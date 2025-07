Ngày nở hoa của ST Sơn Thạch đã đến!

ST Sơn Thạch và đêm nhạc không thể chờ

Tối 20-7, ST Sơn Thạch có đêm nhạc tại TP HCM. Đêm nhạc không thể trì hoãn bởi sự háo hức mong chờ của người hâm mộ. Nhưng ST sẽ trở thành người kém tinh tế nếu để hiệu ứng đêm nhạc lan tỏa một cách náo nhiệt bởi đêm nhạc diễn ra trong bối cảnh "tai nạn đau thương vừa xảy ra ở Hạ Long".

Phải đến đêm nhạc mới thấy hết sự khó xử của chủ nhân đêm nhạc. Lượng fan hâm mộ đông đảo không (thực tế là không cần) quan tâm nhiều đến bối cảnh xung quanh ngoài việc được gặp mặt và tận hưởng đêm nhạc vì đã bỏ tiền mua vé.

Nhưng ST, với tư cách một nghệ sĩ, anh không thể không quan tâm đến bối cảnh quanh mình. Và cuối cùng, đêm nhạc vẫn diễn ra với điều kiện "ST mong các bạn đừng post (đăng tải) bất cứ thông tin nào lên mạng xã hội.

Hôm nay, chúng ta ở đây, để cùng nhau lưu giữ những kỷ niệm đẹp. Nhưng chỉ là lưu giữ trong lòng nhau và tránh ồn ào, náo nhiệt như mọi lần. ST biết ơn các bạn đã đến và chúng ta cùng nhau chia sẻ mất mát với những người kém may mắn trong tai nạn vừa qua".

Cùng với chia sẻ của mình, ST quyết định trích tiền thù lao đêm diễn gởi vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh để giúp sức cho những hoàn cảnh khó khăn trong tai nạn vừa qua.

ST Sơn Thạch: 2 thập kỷ bứt phá, chinh phục đỉnh cao và khẳng định cái tên!

Sự tử tế của ST Sơn Thạch đến từ những điều rất nhỏ, thậm chí người khác cho rằng "phiền phức"

Trước đây, nhiều người từng thấy "phiền" việc ST cố chứng minh bản thân là ST Sơn Thạch thay vì chỉ lấy cái tên ST mà mọi người đã quen thuộc. Những lời chia sẻ của ST rằng "ST không muốn mọi người hiểu lầm ST với người khác". ST cũng là cái tên của Sơn Tùng M-TP nhưng việc ST phải đính chính đổi tên từ ST Sơn Thạch thành ST, với nhiều người, dường như không cần thiết.

Nhưng ST kiên định với quan điểm của mình, từ đó ST Sơn Thạch được thay thế cho cái tên quen cũ ST. Sự thắc mắc của nhiều người đến từ nhìn nhận trực quan cảm tính. Nhưng, nếu tiếp xúc với ST, mọi người sẽ hiểu việc thay nghệ danh cũng bắt nguồn từ sự tử tế.

ST không phải là một nghệ sĩ an phận, lại càng không phải là người chịu sự sắp xếp sẵn của người khác. ST cầu toàn và đầy tham vọng. Nhưng đường đi của ST không bất chấp vì mục tiêu cầu tiến của bản thân.

ST đi chậm, để cải thiện bản thân và chinh phục khán giả. Hành trình gần 2 thập niên cố gắng, có lẻ đến lúc ST được nhận quả ngọt, tương xứng với những nỗ lực mà anh đã đổ ra.

ST với đêm nhạc chinh phục khán giả

Sự thông minh rất hài hước là điểm mạnh của ST

Đêm nhạc của ST thực sự thu hút khán giả, nhất là với những người từng "chưa có niềm tin" ở anh ấy. Từng là giọng ca thần tượng khi còn là thành viên của nhóm 365 nhưng ST chưa từng tỏa sáng như cách mà anh mong đợi bởi hào quang của những thành viên khác trong nhóm. Con đường solo của ST cũng chưa đặt dấu ấn mạnh mẽ bởi anh chưa tìm được những bản hit nằm trong gout đại chúng của khán giả.

Cho đến khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai", ST đã phần nào chinh phục được khán giả khó tính. Không phải là anh tài xuất sắc nhất nhưng là người luôn nỗ lực cống hiến. Và đêm nhạc tối 20-7, ST chứng minh bản thân còn có thêm ưu điểm khéo léo trong việc xây dựng đêm nhạc cho chính mình.

Là một trong thế hệ ca sĩ giao thoa của thị trường nhạc Việt thời đỉnh cao và thị trường nhạc Việt thời chuyển hệ hoàn toàn với sự xuất hiện của ca sĩ trẻ, khán giả trẻ và âm nhạc nhiều thay đổi, ST dường như không có nhiều lựa chọn. Nhạc quá mới thì không phù hợp mà nhạc quá cũ lại không phải sở trường của anh.

Nhưng trong đêm nhạc, ST quyết định thể hiện những ca khúc thời làn sóng xanh quen thuộc từ "Tình thôi xót xa", "Những lời mê hoặc", "Biển cạn", "Lại gần hôn anh", "Bức thư tình", "Let me feel your love tonight"… Khán giả thưởng thức tiếng hát ST (không phải fan ruột mê đắm ST bất chấp) thấy hài lòng. Đó là lựa chọn khôn ngoan trong thời buổi âm nhạc có phần nhiễu loạn về chất lượng như hiện tại.

Ngày thành công nở rộ của ST đã đến

Những bản hit thời nhạc Việt vàng son xứng đáng được tái sinh và người đem đến sự tái sinh đó xứng đáng được tưởng thưởng. ST là một trong những người đó. Một bản phối mới, cách thể hiện mới dựa trên bản lề đã được chau chuốt hoàn mỹ của những bài "hít" cũ, đó là lựa chọn khôn ngoan.