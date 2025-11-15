"Ngôi sao khởi nghiệp" của Tuổi Trẻ Startup Award 2025

Tối 15-11, các startup xuất sắc của Tuổi Trẻ Startup Award 2025 đã được vinh danh trong Lễ trao giải diễn ra tại Ngày hội Việt Nam xanh 2025.

Tuổi Trẻ Startup Award 2025 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự phối hợp của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Chương trình nhằm tôn vinh những mô hình khởi nghiệp nổi bật, đóng góp vào phát triển bền vững và lan tỏa tinh thần đổi mới trong giới trẻ.

Phát biểu tại lễ trao giải, Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, cho biết Tuổi Trẻ Startup Award 2025 chủ đề "Cùng AI kiến tạo tương lai" đã nhận được hơn 100 hồ sơ tham dự sau hơn 2 tháng.

Mỗi hồ sơ là từng câu chuyện, nỗi niềm, mong muốn thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường... bằng sáng tạo của người trẻ.

Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, phát biểu tại lễ trao giải

Nếu AirCity giải quyết bài toán đô thị, Enfarm đồng hành với nông dân thì Nuoa.io giúp doanh nghiệp Việt Nam bước vào chuẩn phát triển bền vững của thế giới, xây dựng nền tảng quản trị ESG và kiểm kê phát thải khí nhà kính.

"Không ai làm startup chỉ vì công nghệ, mà bắt đầu khi nhìn thấy nỗi đau thật, rồi dùng AI để chữa lành nó nhanh, thông minh và nhân văn hơn. Khởi nghiệp suy cho cùng là câu chuyện của con người" - ông Toàn nói.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM Ngô Minh Hải khẳng định Tuổi Trẻ Startup Award 2025 truyền cảm hứng cho các startup, giúp giải quyết bài toán thực tiễn.

Chương trình đã trở thành bệ phóng uy tín cho thanh niên và đội ngũ doanh nhân trẻ, tiên phong biến tầm nhìn khởi nghiệp bằng AI thành các sản phẩm cụ thể.

Hội đồng chuyên môn đã đồng thuận trao giải "Ngôi sao khởi nghiệp" (trị giá 100 triệu đồng) cho startup Nuoa.io. Tiếp sau đó là giải "Cảm hứng khởi nghiệp" (50 triệu đồng) dành cho startup Enfarm Agritech.

Nuoa.io là nền tảng quản trị phát triển bền vững và kiểm kê phát thải, sử dụng AI và dữ liệu ESG cải thiện năng suất cho doanh nghiệp lên 200%, giảm 50% chi phí nhân sự với độ chính xác dữ liệu đến 90%.

Enfarm Agritech ghi dấu ấn với giải pháp cảm biến đất ứng dụng AI, Internet vạn vật (IoT) và chatbot nông học tư vấn 24/7.

Giải "Dấu ấn khởi nghiệp" (30 triệu đồng) đã vinh danh 8 startup khác. Ngoài AirCity, Ecombox, Saner thuộc top 5 còn có 5 startup còn lại trong top 10 gồm: Selfomy, Havy Indoor Farm, ROMIX, EVALLOS và Skale.

Bên cạnh đó còn có giải "Khởi nghiệp vì cộng đồng" thuộc về Hợp tác xã môi trường thành phố và giải "Khởi nghiệp bền vững" thuộc về Probiotics (10 triệu đồng/giải).

Giải Ngôi sao Khởi nghiệp (trị giá 100 triệu đồng) thuộc về startup Nuoa.io