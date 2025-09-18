HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Xe khách Tân Quang Dũng liên tiếp vi phạm ở Gia Lai

Đức Anh

(NLĐO) - Trong nhiều tháng qua, xe khách của nhà xe Tân Quang Dũng chạy tuyến Quy Nhơn – Đà Nẵng liên tục vi phạm trật tự an toàn giao thông

Sáng 18-9, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.T.T. (SN 1987; trú xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai) - tài xế của nhà xe Tân Quang Dũng, về hành vi điều khiển xe khách giường nằm chạy vào đường cấm.

Xe khách giường của nhà xe Tân Quang Dũng chạy vào đường cấm Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam vào trưa 4-9.

Trước đó, ngày 4-9, Phòng CSGT tiếp nhận thông tin phản ánh về việc xe khách giường nằm  của nhà xe Tân Quang Dũng chạy vào đường cấm Tây Sơn, phường Quy Nhơn Nam.

Tiến hành xác minh, lực lượng CSGT xác định người vi phạm là tài xế T. Qua làm việc, ông T. thừa nhận vào khoảng 12 giờ trưa 4-9 đã thực hiện hành vi vi phạm nói trên. Với lỗi này, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại điểm i khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Đây không phải lần đầu tài xế nhà xe này vi phạm. Ngày 14-7, một xe khách khác cũng chạy vào đường cấm ở phường Quy Nhơn Nam. Sau khi xác minh, ngày 4-9, tài xế Trần Phước Đ. (SN 1980, trú TP Đà Nẵng) bị xử phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Tiếp tục, chiều 21-8, xe khách của nhà xe này bị phát hiện đón khách dọc đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam). Tài xế N.Đ.L. bị lập biên bản, xử phạt 2,2 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Xe khách Tân Quang Dũng liên tiếp vi phạm ở Gia Lai- Ảnh 2.

Ông L.T.T., tài xế của nhà xe Tân Quang Dũng thừa nhận điều khiển xe khách giường nằm chạy vào đường cấm hôm 4-9.

Hiện Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục xác minh phản ánh của người dân về 1 số trường hợp khác của nhà xe Tân Quang Dũng có dấu hiệu vi phạm.

Clip xe khách của nhà xe Tân Quang Dũng đón khách ngay trên đường Tây Sơn (phường Quy Nhơn Nam)

Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi trường hợp tái phạm, đồng thời kêu gọi người dân tiếp tục cung cấp chứng cứ. 

