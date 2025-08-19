HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

"Tô màu vùng xa" - vẽ tiếp ước mơ học sinh khó khăn

Thùy Trang

(NLĐO)- Tô màu vùng xa là chương trình thực tế về trường lớp, học sinh vùng sâu vùng xa với mục tiêu cải thiện không gian học tập cho các em nhỏ khó khăn.

Dự án nhân văn của Thầy Phúc Mắt Híp: Cải thiện không gian học tập cho trẻ em!

Tô màu vùng xa vẽ tiếp ước mơ học sinh khó khăn - Ảnh 1.

Dự án nhân văn của Thầy Phúc Mắt Híp: Cải thiện không gian học tập cho trẻ em!

Dự án nhân văn do thầy giáo mỹ thuật Thầy Phúc Mắt Híp (tên thật Nguyễn Dương Phúc) khởi xướng và thực hiện cùng những tình nguyện viên tâm huyết, với mong muốn cải thiện không gian học tập cho các em nhỏ còn nhiều khó khăn. 

Nguyễn Dương Phúc giáo viên mỹ thuật tại trường THCS Suối Kiết (Lâm Đồng). Thầy Nguyễn Dương Phúc còn được mọi người biết đến với kênh TikTok Thầy Phúc Mắt Híp hơn 870 ngàn lượt theo dõi và từng là thí sinh tham dự chương trình truyền hình thực tế The Shoppertainer – Ngôi sao chốt đơn 2024 thuộc team Phạm Thoại.

Cụ thể Team Thầy Phúc Mắt Híp sẽ cùng nhau đến sơn sửa, làm mới các mảng tường, trang trí lớp học, tổ chức trò chơi, sinh hoạt cùng các em. Không chỉ dừng lại ở đó, chương trình còn hỗ trợ các em dụng cụ học tập, quà tặng ý nghĩa, những buổi giao lưu văn nghệ, hoạt động trải nghiệm giàu cảm hứng. 

Thông điệp của chương trình được gói gọn trong câu nói "Vẽ nụ cười, gieo yêu thương". Bởi mỗi mảng tường được phủ màu sơn mới tươi sáng không chỉ là điểm nhấn thẩm mỹ, mà còn là nguồn động viên tinh thần, nuôi dưỡng ước mơ của các em nhỏ.

Tô màu vùng xa: 3 mùa lan tỏa yêu thương đến 3 điểm trường!

Tô màu vùng xa vẽ tiếp ước mơ học sinh khó khăn - Ảnh 2.

Dự án nhân văn của Thầy Phúc Mắt Híp: Cải thiện không gian học tập cho trẻ em!

Đây là mùa thứ 3 Tô màu vùng xađược Team Thầy Phúc Mắt Híp khởi động với 3 điểm trường tại 3 tỉnh thành gồm: Trường THCS Nguyễn Viết Xuân - tỉnh Tây Ninh; Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình - tỉnh Đồng Nai và Trường tiểu học Tân Lợi Thạnh - (tỉnh Bến Tre cũ) nay là tỉnh Vĩnh Long.

Tại mỗi điểm trường, trong vòng 48 giờ liên tục toàn bộ đội ngũ cùng phối hợp để: Vẽ tranh tường theo chủ đề giáo dục, văn hóa, thiên nhiên, ước mơ của học sinh. Tổ chức các buổi giao lưu, trao tặng quà cho học sinh. "Ngoài ra chúng tôi còn đến tận nhà một số học sinh để thăm hỏi, tìm hiểu hoàn cảnh và tặng học bổng. Tất cả hoạt động được ghi lại và phát sóng nhằm lan tỏa câu chuyện nhân văn, khơi gợi tinh thần sẻ chia cho người xem", thầy Phúc chia sẻ.

Chương trình có sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, KOLs 

Tô màu vùng xa vẽ tiếp ước mơ học sinh khó khăn - Ảnh 3.

Dự án nhân văn của Thầy Phúc Mắt Híp: Cải thiện không gian học tập cho trẻ em!

Chương trình có sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ, KOLs trong vai trò khách mời như Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2024 - Phạm Thị Ánh Vương, diễn viên Ngân Chi, Vương Hoàng Long, Long Bé (em trai Long Chun), KOL Vẽ Hạnh Phúc – Nguyễn Thị Phượng…

Chương trình đã trao tặng 500 suất quà với tiền mặt, ba lô, dụng cụ học tập cho 500 bạn học sinh cùng 6 suất học bổng cho 6 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các điểm trường. Thầy Phúc cho biết: "Bản thân tôi may mắn có kênh TikTok được viral từ môi trường giáo dục, có thể kiếm thêm thu nhập từ mạng xã hội nhờ các content về học đường. Và tôi cũng có chuyên môn sư phạm mỹ thuật. 

Vì vậy, tôi muốn đóng góp một phần công sức của mình đến các điểm trường ở vùng sâu vùng xa, giúp các em học sinh khó khăn được vững bước đến trường trong năm học mới bằng những phần quà, học bổng của chương trình". Chương trình dự kiến sẽ có 12 tập được phát sóng định kỳ vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần trong khung giờ 20h00 – 20h30 bắt đầu từ ngày 19-8 trên các nền tảng mạng xã hội của Thầy Phúc Mắt Híp.

Những con số quá ấn tượng của một chương trình truyền hình

Những con số quá ấn tượng của một chương trình truyền hình

(NLĐO) - Vừa ra mắt, chương trình "Chiến sĩ quả cảm" đã nhận được những thành tích quá đỗi ấn tượng, khiến nhiều đối thủ ao ước.

chương trình thực tế Tô màu vùng xa giúp học sinh khó khăn
    Thông báo