Thể thao

Thể hình Việt Nam giành hat-trick á quân giải vô địch thế giới

Đào Tùng - Ảnh: Loan Kim

(NLĐO) – Giành thêm một HCV thể hình cổ điển nam trong ngày thi đấu cuối cùng, tuyển Việt Nam khép lại Giải vô địch thế giới 2025 với ba danh hiệu á quân.

Ra sân đấu trong buổi sáng 16-11, nhà vô địch châu Á 2024 Nguyễn Thanh Tiên đã trở thành tân vô địch thế giới ở nội dung thể hình cổ điển dành cho VĐV nam có chiều cao đến 1,82 m. Lực sĩ quê TP HCM đã dồn sức tối đa cho giải đấu ở Indonesia, bỏ qua hàng loạt sự kiện tranh tài khác trong năm để mơ một lần thành công trên đỉnh thế giới.

Thể hình Việt Nam giành hat-trick á quân giải vô địch thế giới 2025 - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Tiên lần đầu giành HCV tại đấu trường thế giới

Không có được niềm vui như đồng nghiệp nam Thanh Tiên, nhà vô địch thế giới 2024 Tạ Thị Ngọc Bích thất bại trong việc bảo vệ 2 danh hiệu giành được mùa trước. Ngọc Bích chỉ về nhì ở nội dung Model Physique dành cho nữ có chiều cao đến 1,70 m và xếp thứ ba ở nội dung Ladies Model Physique, dành cho nữ trên 35 tuổi.

Thể hình Việt Nam giành hat-trick á quân giải vô địch thế giới 2025 - Ảnh 2.

Tạ Thị Ngọc Bích (thứ nhì, từ trái sang) giành HCB Model Physique

Giải Vô địch thể hình và fitness thế giới 2025 do Liên đoàn Thể hình và Physique quốc tế (WBPF) tổ chức từ ngày 14 đến 16-11 tại đảo du lịch Batam, Indonesia. Tham dự giải lần thứ 16 có 34 đoàn đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, với 298 lượt VĐV thi đấu nhiều nội dung, tranh chấp 46 bộ huy chương.

Thể hình Việt Nam giành hat-trick á quân giải vô địch thế giới 2025 - Ảnh 3.

Tuyển Việt Nam xếp nhì toàn đoàn cùng 2 ngôi á quân đồng đội nam, nữ

Với thành tích 10 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ, tuyển Việt Nam đạt kết quả tương đương mùa giải 2024 nhưng không bảo vệ được thứ hạng trước sự cạnh tranh quyết liệt của nhiều đối thủ mạnh. 

Việt Nam giành cú hat-trick á quân, bao gồm ngôi nhì đồng đội nam, nhì đồng đội nữ và ngôi nhì toàn đoàn. Ấn Độ gây ấn tượng mạnh khi vươn lên vị trí số 1 tại giải lần này với 11 HCV, 9 HCB và 5 HCĐ trong khi "hiện tượng" Mông Cổ giành hạng 3 toàn đoàn với 9 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ.

Thành tích đội tuyển Việt Nam:

Huy chương vàng:

1/ Phạm Văn Mách - thể hình, hạng 55 kg

2/ Phan Huỳnh Đức – thể hình, hạng 65 kg

3/Hồ Huy Bình – thể hình, hạng 70 kg

4/ Bùi Thị Thoa – thể hình nữ, hạng 55 kg

5/ Bùi Thị Thoa/Trần Hoàng Duy Thuận - thể hình, đôi nam nữ

6/ Trần Hoàng Duy Thuận - fitness nam, chiều cao đến 1,70 m

7/ Nguyễn Thị Kim Dung - thể hình cổ điển nữ, chiều cao đến 1,65 m

8/ Nguyễn Thị Kim Dung - fitness nữ, chiều cao đến 1,65 m

9/ Phạm Văn Phước - thể hình cổ điển, chiều cao đến 1,60 m.

10/ Nguyễn Thanh Tiên - thể hình cổ điển, chiều cao đến 1,82 m.

Huy chương bạc:

1/ Đinh Kim Loan – thể hình nữ, hạng 55 kg

2/ Lê Hồng Phong – thể hình, hạng 60 kg

3/ Tạ Thị Ngọc Bích - Miss Fitness, chiều cao trên 1,65 m

4/ Tô Lan Nhi – Model Physique, chiều cao đến 1,60 m

5/ Tạ Thị Ngọc Bích - Model Physique, chiều cao đến 1,70 m

Huy chương đồng:

1/ Nguyễn Thanh Long – thể hình cổ điển, chiều cao đến 1,60 m

2/ Tạ Thị Ngọc Bích - Ladies Model Physique

