm vang ngày thống nhất" với 8 suất diễn mỗi ngày, chia đều sáng và chiều. Song song đó, hoạt động mascot với các hình tượng động vật như ngựa, capybara, hà mã, cọp, voi xuất hiện luân phiên từ 9 giờ đến 11 giờ, tạo điểm nhấn thu hút, đặc biệt với trẻ em.

Không gian trải nghiệm cũng được mở rộng với khu đọc sách miễn phí, khu vui chơi cát dành cho thiếu nhi, mang đến lựa chọn thư giãn nhẹ nhàng cho gia đình.

Nhiều khu tham quan đặc trưng như vườn bướm, vườn hồng hạc, vườn thú thiếu nhi, vườn thú thân thiện và bảo tàng động - thực vật đồng loạt mở cửa xuyên suốt dịp lễ. Du khách có thể tham gia cho động vật ăn, chụp ảnh, tìm hiểu tập tính trong môi trường gần gũi.

Đáng chú ý, các chương trình biểu diễn tập tính động vật diễn ra theo khung giờ cố định, giúp du khách quan sát trực tiếp hành vi của voi, hà mã, công, hổ… Ngoài ra, hoạt động tương tác như cho cá sấu, hươu cao cổ, gấu mèo ăn hay giao lưu với linh trưởng mang lại trải nghiệm sinh động.

Một số hoạt động đặc biệt như "kéo co với hổ" (ngày 3-5) được tổ chức dưới sự kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn nhưng vẫn tạo cảm giác kịch tính cho người tham gia.

Bên cạnh đó, chương trình "Nhân viên vườn thú kể chuyện" mang đến góc nhìn chân thực về hành trình chăm sóc động vật, trong khi show diễu hành ZooBiz mỗi sáng là điểm nhấn lễ hội với sự góp mặt của nhiều loài vật thân thiện, tạo nên không khí rộn ràng, đầy sắc màu.

