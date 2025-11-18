HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Ngày về rạng rỡ của đội tuyển thể hình với ngôi á quân thế giới

Đông Linh

(NLĐO) – Sau 3 ngày tranh tài đầy cảm xúc tại Giải vô địch thế giới, đội tuyển thể hình quốc gia đã về nước gần 20 chiếc cúp vàng, bạc, đồng và nhiều kỳ tích.

Đêm 17-11, đội tuyển thể hình quốc gia đã về đến Việt Nam sau hành trình chinh phục đầy cảm xúc tại Giải vô địch thể hình và fitness thế giới 2025, diễn ra tại đảo du lịch Ba Tam, Indonesia. 

Không đầy mười giờ sau màn tranh tài sau cùng và tiệc chia tay giải, cả đoàn đã phải chuẩn bị hành lý ra về cho kịp chuyến bay. Di chuyển bằng phà rời đảo Ba Tam từ sáng sớm, nhập cảnh Siungapore bằng đường bộ rồi đổi chuyến bay về Việt Nam theo hai cửa khẩu hàng không Nội Bài và Tân Sơn Nhất, thành phần chính của đoàn về đến sân bay Tân Sơn Nhất rất muộn.

Đón đội tuyển thể hình trở về từ Giải Vô địch thế giới 2025

Phó Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam Huỳnh Ngọc Minh cùng với đại diện Bộ môn, Liên đoàn Cử tạ - Thể hình TP HCM cùng rất nhiều người thân đã mang theo những bó hoa tươi thắm, chào đón đoàn quân chiến thắng của thể hình Việt Nam từ đấu trường thế giới trở về.

Ngày về rạng rỡ của đội tuyển thể hình với ngôi á quân thế giới - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Ngọc Minh, PCT Liên đoàn Cử tạ - Thể hình Việt Nam, tặng hoa cho lực sĩ Đinh Kim Loan

Giải Vô địch thể hình và fitness thế giới 2025 do Liên đoàn Thể hình và Physique quốc tế (WBPF) tổ chức từ ngày 14 đến 16-11 tại Indonesia. Tham dự giải lần thứ 16 có 34 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, với 298 lượt VĐV thi đấu nhiều nội dung, tranh chấp 46 bộ huy chương.

Ngày về rạng rỡ của đội tuyển thể hình với ngôi á quân thế giới - Ảnh 2.

Lực sĩ Nguyễn Thị Kim Dung giành cú đúp HCV tại giải

Tham dự giải với 23 VĐV, đội tuyển thể hình Việt Nam giành được được tổng cộng 10 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ. Không bảo vệ được ngôi nhất toàn đoàn giành được năm 2024, tuyển Việt Nam vẫn hài lòng khi về nhì nội dung đồng đội nam, nhì đồng đội nữ và giành vị trí thứ nhì toàn đoàn.

Ngày về rạng rỡ của đội tuyển thể hình với ngôi á quân thế giới - Ảnh 3.

Tuyển Việt Nam xếp nhì giải vô địch thế giới

Thành tích xuất sắc này một lần nữa khẳng định vị thế của Thể hình Việt Nam trên đấu trường thế giới khi ba năm liên tiếp đều xếp trong Top 3 chung cuộc với nhiều thành tích cá nhân ấn tượng. 

Tại giải lần này, lực sĩ Nguyễn Thị Kim Dung giành cú đúp huy chương vàng, mang về tổng cộng 5 danh hiệu vô địch thế giới các nội dung fitness và thể hình cổ điển nữ qua ba mùa giải liên tiếp; Phạm Văn Phước giành cú hat-trick ở nội dung thể hình cổ điển nam; Phạm Văn Mách ở tuổi 49 lần thứ 7 lên ngôi vô địch thế giới…

Thành tích đội tuyển Việt Nam:

Huy chương vàng:

1. Phạm Văn Mách – thể hình nam 55kg

2. Phan Huỳnh Đức – thể hình nam 65kg

3. Hồ Huy Bình – thể hình nam 70kg

4. Phạm Văn Phước – thể hình cổ điển nam 160cm

5. Nguyễn Thị Kim Dung – thể hình cổ điển nữ 165cm

6. Nguyễn Thị Kim Dung –Fitness nữ đến 165cm

7. Trần Hoàng Duy Thuận & Bùi Thị Thoa – thể hình, đôi nam nữ

8. Trần Hoàng Duy Thuận –Fitness nam 170cm

9. Bùi Thị Thoa – thể hình nữ 55kg

10. Nguyễn Thanh Tiên – thể hình cổ điển nam 182cm

Huy chương bạc:

1. Lê Hồng Phong – thể hình nam 60kg

2. Đinh Kim Loan – thể hình nữ 55kg

3. Tô Lan Nhi – Nữ Model 165cm

4. Tạ Thị Ngọc Bích – Nữ Fitness trên 165cm

5. Tạ Thị Ngọc Bích – Nữ Model 170cm

Huy chương đồng:

1. Nguyễn Thanh Long – thể hình cổ điển nam 160cm

2. Tạ Thị Ngọc Bích – Nữ Model trên 35 tuổi

Tin liên quan

Thể hình Việt Nam giành hat-trick á quân giải vô địch thế giới

Thể hình Việt Nam giành hat-trick á quân giải vô địch thế giới

(NLĐO) – Giành thêm một HCV thể hình cổ điển nam trong ngày thi đấu cuối cùng, tuyển Việt Nam khép lại Giải vô địch thế giới 2025 với ba danh hiệu á quân.

Thể hình Việt Nam lập kỳ tích "hat-trick vàng" vô địch thế giới

(NLĐO) – Phạm Văn Phước ba năm liên tiếp vô địch thể hình cổ điển thế giới còn Nguyễn Thị Kim Dung có tấm HCV thế giới thứ 5 sau ba mùa giải.

Lực sĩ Phạm Văn Mách lần thứ 7 vô địch thể hình thế giới

(NLĐO) - Lãnh ấn tiên phong tranh tài tại Giải Vô địch thế giới năm 2025, Phạm Văn Mách mang về tấm HCV đầu tiên cho thể hình Việt Nam trên đất Indonesia.

