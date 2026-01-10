Triển lãm Kiểng lá 2026: “Nghe lá hoa kể chuyện” tại Thảo Cầm Viên

Với chủ đề "Nghe lá hoa kể chuyện", sự kiện diễn ra từ nay đến ngày 18-1, nhằm giới thiệu vẻ đẹp đa dạng của các dòng kiểng lá, cây cảnh và nghệ thuật sân vườn, đồng thời lan tỏa thông điệp sống xanh, gần gũi thiên nhiên trong đời sống đô thị.

Thảo Cầm Viên khai mạc Triển lãm Kiểng lá năm 2026 với chủ đề "Nghe lá hoa kể chuyện"

Theo ban tổ chức, kiểng lá là dòng cây cảnh được ưa chuộng nhờ hình dáng, màu sắc và cấu trúc lá độc đáo, mang giá trị thẩm mỹ cao. Không chỉ góp phần tạo điểm nhấn cho không gian sống, kiểng lá còn giúp cải thiện chất lượng không khí, mang lại cảm giác thư thái và cân bằng cho người trồng và thưởng lãm.

Triển lãm năm nay được thiết kế như một không gian kể chuyện, nơi mỗi tán lá, chậu cây đều gợi mở mối liên hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

"Nghe lá hoa kể chuyện" tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn - CLIP: NGỌC QUÝ

Triển lãm quy tụ 19 đơn vị, nhà vườn với hơn 50 gian hàng trưng bày kiểng lá, vật tư và các sản phẩm nghệ thuật sân vườn. Nhiều thương hiệu, nhà vườn quen thuộc trong giới cây cảnh như Bà Bảy Bán Bông, Don's Garden, Mon Garden, Saigon Chic Garden, Vườn Trong Phố, Vườn Bắt Mồi… mang đến các bộ sưu tập cây độc đáo, phong phú về chủng loại và phong cách. Bên cạnh đó là sự góp mặt của các đơn vị cung ứng vật tư, chậu cảnh, trang trí sân vườn, góp phần hoàn thiện trải nghiệm cho khách tham quan.

Bạn Nguyễn Thị Minh Tâm (SN 2007, ngụ phường Bình Thạnh) cho biết lần đầu tham quan một triển lãm kiểng lá được dàn dựng công phu như vậy. "Không chỉ xem cây đẹp, tôi còn có cảm giác được thư giãn, chậm lại giữa không gian xanh mát. Triển lãm gợi cho tôi ý tưởng đưa cây xanh vào không gian học tập để giảm căng thẳng" - bạn Tâm chia sẻ.

Triển lãm mở cửa hằng ngày từ 8 giờ đến 19 giờ; riêng sau 17 giờ, khách tham quan được vào khu triển lãm miễn phí.

