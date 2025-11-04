HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an đẩy nhanh điều tra, xử lý tàu cá vi phạm

Thùy Linh

(NLĐO) - Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an đẩy nhanh điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý tàu cá vi phạm.

Chiều tối 4-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU khẩn trương - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 20 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Ảnh: TTXVN

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh mục tiêu, quyết tâm không thay đổi, phải nghiêm túc tuyên chiến với nạn khai thác IUU vì đây là danh dự, uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên trường quốc tế, không thể không làm và không thể kéo dài.

Kể từ phiên họp thứ 19, công tác chống khai thác IUU đạt được một số kết quả tích cực. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trình Chính phủ xem xét ban hành sửa đổi một số nghị định, trong đó có sửa đổi bổ sung mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Công tác quản lý tàu cá tiếp tục có tiến bộ rõ rệt. Trong tuần không phát sinh trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Tình hình xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến IUU tiếp tục chuyển biến tích cực.

Thủ tướng yêu cầu tất cả các vi phạm phải xử lý hết các vụ vi phạm cho đến ngày 20-11; yêu cầu tỉnh An Giang phối hợp Bộ Công an khởi tố vụ việc tàu cá bị bắt giữ hồi đầu năm vì chở các thiết bị định vị VMS.

Thủ tướng yêu cầu tàu cá nào không đủ điều kiện không cho hoạt động, xử lý theo các quy định của pháp luật, trong tuần này phải hoàn thành việc trên. Nếu tàu không đủ điều kiện thì tách ra, khoanh lại, xử lý theo quy định, nếu cần có thể hủy hồ sơ theo quy định; tàu không có gắn thiết bị VMS dứt khoát không cho ra vào cảng. Dữ liệu liên quan tàu cá phải liên thông kết nối Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Truy tố và xử lý nghiêm các vi phạm khai thác IUU

Các cơ quan phải tăng cường hạ tầng, nhất là khả năng phủ sóng, không để tàu cá ra ngoài biển bị mất sóng kết nối; giao Bộ Quốc phòng sử dụng các công cụ cần thiết (nếu cần thuê các thiết bị viễn thông vệ tinh hiện đại) để thực hiện tăng cường kết nối VMS; tăng cường kiểm soát, tránh tình trạng các tàu gửi thiết bị VMS cho 1 tàu để đi khai thác IUU; truy tố xét xử các vi phạm dứt khoát không khoan nhượng.

Các tỉnh xây dựng dự án về chuyển đổi nghề cho ngư dân, trước mắt Chính phủ sẽ hỗ trợ gạo 3 tháng/lần, cấp ủy chính quyền xã phải lo lương thực thực phẩm và quy hoạch chuyển đổi nghề cho các trường hợp này; vừa vận động, vừa xử lý phạt vi phạm hành chính và hình sự, tất cả đều bình đẳng trước pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cùng các địa phương xây dựng kịch bản, phương án làm việc kỹ thuật với Đoàn công tác EC, hoàn thành trước ngày 10-11; tổ chức đợt kiểm tra cao điểm chống khai thác IUU, nhất là các khu vực trọng điểm phía Nam; tăng cường trên biển, tập trung truy quét tàu cá "3 không" (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai thác).

Bộ Công an hoàn thiện đưa vào sử dụng ứng dụng quản lý tàu cá và ngư dân tham gia hoạt động trên ứng dụng VNeID, hoàn thành trước ngày 10-11; tiếp tục chủ trì hướng dẫn các địa phương xử lý tàu cá vi phạm IUU, cả vi phạm hành chính và hình sự; đẩy nhanh điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý tàu cá vi phạm…

Tin liên quan

Gặp Chủ tịch EC, Thủ tướng đề nghị sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam

Gặp Chủ tịch EC, Thủ tướng đề nghị sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam để đánh giá, sớm gỡ thẻ vàng IUU.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm các vụ án IUU

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu tập trung điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án IUU, nhất là các đường dây tổ chức đưa tàu cá vượt ranh giới.

Cảnh sát biển Việt Nam: Cao điểm chống khai thác IUU

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch tiếp tục mở đợt cao điểm ngăn chặn tàu cá khai thác bất hợp pháp

