Về nước tham gia biểu diễn 4 chương trình hòa nhạc tại TP HCM và Hà Nội, nghệ sĩ Bích Trà dành phần nhiều thời gian ở bên mẹ - NSND Trà Giang.

Mang âm nhạc đến cho đời

Vừa qua, Bích Trà đã cùng mẹ tham dự chương trình "Giao lưu âm nhạc lần 2" do Báo Người Lao Động tổ chức. Hôm đó, NSND Trà Giang rất vui và xúc động vì được gặp những người nhạc sĩ đã cống hiến cả đời cho việc sáng tác những ca khúc truyền thống. Bà còn được nhận phần thưởng "Mai Vàng tri ân" của Báo Người Lao Động". "Tôi thật sự xúc động khi mẹ tôi tặng bức tranh cho chương trình "Mai Vàng tri ân" để bán đấu giá, tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn của hoạt động này" - nghệ sĩ Bích Trà bộc bạch.

Nghệ sĩ Bích Trà và gia đình khi còn nhỏ

Chia sẻ về con gái, NSND Trà Giang cho rằng chỉ những người trong nghề mới hiểu Bích Trà đã đi qua những gian nan, cơ cực thế nào mới có được thành quả hôm nay. "Tôi hài lòng với nỗ lực không ngừng nghỉ của con và trên hết là tinh thần chia sẻ. Khi trao tặng bức tranh cho chương trình "Mai Vàng tri ân", tôi nghĩ đến nỗ lực của con mình" - NSND Trà Giang chia sẻ.

Khi biết được trong đợt triển lãm tranh chủ đề "Quê hương", một tác phẩm của mẹ đã bán được 151 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau bão lũ, Bích Trà rất xúc động và tự hào. Cô nói những việc làm ý nghĩa của mẹ đã tiếp cho cô nguồn năng lượng tích cực để sống với âm nhạc.

Nghệ sĩ Bích Trà. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Năm 14 tuổi, Bích Trà được chọn đi du học ở Nga, sau đó nhận học bổng du học tại Anh và tốt nghiệp năm 1999. Năm 2012, Bích Trà được NAXOS mời độc quyền thu và phát hành các đĩa nhạc thuộc tuyển tập âm nhạc cho piano của Joachim Raff cho nhãn đĩa Grand Piano (thuộc hãng NAXOS).

Cô được bình chọn là 1 trong 10 gương mặt tiêu biểu của thanh niên Việt Nam năm 2002 và là người Việt Nam đầu tiên được trao tặng danh hiệu ARAM (Associate of the Royal Academy of Music, thành viên của Viện Âm nhạc hoàng gia - Anh) cho những cống hiến âm nhạc nổi bật trong năm 2013.

Mẹ là điểm tựa

Bích Trà kể từ bé, ba cô (nghệ sĩ violon Bích Ngọc) đã phát hiện khả năng âm nhạc của cô. Sang Nga học khi mới 14 tuổi, Bích Trà mang trong tâm trí hình ảnh những bộ phim mà mẹ thủ vai.

Khi bố không còn, mẹ cô chọn việc vẽ tranh để sống với ký ức với những góc nhìn đầy trải nghiệm của người nghệ sĩ về thiên nhiên, con người và cuộc sống. Bố đã vun đắp cho cô tình yêu âm nhạc và nay những việc làm ý nghĩa của mẹ dành cho cộng đồng càng thôi thúc cô phải thực hiện nhiều dự án âm nhạc để kết nối tình yêu quê hương.

Nhìn vào những thành công, có thể nhiều người bảo rằng đó là nhờ cô sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Mẹ là NSND Trà Giang - gương mặt vàng của điện ảnh cách mạng Việt Nam thập niên 1960-1970 và cha là giáo sư - nghệ sĩ violon Bích Ngọc. Thế nhưng, ít ai hiểu rằng sự khổ luyện mới nhào nặn được nghệ sĩ Bích Trà của hôm nay.

Hãy sống tươi mới mỗi ngày

Bích Trà được ba cho học violon từ nhỏ. Tuy nhiên, sau một thời gian thì cô đành dừng lại vì giai điệu của violon không đem lại hứng khởi cho cô. Cho đến khi chạm tay vào phím đàn piano, cô như bị thôi miên và gắn bó cho đến nay. Sau một hành trình phấn đấu không biết mệt mỏi, cô thăng hoa thật sự với piano.

Những năm gần đây, dù rất bận rộn với công việc thu âm, giảng dạy và trình diễn ở nước ngoài nhưng Bích Trà vẫn sắp xếp thời gian về Việt Nam, vừa thăm mẹ vừa kết hợp giảng dạy cho sinh viên đang học âm nhạc cổ điển tại Nhạc viện TP HCM trong "Hội trại âm nhạc mùa hè" (Saigon Chamber Music). Cô đã trao truyền nhiều kinh nghiệm cho thế hệ trẻ, đồng thời giúp họ học cách làm cho đam mê âm nhạc của mình tươi mới mỗi ngày.

Nghệ sĩ Bích Trà thổ lộ: "Chính nền tảng gia đình cùng niềm đam mê âm nhạc, tinh thần dấn thân, đặc biệt là sự khổ luyện đã giúp tôi gặt hái những thành công". Giờ đây, nghệ sĩ trẻ Bích Trà tiếp tục đem lửa yêu âm nhạc, nhiệt huyết và trái tim sống trọn tình với âm nhạc cổ điển để chắp cánh cho những năng khiếu âm nhạc Việt Nam.

Nghệ sĩ Bích Trà chia sẻ thế hệ của cô đến với âm nhạc vất vả hơn các em bây giờ. Mô hình phát triển âm nhạc cổ điển ở Việt Nam chưa thực sự toàn diện nên rất cần sự tập trung và rèn luyện. Tiêu chí quan trọng của các lớp học là giúp các sinh viên trải nghiệm và hiểu được thế nào là đối thoại trong âm nhạc. Và Bích Trà vẫn đang nỗ lực mỗi ngày để giúp sinh viên hiểu được điều này.