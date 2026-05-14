Văn hóa - Văn nghệ

"Ngày xửa, ngày xưa 37 – Học viện phép thuật": Khi sân khấu thiếu nhi đặt câu hỏi về lòng tử tế

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Chương trình "Ngày xửa, ngày xưa 37" (NXNX).hứa hẹn tạo được sức hút bởi sự đầu tư chất lượng nghệ thuật và qui tụ dàn diễn viên tên tuổi

"Ngày xửa, ngày xưa 37 – Học viện phép thuật": Khi sân khấu thiếu nhi đặt câu hỏi về lòng tử tế - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ trong chương trình "Ngày xửa, ngày xưa" lần thứ 37

Giữa bối cảnh sân khấu thiếu nhi đang đứng trước áp lực phải cạnh tranh với vô số sản phẩm giải trí công nghệ, Nhà hát Kịch IDECAF vẫn là đơn vị nghệ thuật mạnh dạn đầu tư chương trình với quy mô lớn, giàu yếu tố kỳ ảo và mang thông điệp nhân văn là tín hiệu đáng ghi nhận.

Vở mang tên "Ngày xửa, ngày xưa 37 – Học viện phép thuật – Trùm cuối xuất hiện là tới công chuyện!" chọn cách bước vào thế giới trẻ thơ bằng trí tưởng tượng bay bổng, nhưng ẩn sau đó là câu chuyện về sự lựa chọn của con người trước thiện và ác.

Ngày xửa, ngày xưa hội ngộ khán giả tuổi teen

Tối 13-5, vở đã có buổi phúc khảo tại Nhà hát Bến Thành và nhận được nhiều lời khen ngợi từ Hội đồng nghệ thuật của Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM. Bên cạnh những đánh giá tích cực về ý tưởng dàn dựng, cấu trúc thế giới cổ tích và tinh thần đầu tư nghiêm túc cho sân khấu thiếu nhi, hội đồng cũng đã góp ý cụ thể để ê-kíp tiếp tục hoàn thiện tác phẩm trước ngày công diễn chính thức. 

"Ngày xửa, ngày xưa 37 – Học viện phép thuật": Khi sân khấu thiếu nhi đặt câu hỏi về lòng tử tế - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Hồng Ánh trong chương trình "NXNX 37"

NSƯT Ca Lê Hồng nói: "Phần ngôn ngữ giáo dục dành cho thanh thiếu niên được đề nghị tiết chế theo hướng ngắn gọn, súc tích hơn để thông điệp thấm tự nhiên vào cảm xúc người xem".

Vở diễn của tác giả Mai Khắc Thảo (Quang Thảo), do đạo diễn Vũ Đình Toàn dàn dựng, sẽ công diễn tại Nhà hát Bến Thành từ ngày 31-5-2026.

"Ngày xửa, ngày xưa 37 – Học viện phép thuật": Khi sân khấu thiếu nhi đặt câu hỏi về lòng tử tế - Ảnh 3.

NS Đình Toàn và NSƯT Mỹ Duyên trong chương trình "NXNX 37"

Xây dựng một "vũ trụ cổ tích" mang hơi thở đương đại

Với ê-kíp quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc của sân khấu thiếu nhi như: Bạch Long, Đại Nghĩa, Đình Toàn, Mỹ Duyên, Thanh Thủy, Hoàng Trinh, Hồng Ánh, Quốc Thịnh, Tuyền Mập, Trịnh Minh Dũng, Đông Hải, Quang Thảo…, vở diễn cho thấy nỗ lực tạo dựng một "vũ trụ cổ tích" có nhiều sáng tạo.

Điều đáng chú ý nằm ở cách kịch bản xây dựng nhân vật Búp Bê Ma quái (Đình Toàn). Đây là nhân vật mang hình hài đáng sợ nhưng lại sở hữu tâm hồn thiện lương của "Hoàng tử May Mắn".

"Ngày xửa, ngày xưa 37 – Học viện phép thuật": Khi sân khấu thiếu nhi đặt câu hỏi về lòng tử tế - Ảnh 4.

Tạo hình và phục trang của chương trình "NXNX 37" rất ấn tượng

Hành trình đi tìm sự công nhận của Búp Bê Ma đã chạm đến một vấn đề rất gần với đời sống hôm nay: định kiến.

Diễn xuất tạo chiều sâu cho nhân vật

Đạo diễn Vũ Đình Toàn vừa đảm nhận vai trò đạo diễn vừa trực tiếp hóa thân thành Búp Bê Ma quái. Anh tạo được hình tượng nhân vật nhiều lớp tâm trạng, vừa gai góc, ngổ ngáo, vừa chất chứa cảm giác cô độc của một sinh thể bị chối bỏ.

Diễn xuất tiết chế, có chiều sâu tâm lý giúp nhân vật không rơi vào kiểu hoạt náo đơn thuần của sân khấu thiếu nhi.

"Ngày xửa, ngày xưa 37 – Học viện phép thuật": Khi sân khấu thiếu nhi đặt câu hỏi về lòng tử tế - Ảnh 5.

NSƯT Đại Nghĩa và nghệ sĩ Đình Toàn trong chương trình "NXNX 37"

NSƯT Đại Nghĩa với vai phù thủy ác nhân Gato tiếp tục cho thấy duyên sân khấu vững vàng. Anh tạo tiếng cười bằng nhịp diễn linh hoạt, khả năng tung hứng sinh động nhưng vẫn giữ được sắc lạnh của tuyến phản diện.

"Ngày xửa, ngày xưa 37 – Học viện phép thuật": Khi sân khấu thiếu nhi đặt câu hỏi về lòng tử tế - Ảnh 6.

Cảnh đu bay trên không trong chương trình "NXNX 37"

Vai Thần kể chuyện của Mỹ Duyên giữ vai trò dẫn dắt mạch truyện khá duyên dáng. Chị có cách thoại rõ, nhấn nhá cảm xúc tốt, tạo được chất cổ tích mà vẫn gần gũi với hơi thở hiện đại.

Còn NSƯT Bạch Long trong vai Đấng Kiến Tạo mang đến vẻ đĩnh đạc, tạo chiều sâu biểu tượng cho toàn bộ thế giới huyền ảo của vở diễn.

Đặc biệt, năm nay "NXNX" có sử dụng nhiều màn trình diễn xiếc, ảo thuật, đem lại sự mới lạ cho "NXNX".

Khi sân khấu thiếu nhi chạm vào vấn đề xã hội

Thông điệp lớn nhất của vở diễn nằm ở đoạn kết: phe Thiện và phe Ác buộc phải hợp lực trước hiểm họa diệt vong.

"Ngày xửa, ngày xưa 37 – Học viện phép thuật": Khi sân khấu thiếu nhi đặt câu hỏi về lòng tử tế - Ảnh 7.

Trang phục và tạo hình trong chương trình "NXNX 37" rất đẹp mắt

Chính sự tử tế và lòng dũng cảm đã giúp Búp Bê Ma được nhìn nhận đúng giá trị của mình. Sân khấu thiếu nhi hiện nay rất cần những tác phẩm biết đối thoại với tâm lý thế hệ mới.

"Ngày xửa, ngày xưa 37 – Học viện phép thuật": Khi sân khấu thiếu nhi đặt câu hỏi về lòng tử tế - Ảnh 8.

Xử lý không gian cần khai thác tối đa diễn xuất của diễn viên trong chương trình "NXNX 37", để không phí khi cảnh trí có chiều sâu, có hình khối nhưng không phục vụ cho diễn xuất của diễn viên, điều này cần sự cân chỉnh kịp thời của đạo diễn Vũ Đình Toàn

Nỗ lực kéo khán giả tuổi teen đến "NXNX"

Đạo diễn Vũ Đình Toàn cùng ê-kíp sản xuất của ông bầu Huỳnh Anh Tuấn đang cho thấy xu hướng mới của sân khấu thiếu nhi: đầu tư vào mỹ thuật, âm nhạc, kỹ thuật ánh sáng và xây dựng hệ thống nhân vật đa tầng thay vì chỉ tạo tiếng cười đơn thuần.

Vở diễn đặt ra câu hỏi về lòng tin, sự cảm thông và khả năng vượt qua định kiến để nhận ra giá trị thật của con người.

Đó cũng là điều sân khấu thiếu nhi hôm nay cần hướng tới: gieo vào tâm hồn trẻ em những hạt mầm của lòng nhân ái.

Chương trình "Ngày xửa, ngày xưa": Hành trình cổ tích nhiều ý nghĩa

Chương trình "Ngày xửa, ngày xưa": Hành trình cổ tích nhiều ý nghĩa

Vở diễn thứ 36 mang tên "Hậu duệ Thần Mặt trời" của chương trình "Ngày xửa, ngày xưa" sẽ ra mắt khán giả tại Nhà hát Bến Thành (TP HCM) trong mùa hè 2025

"Ngày xửa, ngày xưa" lần thứ 35 gây sốt vé

(NLĐO) - Nghệ sĩ Đại Nghĩa, Đình Toàn phấn khởi khi "Ngày xửa, ngày xưa" lần thứ 35 của Nhà hát IDECAF gây sốt vé, chỉ sau vài ngày mở bán đã có hơn 15.000 vé được bán.

