Nghệ sĩ Hồng Đào sẽ không thay con nuôi cháu

Minh Khuê

(NLĐO) - Nghệ sĩ Hồng Đào trải lòng về vai bà Khanh trong phim "Cục vàng của ngoại" do Khương Ngọc đạo diễn, tái ngộ Việt Hương, Lê Khánh.

Nghệ sĩ Hồng Đào sẽ để con tự giáo dục, chăm sóc cháu

Nghệ sĩ Hồng Đào vào vai bà Khanh, làm nghề môi giới bất động sản, hoạt bát, chăm chút ngoại hình và có phần sính ngoại.

Bà Khanh sống cùng gia đình con gái tên Diễm (Lê Khánh thủ vai), con rể tên Dũng (Tuấn Khải thủ vai) và cháu ngoại (Thư Đan thủ vai). Vì con gái không nỗ lực làm những công việc tử tế mà chỉ đánh đề, ghi số, làm chủ hụi nên bà Khanh giữ trách nhiệm nuôi cháu, lo cho học ở trường quốc tế. Tuy nhiên, biến cố gia đình xảy ra, thị trường bất động sản xuống dốc, bà Khanh dần trở thành người phụ nữ trầm lặng, sống tách biệt với xóm giềng.

Nghệ sĩ Hồng Đào sẽ không thay con nuôi cháu - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Hồng Đào vai bà Khanh

Nghệ sĩ Hồng Đào sẽ không thay con nuôi cháu - Ảnh 2.

Một vai diễn khác biệt so với tác phẩm bà hợp tác cùng đạo diễn Khương Ngọc trước đó

Nghệ sĩ Hồng Đào sẽ không thay con nuôi cháu - Ảnh 3.

Bà Khanh thay con nuôi cháu

Nghệ sĩ Hồng Đào sẽ không thay con nuôi cháu - Ảnh 4.

Nữ nghệ sĩ khẳng định ngoài đời sẽ không thay con nuôi cháu bởi suy nghĩ, cách thức giáo dục… ở mỗi thời đều có sự khác biệt

Nghệ sĩ Hồng Đào cho biết nhận lời tham gia phim vì vai diễn mới hơn so với "Chị dâu" nên không sợ mang đến sự nhàm chán cho khán giả. Thứ hai là nữ nghệ sĩ được gặp lại bạn diễn Việt Hương, Lê Khánh, Tuấn Khải sau khi cùng nhau đóng "Chị dâu".

"Tôi sinh con những năm 1999 - 2000 và cách nuôi con của thời điểm đó khác hoàn toàn với cách nuôi con của thời mẹ tôi. Vì thế, nếu sau này có cháu, tôi sẽ để con mình giáo dục, chăm sóc và không tham gia bởi mỗi giai đoạn một khác.

Chẳng hạn, thời của tôi, khi con sốt là cởi áo ra chườm nước lạnh nhưng thời mẹ tôi phải ủ thêm chăn. Mỗi suy nghĩ, cách thức giáo dục… ở mỗi thời đều có sự khác biệt nên tốt nhất vẫn là để trực tiếp bố mẹ nuôi dạy con của mình" - nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ.

Bà nói thêm tuy không nuôi cháu nhưng con cần thì vẫn hỗ trợ, giúp đỡ việc này việc kia. Dẫu đã xác định tinh thần là như thế nhưng nghệ sĩ Hồng Đào cũng nói rằng sống trên đời không ai khẳng định 100% điều gì cả.

Có thể, hiện tại bà nói không nuôi cháu nhưng khi có cháu rồi vì quá yêu thương mà "xắn tay áo" vào chăm lo và làm những điều bản thân nghĩ sẽ không bao giờ làm.

Nghệ sĩ Hồng Đào khẳng định không vì muốn có cháu sớm mà thúc giục con chuyện lập gia đình

Bà khẳng định không có suy nghĩ vì muốn có cháu mà thúc giục các con về chuyện lập gia đình. Bà chỉ mong con mình được hạnh phúc và tôn trọng quyết định của các con.

"Con tôi 18 tuổi thi đậu đại học là đã ra ở riêng. Khi có bạn trai, các con cũng thông tin cho tôi biết và hai bên gia đình đi ăn để biết bạn của con mình. Tôi không can thiệp vào các mối quan hệ của chúng. Con còn giao hẹn khi đám cưới tôi chỉ được mời 15 người thân thiết và có ý nghĩa nhất với con vì đây là đám cưới của con" - nghệ sĩ Hồng Đào kể.

Nghệ sĩ Hồng Đào sẽ không thay con nuôi cháu - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Hồng Đào và Việt Hương vào vai hàng xóm

Nghệ sĩ Hồng Đào sẽ không thay con nuôi cháu - Ảnh 6.

Lê Khánh hóa thân con gái của bà Khanh do Hồng Đào thủ diễn

Bà nghĩ có rất nhiều cách cùng các con tạo ra những khoảnh khắc, những buổi trò chuyện thân tình để cùng nhau chia sẻ. Những gì ấm ức trong lòng khi được bày tỏ sẽ dễ giải quyết hơn và cũng khiến gia đình xích lại gần nhau. Đó cũng là cách mà bà và con gắn kết với nhau trong đời sống hằng ngày.

Phim "Cục vàng của ngoại" thuộc thể loại tâm lý gia đình, đong đầy cảm xúc về tình cảm bà cháu. Phim ra rạp từ 17-10.

Tin liên quan

Hồng Đào hết lời khen "con trai" Tuấn Trần

Hồng Đào hết lời khen "con trai" Tuấn Trần

(NLĐO) - Nữ diễn viên Hồng Đào dành nhiều lời khen cho Tuấn Trần, cả hai thủ vai mẹ con trong phim điện ảnh "Mang mẹ đi bỏ".

Phim "Mang mẹ đi bỏ" có Hồng Đào, Tuấn Trần cán mốc 100 tỉ đồng

(NLĐO) - Phim hợp tác Việt - Hàn "Mang mẹ đi bỏ" chính thức gia nhập câu lạc bộ phim Việt trăm tỉ đồng.

Hồng Đào, Tuấn Trần tái hợp trong phim hợp tác Việt - Hàn

(NLĐO) - Diễn viên Hồng Đào, Tuấn Trần tiếp tục tái hợp trong phim gia đình hợp tác Việt - Hàn, sau thành công của phim "Mai".

