Ngày 10-9, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Dũng (SN 1982, ngụ TP HCM) mức án tử hình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Hai đồng phạm của Dũng là Nguyễn Minh Tiền (SN 1988, ngụ TP HCM) bị phạt 10 năm tù và Nguyễn Thị Thảo (SN 1971, ngụ TP HCM) bị phạt 8 năm tù cùng tội danh.

Các bị cáo tại toà

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5-2023, Dũng quen một người tên Nguyễn Đức Tuyên. Tuyên hứa đưa Dũng tiền công 1 triệu đồng cho mỗi "bánh" heroin (khoảng 350 gam) được vận chuyển và giao dịch.

Từ đó, Dũng nhiều lần nhận các thùng xốp chứa ma túy theo sự chỉ đạo của Tuyên, đem về cất giấu tại nhà rồi giao lại cho người mua. Tiền bán ma túy do Dũng thu hộ sẽ được giao lại cho Tuyên.

Tháng 5-2023, Tuyên còn gửi cho Dũng một khẩu súng ngắn cùng 6 viên đạn. Về hành vi này, ngày 11-3-2025, Dũng đã bị TAND TP HCM tuyên phạt 2 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Trong số khách hàng của Tuyên có Nguyễn Thị Thảo và Nguyễn Minh Tiền. Từ giữa tháng 4-2024 đến 8-5-2024, Dũng 5 lần giao heroin cho Thảo, mỗi lần 1 chỉ (3,75 gam) với giá 2,2 triệu đồng/chỉ. Sau khi mua, Thảo chia nhỏ và bán lại với giá 1,4 triệu đồng/nửa chỉ.

Tương tự, từ ngày 3 đến 8-5-2024, Dũng 6 lần giao heroin cho Tiền. Nhận được hàng, Tiền chia nhỏ bán lẻ cho nhiều người tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn (cũ) với giá 100.000 đồng/tép.

Kết quả điều tra xác định, Dũng phải chịu trách nhiệm đối với tổng khối lượng 5.460,3933 gam heroin và 80,8934 gam methamphetamine. Thảo chịu trách nhiệm với 18,7176 gam heroin, còn Tiền là 16,8328 gam heroin.

Đối với Nguyễn Đức Tuyên, hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh và xử lý khi có đủ căn cứ.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, không đưa ra lời bào chữa nào.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Dũng đặc biệt nguy hiểm, khối lượng ma túy cực lớn, cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội nên tuyên phạt tử hình. Hai bị cáo Thảo và Tiền giữ vai trò đồng phạm tích cực, được xem xét mức án phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội.



