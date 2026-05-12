Nghe lời truyền miệng, người đàn ông 40 tuổi tự bơm silicon tăng kích thước "cậu nhỏ"

Ngày 12-5, ThS-BS Vũ Thái Hoàng, Khoa Nam học - Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM), cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị 1 trường hợp bơm silicon vào dương vật gây biến chứng nghiêm trọng.

Ths-BS Vũ Thái Hoàng thăm khám, động viện bệnh nhân sau phẫu thuật

Bệnh nhân là ông L.V.H (40 tuổi). nhập viện với tình trạng dương vật biến dạng nghiêm trọng. Theo bệnh nhân, do nghe theo lời truyền miệng từ bạn bè, cách đây hơn 3 năm, ông đã tự bơm silicon lỏng vào cơ quan sinh dục với mong muốn tăng kích thước và khoái cảm. Tuy nhiên, gần đây, ông thấy xuất hiện tình trạng đau tức kéo dài, dương vật dị dạng và rối loạn cương dương nên đến bệnh viện thăm khám.

Dương vật dị dạng do bơm silicon

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện một khối tổn thương bao quanh chu vi dương vật với độ dày khoảng 3–4 mm, vị trí rộng nhất lên đến 3 cm. Lượng silicon đã bị xơ hóa, bám chặt và hòa lẫn hoàn toàn với các lớp da cũng như mô dưới da.

BS Hoàng cho biết điều khiến ê-kíp phẫu thuật lo ngại nhất không chỉ là kích thước vùng tổn thương mà là việc silicon đã “tổ chức hóa”. Thay vì nằm tách biệt, chất lỏng này đã bám chặt, hòa lẫn cùng các lớp da và mô dưới da. Việc bóc tách đòi hỏi sự tỉ mỉ và tay nghề chuyên môn cao để không làm tổn thương thêm các cấu trúc quan trọng.

"Chúng tôi buộc phải tiến hành cắt bỏ toàn bộ phần tổn thương bị xơ hóa. Sau đó, phải thực hiện kỹ thuật tạo hình lại bằng vạt da để bù đắp phần thiếu hụt, nhằm khôi phục tối đa hình dạng và chức năng cho bệnh nhân" - BS Hoàng thông tin.

Việc tự ý sử dụng các chất độn không rõ nguồn gốc, đặc biệt là silicon lỏng, để tiêm vào cơ thể là hành động cực kỳ nguy hiểm. Silicon lỏng tuyệt đối không được phép sử dụng trong các thủ thuật này do nguy cơ gây viêm nhiễm, xơ hóa và biến dạng mô vĩnh viễn.

BS Hoàng khuyến cáo không tin theo các lời quảng cáo hoặc phương pháp truyền miệng thiếu cơ sở khoa học. Khi có nhu cầu can thiệp thẩm mỹ hoặc gặp vấn đề về sức khỏe sinh lý, nam giới cần tìm đến các bệnh viện chuyên khoa để được tư vấn và điều trị đúng phác đồ y khoa. Việc can thiệp sai cách có thể dẫn đến tình trạng "tiền mất tật mang", gây tổn thương vĩnh viễn đến khả năng sinh sản và chức năng tình dục.

