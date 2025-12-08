Nghệ sĩ Bích Trà mang yêu thương đến đêm nhạc "Tia sáng từ một mặt trời mới"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Bích Trà mang yêu thương đến đêm nhạc "Tia sáng từ một mặt trời mới"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Một đêm nhạc nức lòng người hâm mộ, công chúng yêu nhạc cổ điển đã chào đón nghệ sĩ Bích Trà bởi âm nhạc của cô mang đến sự yêu thương

Nghệ sĩ Bích Trà mang yêu thương đến đêm nhạc "Tia sáng từ một mặt trời mới" - Ảnh 1.

Nghệ sĩ piano Bích Trà

Tối 7-12, trong không gian ấm của Nhà hát – Trường Quốc tế Renaissance International School, nghệ sĩ piano Bích Trà đã mang đến cho khán giả TP HCM một đêm nhạc giàu tính thị giác và chiều sâu cảm xúc: "Tia sáng từ một mặt trời mới".

Khán giả và giới chuyên môn nghệ thuật đều cảm nhận về một chương trình độc tấu đã giúp họ du hành vũ trụ bằng âm nhạc – nơi ánh sáng khởi sinh từ những nốt nhạc đầu tiên của Chopin, lớn dần qua từng tác phẩm, rồi bừng nở trong rực rỡ tâm linh của Scriabin.

Mỗi tác phẩm giống như một lần mặt trời ấy tiến gần hơn, lớn mạnh hơn, đến khi cuối chương trình, nó rực lên thành "mặt trời mới" – biểu tượng của sự tái sinh và khai mở nội tâm.

Đêm nhạc tại TP HCM cũng đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Bích Trà, trước khi chị bước vào giai đoạn thu âm các tác phẩm của Scriabin cho hãng đĩa quốc tế Naxos trong năm 2026.

Nghệ sĩ Bích Trà mang yêu thương đến đêm nhạc "Tia sáng từ một mặt trời mới" - Ảnh 2.

Từ trái sang: NSND Trà Giang, nhạc sĩ Dương Thụ và nghệ sĩ Bích Trà

Bích Trà với các tác phẩm của Chopin – Những tia sáng đầu tiên trong bóng tối

"Scherzo số 1 cung Si thứ, Op. 20" là tác phẩm mở màn. Tiếng đàn của Bích Trà như một cú rơi thẳng vào vực sâu dữ dội, gấp khúc, thảng thốt. Chopin viết tác phẩm này trong cảnh lưu đày, và Bích Trà làm bật lên chính nỗi bứt rứt của con người bị xé khỏi quê hương, bị đẩy vào bóng tối nhưng vẫn giữ được một niềm tin mong manh.

Rồi khi giai điệu trung tâm vang lên – trong trẻo, thiêng liêng như một lời cầu nguyện, cả khán phòng như đồng loạt hít thở một "tia sáng" mỏng manh. Ánh sáng sân khấu chuyển từ xanh thẫm sang vàng nhạt, như thể vũ trụ đang chạm nhẹ vào trái tim khán giả và mở nó ra. Đó là khoảnh khắc người ta cảm nhận được: Ánh sáng không đến từ bên ngoài. Nó đến từ chính nơi ta đã đau.

Nghệ sĩ Bích Trà mang yêu thương đến đêm nhạc "Tia sáng từ một mặt trời mới" - Ảnh 3.

PGS TS Nguyễn Thị Minh Thái vui mừng gặp lại NSND Trà Giang trong đêm nhạc của NS Bích Trà

Scriabin – Khúc ai ca từ tro tàn và sự hồi sinh

"Sonata số 1 cung Fa thứ, Op. 6" – Khi những ngón tay đau đớn vẫn nói bằng ánh sáng Scriabin sáng tác bản Sonata này khi bị chấn thương tay, tưởng như sắp mất cả sự nghiệp. Bích Trà làm nổi bật vết thương ấy, không phải bằng nỗi bi lụy mà bằng sức sống âm nhạc đang cố chống lại định mệnh. Đặc biệt, chương cuối Funèbre vang lên như một bản tưởng niệm dành cho những ước mơ tan vỡ, nhưng những nốt trầm, sâu, được chị xử lý như những hạt than hồng – dưới tro tàn, ánh sáng đã nhen nhóm. 

Khán giả không chỉ nghe mà còn thấy: phối cảnh ánh sáng chuyển thành màu đỏ tím, như tro bụi còn âm ỉ nhiệt. Một khoảnh khắc thinh lặng trùm xuống nhà hát sau nốt cuối – đúng bản chất Scriabin: đau đớn nhưng hướng thượng.

Bích Trà với "ballade số 1" – Cuộc chiến giữa gió bão và ký ức dịu dàng

Tác phẩm mang đến một Chopin khác: kịch tính, tự sự, đầy phong ba. Nghệ sĩ Bích Trà không chọn cách phô diễn kỹ thuật mà thay bằng sự dẫn dắt cảm xúc liền mạch: lúc là những con sóng dữ, lúc là lớp sương mỏng của ký ức. Trong phần kết dữ dội, ánh sáng trên sân khấu bất ngờ lóe mạnh – như khoảnh khắc con người nhìn thấy "mặt trời mới" sau hành trình bị thử thách. Một Chopin rất người, rất đời, và cũng rất… rực rỡ.

Nghệ sĩ Bích Trà mang yêu thương đến đêm nhạc "Tia sáng từ một mặt trời mới" - Ảnh 4.

GS Hoàng Cương trao tặng hoa chúc mừng NS Bích Trà

"Piano Sonata số 3" – Khi cơn bão đã tan, ánh sáng ở lại

Sonata số 3 của Chopin luôn được xem là tác phẩm kết tinh của sự thuần thục và độ chín nội tâm. Trong tay Bích Trà, bản nhạc trở nên tĩnh lặng hơn, nhân bản hơn, như một khúc suy niệm sau khi mọi giông tố đã đi qua. Khán phòng như lơ lửng trong một "bán đêm có sao", nhẹ và sâu. Và "Scriabin Sonata số 4" cho thấy khi linh hồn cất cánh về phía mặt trời rực rỡ.

Nếu Chopin mở ra những tia sáng đầu tiên, thì Scriabin chính là người vẽ nên mặt trời.

Một đêm của bóng tối, ánh sáng và sự tái sinh

Chương trình âm nhạc "Tia sáng từ một mặt trời mới" không đơn thuần là chủ đề thính giác, thị giác. Đó là tinh thần của cả chương trình: bóng tối như nơi xuất phát, âm nhạc như hành trình, và ánh sáng là đích đến – một đích đến không nằm ngoài vũ trụ mà nằm trong trái tim người nghe.

Nghệ sĩ Bích Trà đã cho khán giả TP HCM trải nghiệm một thứ âm nhạc không chỉ để thưởng thức, mà để suy tư, soi mình và được chữa lành. Trong gần hai giờ, chị dẫn dắt người nghe đi từ đau thương nhân bản (Chopin) đến khát vọng siêu linh (Scriabin) – từ bóng tối đến một "mặt trời mới".

"Không chỉ là hành trình của Chopin hay Scriabin, mà còn là hành trình của mỗi chúng ta, những tâm hồn yêu âm nhạc và dành trọn vẹn tình cảm cho nghệ sĩ Bích Trà vì cô đã dò tìm một vệt sáng cho riêng mình, và từ đó lan tỏa sâu rộng đến tâm hồn người thưởng thức" – PGS TS Nguyễn Thị Minh Thái đã nói.

Hầu hết đều cho rằng sự xuất hiện của nghệ sĩ Bích Trà trong không gian này đã mang đến những giai điệu tuyệt đẹp, kèm theo đó là những câu chuyện được kể bằng âm thanh, những lớp trầm tích cảm xúc được lắng đọng qua từng phím đàn, và những khoảnh khắc sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức người nghe.

NSND Trà Giang – mẹ của nghệ sĩ Bích Trà đã nói: "Nghệ thuật chỉ thật sự có ý nghĩa khi được chia sẻ, được nâng đỡ và được tiếp sức bởi những trái tim đồng cảm. Một lần nữa, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tình cảm mà tất cả đã dành cho Bích Trà".


Tin liên quan

Nghệ sĩ Piano Bích Trà, violon Khôi Nguyên chiếm trọn cảm tình khán giả Saigon by Night

Nghệ sĩ Piano Bích Trà, violon Khôi Nguyên chiếm trọn cảm tình khán giả Saigon by Night

(NLĐO) - Đêm 14-6, không gian Saigon by Night dịu dàng, nơi âm nhạc và cảm xúc giao thoa trong một chương trình đặc biệt: Quintessence 2025.

Nghệ sĩ BÍCH TRÀ - trao truyền đam mê âm nhạc cho thế hệ trẻ

Âm nhạc là người bạn đồng hành và là niềm cảm hứng để cô hướng tới những dự án của mình

cơn bão tái sinh cuộc chiến Chopin Bích Trà Scriabin
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo