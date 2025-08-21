HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Ngày mới ở bản Cây Sú

Bài và ảnh: Hoàng Phúc

Con đường dẫn vào bản Cây Sú, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị hai bên là những nương rẫy, rừng tràm nối dài tận chân núi.

Xen lẫn mái nhà sàn truyền thống của người Bru - Vân Kiều, nổi bật là căn nhà xây khang trang của vợ chồng anh Nguyễn Văn Ân (SN 1994) và chị Hồ Thị Thức (SN 1997).

Ít ai ngờ, 5 năm trước đây, căn nhà của vợ chồng anh Ân chỉ là một túp lều gỗ tạm bợ nhưng nay được thay bằng ngôi nhà xây kiên cố trị giá hơn 500 triệu đồng. Đôi vợ chồng trẻ này là người Bru - Vân Kiều đầu tiên của xã Trường Sơn "hạ sơn" đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Đài Loan (Trung Quốc).

"Ngày đó, nói tới chuyện ra nước ngoài làm việc, tôi thấy xa vời lắm. Sinh ra ở rừng, quanh năm bám nương, tôi chỉ biết phát rẫy trồng sắn. Nhưng nhờ cán bộ xã xuống tận nhà giải thích, rồi cho xem hình ảnh bà con ở các vùng khác đi XKLĐ về đổi đời, vợ chồng tôi mới dám vay vốn, quyết tâm sang Đài Loan làm việc" - anh Ân nhớ lại. 

Sau hơn 5 năm làm việc xứ người, vợ chồng anh trả hết khoản vay để đi và tích lũy một số kha khá. Khi trở về quê hương, sẵn vốn liếng, anh xây nhà, mua 4,5 ha đất rừng để trồng keo, vững vàng kế sinh nhai cho gia đình, khiến dân bản ngưỡng mộ.

Ngày mới ở bản Cây Sú - Ảnh 1.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Ân (bên phải) chia sẻ về quá trình làm việc ở Đài Loan (Trung Quốc)

Hai anh em Hồ Văn Đoàn và Hồ Thị Ngoan, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở với cậu ruột, từng nghĩ đời mình chỉ quanh quẩn với rẫy bắp. Khi thấy gia đình anh Ân cuộc sống khấm khá nhờ đi XKLĐ, họ bắt đầu mơ về một tương lai khác. Nhờ sự hỗ trợ của người thân và chính quyền, Đoàn và Ngoan sang Nhật Bản làm việc. 

Mỗi tháng, cả hai gửi về 40 triệu đồng. Số tiền mà ở quê làm quần quật cả năm cũng chưa chắc kiếm nổi. "Tiền gửi về, chúng tôi trả hết khoản vay khi đi, phần còn lại để dành xây nhà mới cho hai anh em, mua máy móc trồng trọt" - Đoàn chia sẻ qua cuộc gọi video từ Nhật Bản.

Không chỉ đi nước ngoài, con em đồng bào Bru - Vân Kiều còn bắt đầu tìm đến các KCN trong nước. Năm 2025, Công ty Freedom Footwear Vina (sản xuất giày da) và Công ty Công nghệ Ducar (sản xuất linh kiện điện tử) đã về tận xã miền núi Trường Sơn tuyển hơn 100 lao động. Sau vài tuần đào tạo nghề, những thanh niên vốn quen cầm rựa, cầm cuốc nay đã biết sử dụng máy dập, máy khâu công nghiệp, làm quen với dây chuyền sản xuất.

Theo thống kê của UBND xã Trường Sơn, địa phương có 2.117 hộ với 8.405 nhân khẩu, trong đó người Bru - Vân Kiều chiếm gần một nửa. Hiện toàn xã có 503 người đang làm việc ở nước ngoài theo diện hợp đồng XKLĐ, trong đó 112 người là đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đầu năm 2025, địa phương đã hỗ trợ thêm 32 lao động đi XKLĐ và hơn 500 lao động khác đang làm việc tại các công ty ở Hải Phòng, TP HCM.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn, cho biết việc đưa người dân, nhất là con em đồng bào Bru - Vân Kiều, đi XKLĐ hay vào các KCN trong nước làm việc là chính sách kinh tế, thay đổi tư duy và mở ra cơ hội cho bà con thoát nghèo. 

"Với đồng bào Bru - Vân Kiều thì "trăm nghe không bằng một thấy", việc chứng kiến những mái nhà mới, những nương rẫy được đầu tư, cuộc sống được cải thiện là động lực mạnh mẽ để họ tin vào con đường xuất ngoại hay đi làm trong các nhà máy" - ông Hà nói.

Theo UBND xã Trường Sơn, thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai các chương trình, kế hoạch, nhất là tổ chức đối thoại với người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác XKLĐ. Đây là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

