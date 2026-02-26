HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Ngày sinh của bạn đứng thứ mấy trong bảng vàng vận may năm 2026?

Huệ Bình tổng hợp (Zentv)

(NLĐO) – Dựa trên bảng xếp hạng vận thế năm 2026 từ trang tin Zentv, các ngày sinh tốt nhất để bứt phá và nắm giữ vai trò dẫn dắt là ngày 1, 10, 19 và 28.

Hãy cùng trang tin Zentv của Nhật Bản xem bảng xếp hạng vận thế theo ngày sinh (không phân biệt tháng sinh) của năm 2026.

Hạng 1: Các ngày 1, 10, 19, 28

Những người sinh ngày 1, 10, 19 và 28 được dự báo sẽ dẫn đầu vận thế năm 2026. Trong năm 2026, những người này sở hữu tinh thần tiên phong và khát vọng đổi mới mãnh liệt.

Đây là thời điểm vàng để nắm quyền chủ động trong công việc lẫn tình cảm, khẳng định bản sắc cá nhân và trở thành người dẫn dắt những xu hướng mới.

Hạng 2: Các ngày 3, 12, 21, 30

Những người sinh ngày 3, 12, 21 và 30 sẽ đón nhận năm 2026 như một "sân chơi sáng tạo" đầy cảm hứng.

Với nguồn năng lượng dồi dào, đây là cơ hội vàng để bạn tự do thử thách bản thân và thể hiện tài năng. Đặc biệt, các lĩnh vực như nghệ thuật, âm nhạc hay biểu diễn sẽ mang lại thành công rực rỡ.

Hạng 3: Các ngày 5, 14, 23

Những ai có ngày sinh là 5, 14 và 23 sẽ có một năm 2026 đầy bùng nổ khi phát huy tối đa trí tò mò và tinh thần dũng cảm.

Dù cuộc sống đôi khi có chút biến động nhưng sự xông pha trong nhiều lĩnh vực sẽ giúp những ai sinh những ngày đó gặt hái thành công, mở rộng các mối quan hệ giá trị.

Ngày sinh của bạn đứng thứ mấy trong bảng vàng vận may năm 2026? - Ảnh 1.

Dù cuộc sống đôi khi có chút biến động, nhưng sự xông pha trong nhiều lĩnh vực sẽ giúp những ai có ngày sinh là 5, 14, 23 sẽ gặt hái thành công. Ảnh: AI/UDN

Hạng 4: Các ngày 9, 18, 27

Những người sinh ngày 9, 18 và 27 sẽ bước vào năm 2026 với khả năng thích ứng tuyệt vời trước những thay đổi.

Nhờ sự linh hoạt và nhạy cảm, những người này dễ dàng vượt qua các giai đoạn chuyển giao để đón nhận cơ hội mới. Đây là thời điểm lý tưởng để khám phá những khả năng tiềm ẩn và tìm thấy lý tưởng sống tốt đẹp hơn.

Hạng 5: Các ngày 7, 16, 25

Những người sinh ngày 7, 16 và 25 sẽ có một năm 2026 đầy trải nghiệm nội tâm quý giá.

Khả năng tập trung và sự độc lập giúp họ tự do thể hiện bản sắc cá nhân độc đáo. Trong bối cảnh xã hội ngày càng đề cao tính riêng biệt, tinh thần sẽ gặt hái được nhiều thành tựu và sự bình yên.

Hạng 6: Các ngày 6, 15, 24

Những ai có ngày sinh là 6, 15 và 24 có thể cảm thấy chút bất ổn trước những thay đổi mới trong năm 2026.

Để duy trì trạng thái cân bằng, những người này nên dành thời gian cho các sở thích cá nhân hoặc bắt đầu những kế hoạch học tập mới. Việc chủ động làm mới tâm hồn sẽ giúp cuộc sống thêm ý nghĩa và bình yên.

Hạng 7: Các ngày 4, 13, 22, 31

Những người sinh ngày 4, 13, 22 và 31 có thể gặp đôi chút khó khăn do tính cách bảo thủ khi đối mặt với những thay đổi lớn của năm 2026.

Để phá vỡ sự bế tắc, bạn cần mạnh dạn thay đổi lối sống và thử nghiệm những điều mới mẻ. Việc sẵn sàng mạo hiểm sẽ giúp mở rộng tầm nhìn và tìm thấy cơ hội tăng trưởng.

Hạng 8: Các ngày 8, 17, 26

Những người sinh ngày 8, 17 và 26 có thể gặp khó khăn khi làm việc nhóm do bầu không khí chung của năm 2026 thiên về tính tự chủ.

Lời khuyên là hãy tập trung tối đa vào năng lực cá nhân và tự lực thực hiện các mục tiêu. Sự kiên định này sẽ giúp vượt qua những tình huống bất ngờ.

Hạng 9: Các ngày 2, 11, 20, 29

Những ai có ngày sinh là 2, 11, 20 và 29 nên ưu tiên dành thời gian cho bản thân trong năm 2026.

Những người này có thể cảm thấy mệt mỏi khi quan sát mọi người xung quanh quá độc lập hoặc tự quyết. Hãy buông bỏ sự cưỡng cầu, tập trung vào thiên hướng nghệ thuật hoặc sáng tạo cá nhân để tìm lại sự cân bằng và bình yên.

Top 6 cung hoàng đạo may mắn nhất năm 2026

Top 6 cung hoàng đạo may mắn nhất năm 2026

(NLĐO) – Tử vi cung hoàng đạo năm 2026 cho thấy Bọ Cạp và Sư Tử cùng cạnh tranh ngôi vị quán quân may mắn. Tuy nhiên, Bọ Cạp nhỉnh hơn nhờ tài lộc bùng nổ.

4 con giáp “bùng nổ” sự nghiệp và tài lộc năm 2026

(NLĐO) – Bước sang năm 2026, con giáp Ngọ là con giáp dễ có những khoản tiền bạc bất ngờ nhất.

Top 4 con giáp đắc tài, đắc lộc nhất năm 2026

(NLĐO) – Tử vi năm 2026 cho thấy tuổi Tuất “lên hương” rực rỡ, tuổi Ngọ cần đặc biệt cẩn trọng.

