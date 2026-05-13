Tác giả Huỳnh Anh xúc động xem lại "Cung đàn nước mắt" sau 22 năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Tác giả Huỳnh Anh xúc động xem lại "Cung đàn nước mắt" sau 22 năm

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Tác giả Huỳnh Anh từ Mỹ Tho – Đồng Tháp đến xem vở diễn bày tỏ niềm xúc động khi thấy khán giả tán thưởng các nghệ sĩ diễn vở "Cung đàn nước mắt".

Tác giả Huỳnh Anh xúc động xem lại "Cung đàn nước mắt" sau 22 năm - Ảnh 1.

NSƯT Lê Trung Thảo và tác giả Huỳnh Anh

Tối 12-5, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, vở cải lương xã hội "Cung đàn nước mắt" của tác giả Huỳnh Anh đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả yêu cải lương khi tái diễn sau hơn hai thập niên.

Được mời lên sân khấu khi vở diễn khép lại, tác giả Huỳnh Anh hạnh phúc khi chứng kiến đứa con tinh thần của mình được thế hệ nghệ sĩ hôm nay làm mới bằng tiết tấu đương đại nhưng vẫn giữ nguyên phần hồn của câu chuyện về thân phận người nghệ sĩ và tình thân gia đình. Ông cho rằng bản dựng của đạo diễn NSƯT Lê Trung Thảo đã tạo được tiết tấu hợp lý hơn, cân bằng giữa cao trào và chiều sâu tâm lý nhân vật. Tuy vậy, theo ông, vở vẫn cần được gọt giũa cô đọng thêm để tăng sức nén cảm xúc.

Tác giả Huỳnh Anh xúc động xem lại "Cung đàn nước mắt" sau 22 năm - Ảnh 2.

NSND Thanh Ngân và NS Nguyễn Văn Khởi trong vở cải lương "Cung đàn nước mắt"

Một bản dựng giàu nội tâm

Nếu ở những phiên bản trước, phần đầu vở đẩy kịch tính lên cao rồi phần kết giải quyết khá nhanh, thì lần tái dựng này, đạo diễn Lê Trung Thảo chọn cách đi sâu vào những dằn vặt nội tâm của nhân vật Út Lượm. Chính sự thay đổi đó đã khiến "Cung đàn nước mắt" mang hơi thở gần với đời sống hôm nay hơn.

Hình tượng "cung đàn" trong vở không còn đơn thuần là biểu tượng của nghiệp cầm ca. Đó là tiếng lòng của những con người đi qua hào quang, đánh đổi và cô đơn để rồi nhận ra nơi bình yên nhất vẫn là tình thân.

Tác giả Huỳnh Anh xúc động xem lại "Cung đàn nước mắt" sau 22 năm - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Thanh Toan và NSƯT Võ Thành Phê trong vở cải lương "Cung đàn nước mắt"

Những khoảng lặng về tình ông cháu, nỗi nhớ quê nghèo, sự ray rứt trước những lựa chọn sai lầm được đẩy lên thành trục cảm xúc chủ đạo.

Khán giả xem vở đã lặng người trước những lớp diễn khai thác chiều sâu tâm lý khi Út Lượm biết mình bị gạt, khi cô nhận biết giá trị của nghề hát không phải nằm ở sự nổi tiếng mà là sự tử tế với nghề.

Và ở bản dựng này, nơi nước mắt không đến từ bi kịch dữ dội mà từ sự thức tỉnh của con người sau những tháng ngày lạc hướng, đã mang lại thành công mới cho Lê Trung Thảo ở vai trò đạo diễn.

NSND Thanh Ngân tạo dấu ấn sâu đậm

Trong vai Út Lượm, NSND Thanh Ngân cho thấy đẳng cấp của một nghệ sĩ dày dạn nghề diễn.

Chị không chọn cách thể hiện nhân vật bằng sự bi lụy mà bằng chiều sâu day dứt của một người phụ nữ nhận ra mình đã đánh mất những giá trị quý giá nhất.

Lớp độc diễn của Thanh Ngân trở thành điểm nhấn của đêm diễn. Ánh mắt trống trải, tiếng ca nghẹn lại giữa những hồi vọng của ký ức khiến nhân vật Út Lượm hiện lên vừa đáng trách vừa đáng thương.

Tác giả Huỳnh Anh xúc động xem lại "Cung đàn nước mắt" sau 22 năm - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Đoàn Minh và NSND Thanh Ngân trong vở cải lương "Cung đàn nước mắt"

Vai bà Tám Ú của NSND Mỹ Hằng mang đến tiếng cười thú vị khi chị cùng diễn rất ăn ý với nghệ sĩ hài Dũng Nhí (vai Nhẫn). 

NSƯT Võ Thành Phê trong vai soạn giả Trường Giang tạo được hình ảnh người thầy tuồng giàu tình nghĩa nhưng bất lực trước những đổi thay của đời sống. 

Tác giả Huỳnh Anh xúc động xem lại "Cung đàn nước mắt" sau 22 năm - Ảnh 5.

Từ trái sang: NSND Mỹ Hằng, NSND Thanh Ngân và NS hài Dũng Nhí trong vở cải lương "Cung đàn nước mắt"

Thế hệ nghệ sĩ trẻ giữ lửa cải lương

Một trong những điểm đáng ghi nhận của đêm diễn là sự trưởng thành của lớp diễn viên kế thừa từ Nhà hát Trần Hữu Trang.

Nguyễn Văn Khởi trong vai Thành tạo được nét chân chất, gần gũi. Thanh Toàn với vai kép lão là điểm sáng của vở diễn, khi anh đem lại nhiều khoảng lặng cảm xúc bằng lối diễn mộc mạc, rất đời.

Kim Luận thể hiện vai Hà Phương với nét sắc sảo và tâm lý phức tạp của người phụ nữ muốn mau được nổi tiếng, bất chấp tất cả. Vai Bà bầu Thái của Thy Phương mang màu sắc sân khấu sinh động, phản ánh góc khuất phía sau ánh đèn của giới bầu show chỉ cần lợi nhuận, không cần nghệ thuật chân chính.

Tác giả Huỳnh Anh xúc động xem lại "Cung đàn nước mắt" sau 22 năm - Ảnh 6.

Từ trái sang: Tác giả Huỳnh Anh, NSƯT Phan Quốc Kiệt (Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang), NSND Mỹ Hằng, NS hài Dũng Nhí và NS Đoàn Minh

Khi cải lương tìm lại khán giả bằng cảm xúc thật

Bản dựng mới của "Cung đàn nước mắt" cho thấy nỗ lực làm mới cải lương bằng ngôn ngữ sân khấu đương đại.

Cảnh trí, âm thanh và ánh sáng được xử lý mềm mại hơn, tạo cảm giác gần gũi với thị hiếu người xem hiện nay nhưng vẫn giữ được chất thơ đặc trưng của cải lương xã hội.

Sau 22 năm, câu chuyện của Út Lượm vẫn khiến người xem xúc động bởi nó chạm đến những giá trị chưa bao giờ cũ: tình thân, lòng biết ơn và sự tỉnh thức của con người trước danh vọng.

Tin liên quan

Talkshow "Công nghiệp văn hóa TP HCM - Từ chính sách đến thực tiễn sáng tạo"

Talkshow "Công nghiệp văn hóa TP HCM - Từ chính sách đến thực tiễn sáng tạo"

Thông qua talkshow, các diễn giả sẽ cùng trao đổi về những điểm nghẽn đang đặt ra từ chính sách đến thực tiễn hoạt động sáng tạo

"Âm nhạc yêu nước" đang trở lại theo phong cách mới

Một xu hướng đáng chú ý là các ca khúc mang chủ đề ngợi ca quê hương, đất nước đang trở lại với ngôn ngữ pop hiện đại hơn

Tác giả Huỳnh Anh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo