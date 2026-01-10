Triển lãm Kiểng lá 2026: “Nghe lá hoa kể chuyện” tại Thảo Cầm Viên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Triển lãm Kiểng lá 2026: “Nghe lá hoa kể chuyện” tại Thảo Cầm Viên

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sáng 10-1, Thảo Cầm Viên Sài Gòn khai mạc Triển lãm Kiểng lá 2026, mang đến không gian xanh độc đáo, nơi lá hoa “kể chuyện” giữa lòng đô thị

Với chủ đề "Nghe lá hoa kể chuyện", sự kiện diễn ra từ nay đến ngày 18-1, nhằm giới thiệu vẻ đẹp đa dạng của các dòng kiểng lá, cây cảnh và nghệ thuật sân vườn, đồng thời lan tỏa thông điệp sống xanh, gần gũi thiên nhiên trong đời sống đô thị.

“Nghe lá hoa kể chuyện” tại Thảo Cầm Viên - Ảnh 1.

Thảo Cầm Viên khai mạc Triển lãm Kiểng lá năm 2026 với chủ đề "Nghe lá hoa kể chuyện"

Theo ban tổ chức, kiểng lá là dòng cây cảnh được ưa chuộng nhờ hình dáng, màu sắc và cấu trúc lá độc đáo, mang giá trị thẩm mỹ cao. Không chỉ góp phần tạo điểm nhấn cho không gian sống, kiểng lá còn giúp cải thiện chất lượng không khí, mang lại cảm giác thư thái và cân bằng cho người trồng và thưởng lãm. 

Triển lãm năm nay được thiết kế như một không gian kể chuyện, nơi mỗi tán lá, chậu cây đều gợi mở mối liên hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

"Nghe lá hoa kể chuyện" tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn - CLIP: NGỌC QUÝ

Triển lãm quy tụ 19 đơn vị, nhà vườn với hơn 50 gian hàng trưng bày kiểng lá, vật tư và các sản phẩm nghệ thuật sân vườn. Nhiều thương hiệu, nhà vườn quen thuộc trong giới cây cảnh như Bà Bảy Bán Bông, Don's Garden, Mon Garden, Saigon Chic Garden, Vườn Trong Phố, Vườn Bắt Mồi… mang đến các bộ sưu tập cây độc đáo, phong phú về chủng loại và phong cách. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các đơn vị cung ứng vật tư, chậu cảnh, trang trí sân vườn, góp phần hoàn thiện trải nghiệm cho khách tham quan.

Bạn Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 2007, ngụ phường Bình Thạnh) cho biết lần đầu tham quan một triển lãm kiểng lá được dàn dựng công phu như vậy. "Không chỉ xem cây đẹp, tôi còn có cảm giác được thư giãn, chậm lại giữa không gian xanh mát. Triển lãm gợi cho tôi ý tưởng đưa cây xanh vào không gian học tập để giảm căng thẳng" - bạn Tâm chia sẻ.

Triển lãm mở cửa hằng ngày từ 8 giờ đến 19 giờ; riêng sau 17 giờ, khách tham quan được vào khu triển lãm miễn phí. 

“Nghe lá hoa kể chuyện” tại Thảo Cầm Viên - Ảnh 2.

Sự kiện diễn ra từ nay đến ngày 18-1 nhằm giới thiệu vẻ đẹp đa dạng của các dòng kiểng lá, cây cảnh và nghệ thuật sân vườn

“Nghe lá hoa kể chuyện” tại Thảo Cầm Viên - Ảnh 3.

Triển lãm quy tụ 19 đơn vị, nhà vườn với hơn 50 gian hàng trưng bày kiểng lá, vật tư và các sản phẩm nghệ thuật sân vườn

“Nghe lá hoa kể chuyện” tại Thảo Cầm Viên - Ảnh 4.

Bên cạnh đó là sự góp mặt của các đơn vị cung ứng vật tư, chậu cảnh, trang trí sân vườn, góp phần hoàn thiện trải nghiệm cho khách tham quan

“Nghe lá hoa kể chuyện” tại Thảo Cầm Viên - Ảnh 5.

Triển lãm mở cửa hằng ngày từ 8 giờ đến 19 giờ; riêng sau 17 giờ, khách tham quan được vào khu triển lãm miễn phí

“Nghe lá hoa kể chuyện” tại Thảo Cầm Viên - Ảnh 6.

Đây được kỳ vọng là điểm đến văn hóa sinh thái hấp dẫn cho người dân và du khách trong những ngày đầu năm 2026

Tin liên quan

Thảo Cầm Viên: Áo mèo Mika được đấu giá 10 triệu, fan 3 thế hệ “chốt đơn”

Thảo Cầm Viên: Áo mèo Mika được đấu giá 10 triệu, fan 3 thế hệ “chốt đơn”

(NLĐO) - Chiếc áo của “chủ tịch” mèo Mika được đấu giá 10 triệu đồng tại lễ hội fan Thảo Cầm Viên 2025, gây phấn khích cho hàng trăm người tham dự.

Sau 20 năm, hồng hạc lần đầu làm mẹ giữa lòng Thảo Cầm Viên

(NLĐO) - Sau gần 20 năm, Thảo Cầm Viên Sài Gòn lần đầu ghi nhận chim hồng hạc con nở trứng tự nhiên và được mẹ nuôi dưỡng.

Thú họ mèo nhỏ hội tụ giữa lòng Thảo Cầm Viên Sài Gòn

(NLĐO) - Những bước chân uyển chuyển, ánh mắt sắc lẹm của “đại gia đình” họ mèo nhỏ tại Thảo Cầm Viên khiến du khách như lạc vào thế giới hoang dã.

Thảo Cầm Viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn bonsai TPHCM Nghe hoa lá kể chuyện tại Thảo Cầm Viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo