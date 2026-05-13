Tác giả Huỳnh Anh xúc động xem lại "Cung đàn nước mắt" sau 22 năm

NSƯT Lê Trung Thảo và tác giả Huỳnh Anh

Tối 12-5, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, vở cải lương xã hội "Cung đàn nước mắt" của tác giả Huỳnh Anh đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả yêu cải lương khi tái diễn sau hơn hai thập niên.

Được mời lên sân khấu khi vở diễn khép lại, tác giả Huỳnh Anh hạnh phúc khi chứng kiến đứa con tinh thần của mình được thế hệ nghệ sĩ hôm nay làm mới bằng tiết tấu đương đại nhưng vẫn giữ nguyên phần hồn của câu chuyện về thân phận người nghệ sĩ và tình thân gia đình. Ông cho rằng bản dựng của đạo diễn NSƯT Lê Trung Thảo đã tạo được tiết tấu hợp lý hơn, cân bằng giữa cao trào và chiều sâu tâm lý nhân vật. Tuy vậy, theo ông, vở vẫn cần được gọt giũa cô đọng thêm để tăng sức nén cảm xúc.

NSND Thanh Ngân và NS Nguyễn Văn Khởi trong vở cải lương "Cung đàn nước mắt"

Một bản dựng giàu nội tâm

Nếu ở những phiên bản trước, phần đầu vở đẩy kịch tính lên cao rồi phần kết giải quyết khá nhanh, thì lần tái dựng này, đạo diễn Lê Trung Thảo chọn cách đi sâu vào những dằn vặt nội tâm của nhân vật Út Lượm. Chính sự thay đổi đó đã khiến "Cung đàn nước mắt" mang hơi thở gần với đời sống hôm nay hơn.

Hình tượng "cung đàn" trong vở không còn đơn thuần là biểu tượng của nghiệp cầm ca. Đó là tiếng lòng của những con người đi qua hào quang, đánh đổi và cô đơn để rồi nhận ra nơi bình yên nhất vẫn là tình thân.

Nghệ sĩ Thanh Toan và NSƯT Võ Thành Phê trong vở cải lương "Cung đàn nước mắt"

Những khoảng lặng về tình ông cháu, nỗi nhớ quê nghèo, sự ray rứt trước những lựa chọn sai lầm được đẩy lên thành trục cảm xúc chủ đạo.

Khán giả xem vở đã lặng người trước những lớp diễn khai thác chiều sâu tâm lý khi Út Lượm biết mình bị gạt, khi cô nhận biết giá trị của nghề hát không phải nằm ở sự nổi tiếng mà là sự tử tế với nghề.

Và ở bản dựng này, nơi nước mắt không đến từ bi kịch dữ dội mà từ sự thức tỉnh của con người sau những tháng ngày lạc hướng, đã mang lại thành công mới cho Lê Trung Thảo ở vai trò đạo diễn.

NSND Thanh Ngân tạo dấu ấn sâu đậm

Trong vai Út Lượm, NSND Thanh Ngân cho thấy đẳng cấp của một nghệ sĩ dày dạn nghề diễn.

Chị không chọn cách thể hiện nhân vật bằng sự bi lụy mà bằng chiều sâu day dứt của một người phụ nữ nhận ra mình đã đánh mất những giá trị quý giá nhất.

Lớp độc diễn của Thanh Ngân trở thành điểm nhấn của đêm diễn. Ánh mắt trống trải, tiếng ca nghẹn lại giữa những hồi vọng của ký ức khiến nhân vật Út Lượm hiện lên vừa đáng trách vừa đáng thương.

Nghệ sĩ Đoàn Minh và NSND Thanh Ngân trong vở cải lương "Cung đàn nước mắt"

Vai bà Tám Ú của NSND Mỹ Hằng mang đến tiếng cười thú vị khi chị cùng diễn rất ăn ý với nghệ sĩ hài Dũng Nhí (vai Nhẫn).

NSƯT Võ Thành Phê trong vai soạn giả Trường Giang tạo được hình ảnh người thầy tuồng giàu tình nghĩa nhưng bất lực trước những đổi thay của đời sống.

Từ trái sang: NSND Mỹ Hằng, NSND Thanh Ngân và NS hài Dũng Nhí trong vở cải lương "Cung đàn nước mắt"

Thế hệ nghệ sĩ trẻ giữ lửa cải lương

Một trong những điểm đáng ghi nhận của đêm diễn là sự trưởng thành của lớp diễn viên kế thừa từ Nhà hát Trần Hữu Trang.

Nguyễn Văn Khởi trong vai Thành tạo được nét chân chất, gần gũi. Thanh Toàn với vai kép lão là điểm sáng của vở diễn, khi anh đem lại nhiều khoảng lặng cảm xúc bằng lối diễn mộc mạc, rất đời.

Kim Luận thể hiện vai Hà Phương với nét sắc sảo và tâm lý phức tạp của người phụ nữ muốn mau được nổi tiếng, bất chấp tất cả. Vai Bà bầu Thái của Thy Phương mang màu sắc sân khấu sinh động, phản ánh góc khuất phía sau ánh đèn của giới bầu show chỉ cần lợi nhuận, không cần nghệ thuật chân chính.

Từ trái sang: Tác giả Huỳnh Anh, NSƯT Phan Quốc Kiệt (Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang), NSND Mỹ Hằng, NS hài Dũng Nhí và NS Đoàn Minh

Khi cải lương tìm lại khán giả bằng cảm xúc thật

Bản dựng mới của "Cung đàn nước mắt" cho thấy nỗ lực làm mới cải lương bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Cảnh trí, âm thanh và ánh sáng được xử lý mềm mại hơn, tạo cảm giác gần gũi với thị hiếu người xem hiện nay nhưng vẫn giữ được chất thơ đặc trưng của cải lương xã hội.

Sau 22 năm, câu chuyện của Út Lượm vẫn khiến người xem xúc động bởi nó chạm đến những giá trị chưa bao giờ cũ: tình thân, lòng biết ơn và sự tỉnh thức của con người trước danh vọng.