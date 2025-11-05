Nghệ sĩ Lý Thu kịp thời "cứu nguy" sân khấu kịch Quốc Thảo trong vở "Oán Linh Nhi"





Nghệ sĩ Lý Thu trao đổi với các diễn viên trong hậu trường vở "Oán Linh Nhi"

"Cho đến hôm nay tôi mới thở phào nhẹ nhõm kể lại suất diễn tối 30-10, vì chưa bao giờ việc thay đổi diễn viên lại diễn ra quá gấp đến như vậy và nếu tối 30-10, không có Lý Thu thì tôi phải bắt buộc trả vé lại cho khán giả, nhưng may thay" – đạo diễn Quốc Thảo kể.

Tại sân khấu kịch Quốc Thảo, khán giả đã chứng kiến một khoảnh khắc xúc động và đáng trân trọng của tình đồng nghiệp trong giới sân khấu.

Chỉ ít giờ trước khi vở "Oán Linh Nhi" công diễn, NSƯT Quỳnh Hương – người đảm nhận vai người mẹ mang trái tim rớm máu đi tìm sự thật về sự mất tích của con gái, đã vì lý do khách quan đã không thể tham gia suất diễn.

Điều này khiến ê-kíp rơi vào tình thế căng thẳng, thậm chí đứng trước nguy cơ phải trả vé cho khán giả.

Trong hoàn cảnh ấy, đạo diễn Quốc Thảo đã gọi điện thoại nhờ nghệ sĩ Lý Thu (Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang) cứu giúp.

Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, với tinh thần trách nhiệm và tình yêu sân khấu, chị đã lập tức đến nhận vai.

Lý Thu - Nắm kịch bản trong thời gian ngắn, diễn trọn cảm xúc

Điều khiến khán giả nể phục chính là việc NS Lý Thu chỉ có vài giờ đọc lại kịch bản, làm việc với bạn diễn, rà soát các mảng miếng tâm lý và dựng lại toàn bộ đường dây cảm xúc cho một nhân vật rất phức tạp: một người mẹ đau đớn, vừa mềm yếu trước nỗi mất mát, vừa cứng rắn quyết liệt đi tìm sự thật cuối cùng.

Nghệ sĩ Lý Thu (giữa) giao lưu với khán giả sau suất diễn vở "Oán Linh Nhi"

Trên sân khấu, chị hóa thân tự nhiên, giàu cảm xúc, đưa khán giả vào hành trình giằng xé nội tâm của một người mẹ mất con giữa bóng tối thực - ảo.

Nhiều khán giả không biết sự cố thay vai xảy ra, và chỉ đến khi đạo diễn chia sẻ cuối buổi diễn, cả khán phòng đã dành tràng pháo tay dài bày tỏ sự trân trọng dành cho nghệ sĩ Lý Thu.

Đạo diễn Quốc Thảo xúc động: "Nếu không có Lý Thu, chúng tôi buộc phải trả vé. Với tôi, đó không chỉ là chuyện thế vai, mà là nghĩa tình sân khấu, là tinh thần đồng nghiệp đáng quý trong thời điểm sân khấu đang rất cần động lực để tồn tại. Tôi thật sự biết ơn Lý Thu".

Nghệ sĩ Hữu Nghĩa, người tham gia vở diễn, cũng bày tỏ: "Không phải ai cũng làm được việc này. Một vai phức tạp như thế mà nắm ngay, diễn trọn vẹn như vậy, chỉ có thể là người có nghề, có tâm và có lòng yêu sân khấu thực sự".

Một cảnh trong vở kịch "Oán Linh Nhi"

Lý Thu: "Tôi chỉ làm điều mà trái tim người nghệ sĩ mách bảo"

Sau buổi diễn, NS Lý Thu xúc động nói: "Tôi đến sân khấu không phải để thể hiện mình, mà vì muốn vở diễn không đứt mạch cảm xúc với khán giả. Tôi cảm kích vì khán giả đã ủng hộ nồng nhiệt. Mong mọi người hãy tiếp tục đến xem "Oán Linh Nhi", vì để duy trì được một suất diễn bây giờ không dễ. Anh Quốc Thảo đang tạo cơ hội cho nhiều diễn viên trẻ tỏa sáng, và điều đó rất đáng trân trọng".

NS Lý Thu và đạo diễn Quốc Thảo

Lý Thu - Khi sân khấu sáng đèn bằng những trái tim thầm lặng

Trong bối cảnh sân khấu kịch đang nỗ lực tồn tại bằng sự bền bỉ của từng nghệ sĩ, từng suất diễn, câu chuyện NS Lý Thu "cứu nguy" kịp thời không chỉ là một sự kiện hậu trường. Nó là lời nhắc nhở rằng sân khấu kịch TP HCM vẫn đang cháy bằng tình yêu nghề, nghĩa đồng nghiệp và trách nhiệm với khán giả.

NS Lý Thu luôn yểm trợ cho các diễn viên trẻ

Và có lẽ, khi ánh đèn sân khấu còn sáng, là vẫn có những trái tim như thế – âm thầm, kiên định, đẹp đẽ cống hiến cho khán giả bằng sự thăng hoa cảm xúc của chính mình.

NS Lý Thu dù đã nghỉ hưu nhưng chị vẫn đồng hành với những vở diễn, chương trình nghệ thuật của TP HCM.

"Lý Thu là nghệ sĩ giỏi nghề, chị chỉ diễn vai phụ nhưng bao giờ cũng chiếm trọn tình cảm của công chúng" – NS Hữu Nghĩa nói.



