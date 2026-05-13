Ngay tại Detroit, Việt Nam “bắt tay” hiệp hội UAV lớn nhất thế giới

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch kiêm CEO Mạng lưới hàng không vũ trụ Việt Nam (AUVS Việt Nam), cho hay AUVS Việt Nam vừa đạt được thỏa thuận trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Hiệp hội Thiết bị bay không người lái quốc tế (AUVSI) tại Đông Nam Á.

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Xponential 2026, đang diễn ra tại Detroit (Michigan, Mỹ) và kéo dài đến ngày 14-5.

Đây là sự kiện lớn nhất thế giới về thiết bị bay không người lái (UAV), robot và công nghệ tự hành.

Theo ông Trần Anh Tuấn, AUVS Việt Nam đang nỗ lực trở thành "cánh tay nối dài" đầu tiên của AUVSI tại khu vực Đông Nam Á. Đây được xem là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành thiết bị không người lái.

Hai bên sẽ tập trung vào ba trụ cột cốt lõi: trao đổi tri thức về hệ thống không người lái (UAV/UAS), kết nối mạng lưới doanh nghiệp Việt với cộng đồng quốc tế và tổ chức các hội thảo chuyên đề ưu tiên tại Việt Nam, nhằm tạo đòn bẩy cho các sản phẩm công nghệ cao "Make in Vietnam" vươn ra biển lớn.

"Sự hợp tác này không chỉ khẳng định vị thế của AUVS Việt Nam, mà còn là đòn bẩy để đưa trí tuệ Việt trong lĩnh vực thiết bị không người lái vươn tầm quốc tế" - ông Trần Anh Tuấn khẳng định.

Khách quốc tế tìm hiểu về UAV của Saolatek

Tại triển lãm Xponential 2026 ở Mỹ, đoàn Việt Nam tham dự gồm các doanh nghiệp trong ngành như Gremsy, Realtime Robotics, Saolatek, FPT UAV, cùng với 2 start-up công nghệ là XBLink và Rustech.

Đang tham dự tại Xponential, ông Jay Huỳnh, Giám đốc Thương mại của Gremsy - nhà sản xuất trong lĩnh vực sản xuất thiết bị ổn định hình ảnh trên không (gimbal và payload) cho UAV, cho hay sự hiện diện của doanh nghiệp Việt tại sự kiện không chỉ để trình làng công nghệ, mà là lời cam kết về một tương lai an toàn hơn nhờ sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa.

"Mỗi cải tiến trong hệ sinh thái của Gremsy sẽ góp phần mang lại lợi thế cho những người đang thực hiện những nhiệm vụ có tính rủi ro cao, trong đó có công tác cứu hộ, cứu nạn.

Gremsy kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa các giải pháp đi sâu vào phục vụ lợi ích cộng đồng và kiến tạo một thế giới nơi công nghệ luôn đồng hành cùng sự an toàn của con người" - ông Jay Huỳnh chia sẻ.

AUVSI là tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất thế giới chuyên về thúc đẩy và phát triển UAV/UAS, bao gồm máy bay không người lái (UAV/drone), xe tự hành và tàu lặn tự hành

Khách quốc tế tìm hiểu thiết bị cho UAV của doanh nghiệp Việt