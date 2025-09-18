Nghệ sĩ hài Phương Bình trở lại sân khấu với "Vụ án trộm trứng gà"





Nghệ sĩ Phương Bình trong vở "Vụ án trộm trứng gà"

Anh dàn dựng vở kịch dân gian "Vụ án trộm trứng gà" (tác giả Trương Huyền), sẽ công diễn tại sân khấu Trịnh Kim Chi trong tháng 9. Sự trở lại này mang lại niềm vui cho khán giả yêu kịch và tiếp nối hành trình nghệ thuật của người nghệ sĩ gắn bó hơn 40 năm với sân khấu.

Phương Bình thêm một vai diễn duyên dáng

Bên cạnh bạn diễn kỳ cựu trong vở kịch "Vụ án trộm trứng gà", Phương Bình và Chánh Thuận vào vai ông Biện, ông Quản. Cả hai đã kết hợp tạo nên những mảng miếng hài hước, tung hứng duyên dáng, khắc họa hình ảnh những nhân vật dân gian quen thuộc nhưng vẫn gần gũi, mới mẻ.

Tiếng cười trong "Vụ án trộm trứng gà" không chỉ xuất phát từ tình huống hài hước, mà còn ẩn chứa thông điệp nhân văn về tình làng nghĩa xóm và những giá trị đạo lý truyền thống.

NS hài Phương Bình và Chánh Thuận trong vở "Vụ án trộm trứng gà"

Phương Bình và dấu ấn đạo diễn của một nghệ sĩ tâm huyết

Lâu nay chỉ với vai trò diễn viên và được giới chuyên môn đánh giá "Phương Bình chưa sợ vai diễn nào" – bởi vì anh được xem là diễn viên đa năng.

Lần này anh đảm nhận vai trò đạo diễn của vở kịch. Với kinh nghiệm dày dạn và sự am hiểu sân khấu, anh đã khéo léo kết hợp yếu tố dân gian, phong tục làng quê với nhịp diễn hiện đại, tạo nên một tác phẩm vừa đậm chất truyền thống vừa phù hợp với thị hiếu khán giả hôm nay, nhất là đi vào chất châm biếm sâu cay thói hư tật xấu của quan lại tham nhũng.

Vở kịch có sự góp mặt của nhiều gương mặt của: NSND Trịnh Kim Chi, NS Chánh Thuận, Trọng Hiếu, Nam Cường, Yali Trần, Thịnh Nguyễn, Thành Vinh, Huyền Mỹ, Trúc Ly, Thanh Thảo, Thái Vũ, Minh Mẫn…. Sự góp mặt đông đảo này cho thấy tâm huyết của ê-kíp khi cùng chung tay tạo nên một vở diễn mang tính tập thể và đầy sức sống.

Một cảnh trong vở hài kịch dân gian "Vụ án trộm trứng gà" do NS Phương Bình đạo diễn

Hành trình hơn 40 năm với sân khấu của nghệ sĩ Phương Bình

Nghệ sĩ Phương Bình là gương mặt quen thuộc của khán giả TP HCM từ thập niên 1980, khi anh xuất thân từ nhóm hài kịch "Tuổi đôi mươi" – một thời tạo tiếng vang và làn sóng mới mẻ cho sân khấu hài kịch.

Trải qua hơn bốn thập kỷ, anh luôn giữ được ngọn lửa nghề, dù sân khấu từng có giai đoạn khó khăn, vắng bóng khán giả. Điều khiến đồng nghiệp và khán giả yêu mến ở nghệ sĩ hài Phương Bình không chỉ là tài năng diễn hài duyên dáng, mà còn ở tinh thần dìu dắt lớp trẻ. Anh thường xuyên đồng hành cùng các nghệ sĩ trẻ, tạo điều kiện cho họ học hỏi và trưởng thành trên sân khấu.

NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân Khấu TP HCM (người thứ bảy từ trái sang) - chúc mừng các nghệ sĩ tham gia vở hài kịch dân gian "Vụ án trộm trứng gà" do NS Phương Bình đạo diễn

Sự hợp tác chặt chẽ giữa anh và NSND Trịnh Kim Chi cũng xuất phát từ mong muốn chung: mang đến những vở diễn chất lượng, vừa mang tính giải trí vừa giàu giá trị nghệ thuật cho công chúng.

Chia sẻ về sự trở lại của Phương Bình, NSND Trịnh Kim Chi cho biết: "Tôi rất trân trọng tình yêu nghề của anh Phương Bình. Anh không chỉ làm nghề bằng đam mê mà còn luôn nghĩ đến trách nhiệm truyền nghề. Sân khấu Trịnh Kim Chi vui mừng được đồng hành cùng anh trong dự án này, vì chúng tôi cùng chung mong muốn đem lại những tác phẩm chỉn chu, phục vụ khán giả bằng cái tâm nghệ sĩ".

Một cảnh trong vở hài kịch dân gian "Vụ án trộm trứng gà" do NS Phương Bình đạo diễn





Còn nghệ sĩ Chánh Thuận, bạn diễn ăn ý của Phương Bình, bày tỏ: "Được diễn cùng anh Phương Bình là một niềm vui. Anh tung hứng rất duyên, luôn giữ được tinh thần của nghệ sĩ hài xưa – mộc mạc, tự nhiên nhưng thấm thía. Tôi tin khán giả sẽ tìm thấy tiếng cười lẫn sự đồng cảm qua những nhân vật dân gian mà chúng tôi thể hiện".

Phương Bình trở lại để tiếp tục cống hiến

Sự trở lại của nghệ sĩ hài Phương Bình với "Vụ án trộm trứng gà" cho thấy tình yêu nghề chưa bao giờ tắt trong anh.

Vở diễn hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút thư giãn, tiếng cười ý nghĩa, đồng thời khẳng định một điều: dù ở bất cứ giai đoạn nào, những nghệ sĩ tâm huyết như nghệ sĩ hài Phương Bình vẫn luôn tìm cách đứng trên sân khấu, tiếp tục cống hiến và truyền lửa cho thế hệ sau.

"Tiếng cười châm biếm rất cần cho cuộc sống, vì qua đó người xem sẽ cùng nghệ sĩ nhận ra những điều chưa tốt để khắc phục, sửa đổi, làm cho cuộc sống cộng đồng tươi đẹp hơn" – NS Phương Bình nói.



