Ngay tại Detroit, Việt Nam “bắt tay” hiệp hội UAV lớn nhất thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Ngay tại Detroit, Việt Nam “bắt tay” hiệp hội UAV lớn nhất thế giới

Tin - ảnh: Lê Tỉnh

(NLĐO) - Trong khuôn khổ Triển lãm Xponential 2026 tại Mỹ, AUVS Việt Nam vừa đạt thỏa thuận trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của AUVSI tại Đông Nam Á.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch kiêm CEO Mạng lưới hàng không vũ trụ Việt Nam (AUVS Việt Nam), cho hay AUVS Việt Nam vừa đạt được thỏa thuận trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Hiệp hội Thiết bị bay không người lái quốc tế (AUVSI) tại Đông Nam Á.

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Xponential 2026, đang diễn ra tại Detroit (Michigan, Mỹ) và kéo dài đến ngày 14-5. 

Đây là sự kiện lớn nhất thế giới về thiết bị bay không người lái (UAV), robot và công nghệ tự hành.

Theo ông Trần Anh Tuấn, AUVS Việt Nam đang nỗ lực trở thành "cánh tay nối dài" đầu tiên của AUVSI tại khu vực Đông Nam Á. Đây được xem là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành thiết bị không người lái.

img

AUVS Việt Nam vừa đạt được thỏa thuận trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Hiệp hội Thiết bị bay không người lái quốc tế (AUVSI) tại Đông Nam Á

Hai bên sẽ tập trung vào ba trụ cột cốt lõi: trao đổi tri thức về hệ thống không người lái (UAV/UAS), kết nối mạng lưới doanh nghiệp Việt với cộng đồng quốc tế và tổ chức các hội thảo chuyên đề ưu tiên tại Việt Nam, nhằm tạo đòn bẩy cho các sản phẩm công nghệ cao "Make in Vietnam" vươn ra biển lớn.

"Sự hợp tác này không chỉ khẳng định vị thế của AUVS Việt Nam, mà còn là đòn bẩy để đưa trí tuệ Việt trong lĩnh vực thiết bị không người lái vươn tầm quốc tế" - ông Trần Anh Tuấn khẳng định.

img

Khách quốc tế tìm hiểu về UAV của Saolatek

Tại triển lãm Xponential 2026 ở Mỹ, đoàn Việt Nam tham dự gồm các doanh nghiệp trong ngành như Gremsy, Realtime Robotics, Saolatek, FPT UAV, cùng với 2 start-up công nghệ là XBLink và Rustech.

Đang tham dự tại Xponential, ông Jay Huỳnh, Giám đốc Thương mại của Gremsy - nhà sản xuất trong lĩnh vực sản xuất thiết bị ổn định hình ảnh trên không (gimbal và payload) cho UAV, cho hay sự hiện diện của doanh nghiệp Việt tại sự kiện không chỉ để trình làng công nghệ, mà là lời cam kết về một tương lai an toàn hơn nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa.

"Mỗi cải tiến trong hệ sinh thái của Gremsy sẽ góp phần mang lại lợi thế cho những người đang thực hiện những nhiệm vụ có tính rủi ro cao, trong đó có công tác cứu hộ, cứu nạn. 

Gremsy kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa các giải pháp đi sâu vào phục vụ lợi ích cộng đồng và kiến tạo một thế giới nơi công nghệ luôn đồng hành cùng sự an toàn của con người" - ông Jay Huỳnh chia sẻ.

AUVSI là tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất thế giới chuyên về thúc đẩy và phát triển UAV/UAS, bao gồm máy bay không người lái (UAV/drone), xe tự hành và tàu lặn tự hành

img

Khách quốc tế tìm hiểu thiết bị cho UAV của doanh nghiệp Việt

img

img

img

Sản phẩm của doanh nghiệp Việt triển lãm tại Xponential 2026

 

Tin liên quan

UAV “Made in Vietnam” gây ấn tượng tại triển lãm drone ở Mỹ

UAV “Made in Vietnam” gây ấn tượng tại triển lãm drone ở Mỹ

(NLĐO)- Gió mạnh khiến toàn bộ đơn vị hủy bay, riêng đội Việt Nam của drone Hera vẫn cất cánh do đã thử nghiệm ổn định trong điều kiện khắc nghiệt.

Lần đầu tại Việt Nam: Ra mắt UAV chữa cháy bầy đàn, tiếp cận cả hẻm sâu

(NLĐO) - Công ty CT UAV (thành viên CT Group) đã phát triển một giải pháp UAV (máy bay không người lái) chữa cháy bầy đàn trong phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Báo Người Lao Động và Công ty CT UAV chung tay tiếp sức ngư dân bám biển

(NLĐO) - Hợp tác lần này giữa Báo Người Lao Động và CT UAV nhằm nâng cao điều kiện lao động và an toàn cho ngư dân.

UAV thiết bị bay không người lái
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo