Tạm giữ 2 đối tượng cho vay lãi suất “cắt cổ” ở Đồng Nai

Ngày 10-9, Công an xã Long Thành (Đồng Nai) cho biết vừa triệt phá thành công 2 điểm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tạm giữ 2 đối tượng thu lợi bất chính tổng cộng gần nửa tỉ đồng.

Đối tượng Trình Anh Dũng (bên phải) và đối tượng Nguyễn Mạnh Cường (bên trái)

Bước đầu, công an xác định, đối tượng Trình Anh Dũng (SN 1995, TP Hà Nội) tổ chức hoạt động cho vay từ năm 2023 đến nay, với lãi suất dao động từ 304% đến 438%/năm. Dũng áp dụng hai hình thức “vay góp” và “vay lãi đứng”, buộc người vay phải đóng gốc và lãi hằng ngày, gây áp lực rất lớn về kinh tế.

Đối tượng Dũng đã cho vay trên 20 người trên địa bàn xã và các khu vực giáp ranh, thu lợi bất chính hơn 172 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động, 1 xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan.

Với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Mạnh Cường (SN 1990) đã cho nhiều người vay tiền, hưởng mức lãi suất từ 304% đến 380%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính của Cường lên đến hơn 310 triệu đồng. Tang vật tạm giữ gồm 2 điện thoại di động và 1 xe máy.

Thủ đoạn của cả 2 đối tượng đều không yêu cầu giấy nợ hay thế chấp tài sản, chỉ cần xem căn cước công dân và trực tiếp đến nhà người vay để giao dịch. Cách làm này nhằm tạo cảm giác “dễ dàng” cho người cần tiền nhưng thực chất khiến họ rơi vào “bẫy nợ” với lãi suất “cắt cổ”.

Công an xã Long Thành khuyến cáo người dân khi gặp khó khăn về tài chính cần tìm đến kênh tín dụng hợp pháp, tránh sa vào “bẫy” vay nặng lãi, đồng thời tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan công an để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.