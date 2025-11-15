HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Hàn Quốc diễn kịch hài dân gian, khán giả và nghệ sĩ TP HCM thích thú

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Chương trình giao lưu văn hóa Busan (Hàn Quốc) – TP HCM đã tạo thêm không khí sôi động tại TP HCM với vở hài kịch dân gian rất thú vị


Nghệ sĩ Hàn Quốc diễn kịch hài dân gian, khán giả và nghệ sĩ TP HCM thích thú - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP HCM, Hội Sân khấu TP HCM tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ Đoàn kịch Busan Dongnyeok

Tối 15-11, tại Nhà hát Trần Hữu Trang, chương trình hợp tác giao lưu văn hóa giữa Hiệp hội Sân khấu Busan (Hàn Quốc) và Hội Sân khấu TP HCM đã diễn ra trong không khí sinh động, ấm áp và đầy cảm hứng.

Đây là năm thứ 2 gắn kết giữa hai đơn vị nghệ thuật với việc tổ chức giao lưu theo hình thức luân phiên, tiếp nối thành công của những buổi biểu diễn trước đó tại Busan của vở "Đồng chí" (Hội Sân khấu TP HCM), lần này phía Busan đến TP mang theo vở "Niềm vui nhà Mạnh tiến sĩ", thu hút khán giả sinh viên, văn nghệ sĩ TP HCM.

Ngay từ rất sớm, đông đảo khán giả, sinh viên các trường nghệ thuật và nhiều nghệ sĩ thành phố đã có mặt để thưởng thức vở kịch "Niềm vui nhà Mạnh Tiến sĩ" do Đoàn kịch Busan Dongnyeok biểu diễn.

Kịch có phụ đề tiếng Việt, hấp dẫn khán giả TP HCM

Không gian nhà hát Trần Hữu Trang rộn ràng, ấm cúng, sự háo hức của người xem hòa cùng tinh thần giao lưu chân thành của nghệ sĩ hai nước tạo nên một bầu không khí đặc biệt hiếm thấy. 

Màn ảnh Led đã chiếu những câu thoại được phiên dịch Việt ngữ nên khán giả dễ dàng nắm bắt câu chuyện và cười thoải thích khi các diễn viên đôi chỗ thoại đã thêm vài tiếng Việt vào: "Cảm ơn", "Em ơi!"…khiến vở kịch càng thêm ấn tượng.

Nghệ sĩ Hàn Quốc diễn kịch hài dân gian, khán giả và nghệ sĩ TP HCM thích thú - Ảnh 2.

Kịch Hàn Quốc có phụ đề tiếng Việt, do các nghệ sĩ Đoàn kịch Busan Dongnyeok biểu diễn tại Nhà hát Trần Hữu Trang tối 15-11-2025

Vở diễn mang đậm chất hài dân gian Hàn Quốc kể câu chuyện về ông Mạnh, một người đàn ông hám danh, vì khao khát bước vào chốn quyền quý mà chấp nhận gả con gái cho con trai quan Thượng thư. 

Trớ trêu thay, chàng rể tương lai lại chính là một hàn sĩ giả dạng, xin tá túc và bí mật "tương kế tựu kế" tung tin đồn rằng con trai quan Thượng thư bị tật đôi chân và có nhiều thói xấu. 

Tin đồn khiến vợ chồng ông Mạnh sợ hãi, không muốn con gái sa vào cuộc hôn nhân bất hạnh, nên ép cô giúp việc thế thân. Chính hành động gian trá này lại mở ra một kết thúc có hậu: người lương thiện nhận được hạnh phúc, kẻ giả dối phải đối diện với sự thật của chính mình.

Qua 75 phút biểu diễn, các nghệ sĩ Busan Dongnyeok đã chinh phục khán giả bằng lối diễn tự nhiên, tiết chế nhưng sâu sắc, đậm chất dân gian mà vẫn hiện đại. Tiếng cười bật lên từ những tình huống hài duyên dáng nhưng không lạm dụng, được dẫn dắt bằng nhịp diễn chắc tay và đầy tinh tế.

Tôn vinh giá trị thiện – ác bằng ngôn ngữ sân khấu

Dưới hình thức hài hước, vở diễn đặt ra thông điệp rõ ràng: thiện thắng ác, sống chân thật sẽ được đền đáp, còn sự giả dối và tham vọng mù quáng sớm muộn cũng bị phơi bày. 

Đây cũng chính là tinh thần chung trong nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc, nơi đề cao đạo lý, sự hài hòa và lòng hướng thiện.

Nghệ sĩ Hàn Quốc diễn kịch hài dân gian, khán giả và nghệ sĩ TP HCM thích thú - Ảnh 3.

Khán giả, nghệ sĩ TP HCM chúc mừng Đoàn kịch Busan Dongnyeok sau suất diễn

Những giá trị đó, khi đặt bên cạnh mỹ cảm của khán giả Việt đã tạo ra một sự tương đồng thú vị: từ lâu, nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là tuồng, chèo, cải lương cũng luôn nuôi dưỡng tinh thần đề cao chính nghĩa. 

Khoảnh khắc những tiếng vỗ tay vang lên kéo dài cuối buổi diễn là minh chứng cho sự cộng hưởng ấy.

Nghệ sĩ hai nước – một tình bằng hữu đẹp qua nghệ thuật

Đến dự chương trình, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM - đã tặng hoa và trao quà lưu niệm (10 triệu đồng/mỗi đơn vị), đồng thời gửi lời chúc mừng chương trình thành công tốt đẹp. 

Bà khẳng định: "Đây là cơ hội quý báu để nghệ sĩ hai thành phố thắt chặt tình hữu nghị, cùng chia sẻ ngôn ngữ của sáng tạo và góp phần thúc đẩy quan hệ giao lưu văn hóa giữa Việt Nam – Hàn Quốc ngày càng phát triển".

Nhiều gương mặt nghệ thuật quen thuộc của sân khấu TP HCM cũng có mặt: NSƯT Ca Lê Hồng, NSND Trịnh Kim Chi – Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, đạo diễn Tôn Thất Cần – Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, NSƯT Lê Diễn, NSƯT Phan Quốc Kiệt – Giám đốc Nhà hát Trần Hữu Trang, Nhà giáo ưu tú Diệu Đức, Nhà báo Dương Thị Liên Chi, Nhà biên kịch Thanh Hương, tác giả Nguyễn Thanh Bình, họa sĩ tranh cát Trí Đức… 

Tất cả đều bày tỏ sự trân trọng trước tài năng diễn xuất tự nhiên, chân thật và đầy duyên dáng của các nghệ sĩ Hàn Quốc.

Nghệ sĩ Hàn Quốc diễn kịch hài dân gian, khán giả và nghệ sĩ TP HCM thích thú - Ảnh 4.

Các nghệ sĩ Đoàn kịch Busan Dongnyeok biểu diễn thật sinh động, duyên dáng

Thêm một nhịp cầu văn hóa giữa Busan – TP HCM

Sau hai năm triển khai, chương trình giao lưu giữa Hiệp hội Sân khấu Busan và Hội Sân khấu TP HCM đã trở thành nhịp cầu văn hóa quan trọng, không chỉ để giới thiệu nghệ thuật hai nước mà còn để học hỏi, trao đổi phương pháp dàn dựng, lối diễn, tổ chức hoạt động sân khấu đương đại.

Nghệ sĩ Hàn Quốc diễn kịch hài dân gian, khán giả và nghệ sĩ TP HCM thích thú - Ảnh 5.

Những tình huống kịch đan xen với âm nhạc, hình thể, tạo nên bức tranh hài kịch dân gian rất ý nghĩa

"Busan là thành phố cảng đầy sức sống và TP HCM là đô thị sáng tạo, năng động đang cùng nhau viết tiếp hành trình hợp tác bền vững, nơi nghệ thuật trở thành sợi dây gắn kết con người vượt qua mọi khác biệt về ngôn ngữ và biên giới. 

Khán giả Hàn Quốc đã xem và cổ vũ vở "Đồng chí" khi chúng tôi sang biểu diễn, lần này, đoàn Hàn Quốc sang với hơn 20 nghệ sĩ, họ đã có buổi giao lưu, thảo luận về nghề, biểu diễn gắn kết tinh thần cùng trao đổi những sáng tạo mới cho sàn diễn hai nước. 

Đây là một sự gắn kết ý nghĩa đối với tiến trình thúc đẩy Công nghiệp văn hóa của TP HCM trong giai đoạn hiện nay" – NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM, chia sẻ.

Chương trình giao lưu là một buổi diễn minh chứng sinh động cho sức mạnh lan tỏa của sân khấu, nơi niềm vui và vẻ đẹp của nghệ thuật trở thành món quà chung của cả hai thành phố, hai nền văn hóa và nghệ thuật sân khấu tìm được tiếng nói với công chúng từ những tác phẩm được dàn dựng nghiêm túc, đầy sáng tạo.


