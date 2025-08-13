HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời

Thanh Hiệp

(NLĐO) - Nghệ sĩ hài Bắc Hải đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 7 giờ, ngày 13-8, sau thời gian điều trị bệnh, hưởng dương 55 tuổi.

Sáng 13-8, giới nghệ sĩ và khán giả yêu mến hài kịch bàng hoàng trước tin nghệ sĩ hài Bắc Hải đã qua đời. Nghệ sĩ hài Bắc Hải bén duyên sân khấu từ thập niên 1990, khi hài kịch đang ở giai đoạn sôi động và rực rỡ.

Ngoại hình cao gầy, gương mặt hiền lành nhưng ánh mắt luôn ánh lên nét dí dỏm, anh thường hóa thân vào những vai kép nhì, kép ba, góp phần cho bạn diễn tỏa sáng. Chính cái duyên phụ trợ ấy lại là điểm mạnh khiến khán giả nhớ và yêu mến anh.

Nghệ sĩ hài Bắc Hải qua đời- Ảnh 1.

Nghệ sĩ hài Bắc Hải

Tên tuổi Bắc Hải gắn bó với nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Bảo Chung, Hồng Tơ, và không ít lần anh cùng đứng trên sân khấu với Hoài Linh, Bình Tinh. Dù không phải là “ngôi sao sáng” nhưng ở bất cứ tiểu phẩm, vở diễn nào, anh cũng để lại dấu ấn bởi sự tinh tế trong từng nét diễn. Với bạn bè đồng nghiệp, Bắc Hải là một người hiền lành, vui tính, không bon chen. Anh lặng lẽ cống hiến, để tiếng cười đến với khán giả một cách tự nhiên nhất.

TIN LIÊN QUAN

Với khán giả, anh là “gương mặt quen” mà mỗi khi xuất hiện đều gợi cảm giác gần gũi, ấm áp. Nụ cười hiền hậu ấy, những vai diễn mộc mạc ấy, sẽ mãi ở lại trong ký ức của người yêu sân khấu.

Vĩnh biệt nghệ sĩ Bắc Hải - người đã chọn cách làm khán giả hạnh phúc bằng tiếng cười, và lặng lẽ ra đi khi nụ cười ấy vẫn còn đọng lại trong tim mọi người.

Tin liên quan

"Hà Mẫn Xuyên" Vương Tuấn qua đời do lao phổi, thọ 73 tuổi

"Hà Mẫn Xuyên" Vương Tuấn qua đời do lao phổi, thọ 73 tuổi

(NLĐO) – Trên sân khấu đoàn Sài Gòn 3, nghệ sĩ Vương Tuấn nổi tiếng với vai "Hà Mẫn Xuyên" trong vở "Tình ca biên giới"

Nghệ sĩ Hữu Tài 81 tuổi đối mặt khó khăn vì bệnh tim, cô độc khi vợ qua đời

(NLĐO) - Giọng ca cải lương một thời là nghệ sĩ Hữu Tài lặng lẽ sống qua ngày giữa khốn khó và nỗi cô đơn

Nghệ sĩ Công Tài qua đời, để lại nỗi đau "Sao nối ngôi" Bùi Công Danh

(NLĐO) – Nghệ sĩ Công Tài là người cha hiền lành trên sân khấu và ngoài đời, đã nuôi dạy NS Bùi Công Danh thành tài.

Bắc Hải qua đời Nghệ sĩ hài Bắc Hải
