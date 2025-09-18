Nghệ sĩ hài Phương Bình trở lại sân khấu với "Vụ án trộm trứng gà"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ hài Phương Bình trở lại sân khấu với "Vụ án trộm trứng gà"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Sau nhiều năm vắng bóng trong vai trò đạo diễn, nghệ sĩ hài Phương Bình đã chính thức trở lại sân khấu Trịnh Kim Chi


Nghệ sĩ hài Phương Bình trở lại sân khấu với "Vụ án trộm trứng gà"- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phương Bình trong vở "Vụ án trộm trứng gà"

Anh dàn dựng vở kịch dân gian "Vụ án trộm trứng gà" (tác giả Trương Huyền), sẽ công diễn tại sân khấu Trịnh Kim Chi trong tháng 9. Sự trở lại này mang lại niềm vui cho khán giả yêu kịch và tiếp nối hành trình nghệ thuật của người nghệ sĩ gắn bó hơn 40 năm với sân khấu.

Phương Bình thêm một vai diễn duyên dáng

Bên cạnh bạn diễn kỳ cựu trong vở kịch "Vụ án trộm trứng gà", Phương Bình và Chánh Thuận vào vai ông Biện, ông Quản. Cả hai đã kết hợp tạo nên những mảng miếng hài hước, tung hứng duyên dáng, khắc họa hình ảnh những nhân vật dân gian quen thuộc nhưng vẫn gần gũi, mới mẻ.

Tiếng cười trong "Vụ án trộm trứng gà" không chỉ xuất phát từ tình huống hài hước, mà còn ẩn chứa thông điệp nhân văn về tình làng nghĩa xóm và những giá trị đạo lý truyền thống.

Nghệ sĩ hài Phương Bình trở lại sân khấu với "Vụ án trộm trứng gà"- Ảnh 2.

NS hài Phương Bình và Chánh Thuận trong vở "Vụ án trộm trứng gà"

Phương Bình và dấu ấn đạo diễn của một nghệ sĩ tâm huyết

Lâu nay chỉ với vai trò diễn viên và được giới chuyên môn đánh giá "Phương Bình chưa sợ vai diễn nào" – bởi vì anh được xem là diễn viên đa năng. 

Lần này anh đảm nhận vai trò đạo diễn của vở kịch. Với kinh nghiệm dày dạn và sự am hiểu sân khấu, anh đã khéo léo kết hợp yếu tố dân gian, phong tục làng quê với nhịp diễn hiện đại, tạo nên một tác phẩm vừa đậm chất truyền thống vừa phù hợp với thị hiếu khán giả hôm nay, nhất là đi vào chất châm biếm sâu cay thói hư tật xấu của quan lại tham nhũng.

Vở kịch có sự góp mặt của nhiều gương mặt của: NSND Trịnh Kim Chi, NS Chánh Thuận, Trọng Hiếu, Nam Cường, Yali Trần, Thịnh Nguyễn, Thành Vinh, Huyền Mỹ, Trúc Ly, Thanh Thảo, Thái Vũ, Minh Mẫn…. Sự góp mặt đông đảo này cho thấy tâm huyết của ê-kíp khi cùng chung tay tạo nên một vở diễn mang tính tập thể và đầy sức sống.

Nghệ sĩ hài Phương Bình trở lại sân khấu với "Vụ án trộm trứng gà"- Ảnh 3.

Một cảnh trong vở hài kịch dân gian "Vụ án trộm trứng gà" do NS Phương Bình đạo diễn

Hành trình hơn 40 năm với sân khấu của nghệ sĩ Phương Bình

Nghệ sĩ Phương Bình là gương mặt quen thuộc của khán giả TP HCM từ thập niên 1980, khi anh xuất thân từ nhóm hài kịch "Tuổi đôi mươi" – một thời tạo tiếng vang và làn sóng mới mẻ cho sân khấu hài kịch.

Trải qua hơn bốn thập kỷ, anh luôn giữ được ngọn lửa nghề, dù sân khấu từng có giai đoạn khó khăn, vắng bóng khán giả. Điều khiến đồng nghiệp và khán giả yêu mến ở nghệ sĩ hài Phương Bình không chỉ là tài năng diễn hài duyên dáng, mà còn ở tinh thần dìu dắt lớp trẻ. Anh thường xuyên đồng hành cùng các nghệ sĩ trẻ, tạo điều kiện cho họ học hỏi và trưởng thành trên sân khấu.

Nghệ sĩ hài Phương Bình trở lại sân khấu với "Vụ án trộm trứng gà"- Ảnh 4.

NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân Khấu TP HCM (người thứ bảy từ trái sang) - chúc mừng các nghệ sĩ tham gia vở hài kịch dân gian "Vụ án trộm trứng gà" do NS Phương Bình đạo diễn

Sự hợp tác chặt chẽ giữa anh và NSND Trịnh Kim Chi cũng xuất phát từ mong muốn chung: mang đến những vở diễn chất lượng, vừa mang tính giải trí vừa giàu giá trị nghệ thuật cho công chúng.

Chia sẻ về sự trở lại của Phương Bình, NSND Trịnh Kim Chi cho biết: "Tôi rất trân trọng tình yêu nghề của anh Phương Bình. Anh không chỉ làm nghề bằng đam mê mà còn luôn nghĩ đến trách nhiệm truyền nghề. Sân khấu Trịnh Kim Chi vui mừng được đồng hành cùng anh trong dự án này, vì chúng tôi cùng chung mong muốn đem lại những tác phẩm chỉn chu, phục vụ khán giả bằng cái tâm nghệ sĩ".

Nghệ sĩ hài Phương Bình trở lại sân khấu với "Vụ án trộm trứng gà"- Ảnh 5.

Một cảnh trong vở hài kịch dân gian "Vụ án trộm trứng gà" do NS Phương Bình đạo diễn


Còn nghệ sĩ Chánh Thuận, bạn diễn ăn ý của Phương Bình, bày tỏ: "Được diễn cùng anh Phương Bình là một niềm vui. Anh tung hứng rất duyên, luôn giữ được tinh thần của nghệ sĩ hài xưa – mộc mạc, tự nhiên nhưng thấm thía. Tôi tin khán giả sẽ tìm thấy tiếng cười lẫn sự đồng cảm qua những nhân vật dân gian mà chúng tôi thể hiện".

Phương Bình trở lại để tiếp tục cống hiến

Sự trở lại của nghệ sĩ hài Phương Bình với "Vụ án trộm trứng gà" cho thấy tình yêu nghề chưa bao giờ tắt trong anh.

Vở diễn hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút thư giãn, tiếng cười ý nghĩa, đồng thời khẳng định một điều: dù ở bất cứ giai đoạn nào, những nghệ sĩ tâm huyết như nghệ sĩ hài Phương Bình vẫn luôn tìm cách đứng trên sân khấu, tiếp tục cống hiến và truyền lửa cho thế hệ sau.

"Tiếng cười châm biếm rất cần cho cuộc sống, vì qua đó người xem sẽ cùng nghệ sĩ nhận ra những điều chưa tốt để khắc phục, sửa đổi, làm cho cuộc sống cộng đồng tươi đẹp hơn" – NS Phương Bình nói.


Tin liên quan

NSND Trịnh Kim Chi: Khán giả là động lực để nghệ sĩ cống hiến

NSND Trịnh Kim Chi: Khán giả là động lực để nghệ sĩ cống hiến

Điều hạnh phúc nhất đối với người nghệ sĩ là khi nhìn thấy ánh mắt rưng rưng của khán giả sau những vai diễn

NSND Trần Ngọc Giàu, Trịnh Kim Chi trao giải thưởng Hội Sân khấu TP HCM năm 2024

(NLĐO) - Giải thưởng là nguồn động viên rất lớn đối với các tác giả, đạo diễn, diễn viên đã cống hiến tác phẩm mới cho sàn diễn

Phương Bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo