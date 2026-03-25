Pháp luật

Thẩm mỹ viện tiêm nước muối để tăng kích thước "cậu nhỏ" cho khách

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nguyễn Minh Trí là chủ "Viện Thẩm mỹ Quốc tế Vera" nhưng không đảm bảo điều kiện về nhân lực chuyên môn, có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Ngày 25-3, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Trí (SN 2001, trú tại thôn Phúc Cẩm, Xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Lừa dối khách hàng".

Thẩm mỹ viện Vera lừa đảo tiêm nước muối tăng kích thước cậu nhỏ cho khách hàng - Ảnh 1.

Các bị can bị khởi tố trong vụ án. Ảnh: Công an Hà Nội

Cùng về hành vi này, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoàn (SN 1996, trú tại xã Bắc Quang, Tuyên Quang); Nguyễn Dương Luân (SN trú tại chung cư CT2 Kim Văn, phường Định Công, Hà Nội); Phạm Thành Trung (SN 1996, trú tại quận Hai Bà Trưng cũ, Hà Nội); Phạm Thị An (SN 2001, trú tại tỉnh Phú Thọ); Hoàng Thị Thanh Huyền (trú tại khu đô thị Vinsmart City, phường Tây Mỗ, Hà Nội) và Nguyễn Đức Thọ (SN 1993, trú tại phường Khương Đình, Hà Nội).

Trong quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội xác định Nguyễn Minh Trí là chủ hộ kinh doanh "Viện Thẩm mỹ Quốc tế Vera", trực tiếp tổ chức hoạt động cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như cắt bao quy đầu, tiêm tăng kích thước dương vật. 

Tuy nhiên, cơ sở này không được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh; không bảo đảm điều kiện về nhân lực chuyên môn khi không có bác sĩ, y sĩ hay điều dưỡng có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Đáng chú ý, các bị can đã quảng cáo sai sự thật về công nghệ, cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên; đồng thời chỉ đạo nhân viên giả danh bác sĩ để tư vấn, thực hiện dịch vụ cho khách hàng. Thực tế, các nhân viên này chưa qua đào tạo chuyên môn y tế. Trong quá trình thực hiện, nhóm bị can sử dụng nước muối sinh lý hoặc filler không rõ nguồn gốc, không được phép lưu hành để tiêm cho khách nhằm trục lợi.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lên tới hơn 676 triệu đồng.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng hoạt động thẩm mỹ "chui", tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của các bị can trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an phường Khương Đình - ĐTV Phạm Quốc Dũng, SĐT 0919916896), địa chỉ 314 Khương Đình, phường Khương Đình, Hà Nội để phối hợp giải quyết theo quy định.

Nhiều cảnh sát có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa ở Hà Nội

