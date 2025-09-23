Hành trình nghệ thuật vợ chồng Schiller và Hà

Nghệ nhân nấu bia Đức mê Sài Gòn rồi tự vẽ tranh

Triển lãm Hành trình của vợ chồng Benjamin Schiller và Phùng Thanh Hà sẽ khai mạc vào lúc 18 giờ ngày 27-9 tại Schiller River Club (TP HCM). Triển lãm bày tranh vẽ riêng của Benjamin Schiller và Phùng Thanh Hà, cũng như tranh vẽ chung của họ. Nhân triển lãm này, cuốn sách mỹ thuật Hành trình cũng được trình làng.

Trước khi chọn Việt Nam sinh sống, Benjamin Schiller (gọi thân mật là Beni) cũng chưa có ý định vẽ tranh. Nhưng khi gặp bạn đời Phùng Thanh Hà, trong lòng Beni luôn thôi thúc về việc vẽ. Cùng với lời khích lệ của Hà, Beni đã tự vẽ rất nhiều tranh. Chính Beni cũng không biết vì sao mình vẽ được nhiều tranh như vậy.

Benjamin Schiller chia sẻ: "Tôi không vẽ để kể chuyện. Tôi vẽ vì có những điều không thể diễn tả bằng lời nói. Mỗi nét cọ là một nhịp đập, mỗi màu sắc là một ý nghĩ.

Bức tranh có thể rối loạn, thô ráp, đôi khi lộn xộn, nhưng nó sống động. Và chính trong cái vẻ thô ráp ấy, tôi lại tìm kiếm sự sáng tỏ. Tôi không để cảm xúc trôi đi vô định; tôi cố gắng neo giữ chúng lại, trao cho chúng hình hài và cấu trúc, ngay cả khi tất cả dường như bất định".

Benjamin với những bức tranh cảm xúc và trực giác

Không phải quy tắc dẫn dắt tôi, mà là cảm xúc. Nhưng chỉ cảm xúc thôi thì chưa đủ, tôi luôn tìm kiếm khoảnh khắc nơi trực giác gặp gỡ kỷ luật, nơi hỗn loạn tìm thấy trật tự. Chính ở điểm giao thoa đó, những bức tranh của tôi thực sự cất tiếng.

Với tôi, hội họa là một cách kết nối. Trước hết là với chính mình, trong sự căng thẳng giữa buông lỏng và kiểm soát, và sau đó có lẽ là với bạn. Khi một bức tranh chạm đến bạn, bạn không chỉ nhìn thấy nó, mà còn cảm nhận được nó. Và trong cảm nhận ấy, có thể chúng ta gặp nhau.

Giám tuyển Lý Đợi nhận định: "Tranh của Beni chất chứa tinh thần trừu tượng kết hợp, ở đó có định kiến và bao dung, có tự do và ràng buộc, có khuôn mẫu và phá cách, có chính trị và sự thức tỉnh...".

Vợ là nguồn lực sáng tạo của Benjamin

Từ một nghệ nhân nấu bia theo công thức vài trăm năm của Đức, anh dần rời xa truyền thống này để thay đổi vùng sống, thay đổi công việc, rồi hơn hai năm qua vẽ tranh bên bờ sông Sài Gòn.

Sau nhiều năm ở Sài Gòn, Beni đã có suy nghĩ rằng muốn sống đến chết ở đây. Có lẽ từ sự thay đổi truyền thống và cả quan niệm sống đã làm nên nội sinh mới của Beni. Và vẽ chỉ còn là ghi chép hoặc kể lại các biến chuyển nội sinh đó.

Còn Phùng Thanh Hà cũng bắt đầu việc vẽ cách đây hơn 2 năm. Chị chia sẻ: "Tôi không vẽ để tạo ra một hình ảnh. Tôi vẽ để chạm vào điều không thể gọi tên, để được là chính mình và được sống trọn vẹn trong khoảnh khắc ấy. Với tôi, hội họa không phải là việc tạo ra một tác phẩm. Nó là một trạng thái. Một dòng chảy. Một cách để quay về với chính mình".