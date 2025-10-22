HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Quốc Thảo, Hữu Nghĩa, Quỳnh Hương yểm trợ diễn viên trẻ tỏa sáng trong vở "Oán Linh Nhi"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) – Lần đầu tiên bộ ba nghệ sĩ giỏi nghề đứng phía sau yểm trợ cho dàn diễn viên trẻ trên sân khấu Quốc Thảo.


Quốc Thảo, Hữu Nghĩa, Quỳnh Hương yểm trợ diễn viên trẻ tỏa sáng trong vở "Oán Linh Nhi" - Ảnh 1.

Từ trái sang: NS Quốc Thảo, NSƯT Quỳnh Hương, NS Hữu Nghĩa trong vở "Oán Linh Nhi"

Chiều 21-10 tại Sân khấu Quốc Thảo đã diễn phúc khảo vở kịch "Oán Linh Nhi" - hé lộ một tác phẩm vừa rùng rợn, vừa nhân văn, nơi bi kịch và hài kịch soi chiếu nhau trong thế giới trinh thám tâm linh.

Một câu chuyện nhuốm màu bi kịch và tội lỗi

Vở "Oán Linh Nhi" mở đầu bằng một vụ án mạng gây chấn động giới giải trí: ca sĩ nổi tiếng Hoàng Kim bị tình nghi là thủ phạm trong cái chết bí ẩn của người bạn gái mà anh yêu thương. 

Từ một vụ mất tích tưởng chừng đơn giản, mạch kịch dần mở ra chuỗi bí ẩn chằng chịt, nơi mỗi nhân vật đều mang trong mình một lớp mặt nạ vừa là nạn nhân, vừa là kẻ gây ra nỗi đau cho người khác.

Tác giả – đạo diễn Quốc Thảo đã kể câu chuyện kịch mang màu sắc trinh thám, pha một chút tâm linh và hiện thực xã hội trong cấu trúc kịch. 

Ông không đi theo hướng "giải án" đơn thuần, mà dùng vụ án như ẩn dụ về những góc khuất trong tâm hồn con người, về sự dằn vặt, tội lỗi và khát vọng được tha thứ. 

Chính vì thế, "Oán Linh Nhi" là một câu chuyện rùng rợn và là bi kịch của lương tâm.

Quốc Thảo, Hữu Nghĩa, Quỳnh Hương yểm trợ diễn viên trẻ tỏa sáng trong vở "Oán Linh Nhi" - Ảnh 2.

Một cảnh trong vở kịch "Oán Linh Nhi"

Ba nghệ sĩ kỳ cựu – ba mảng màu diễn xuất tinh tế

Trên sân khấu bộ ba nghệ sĩ Quốc Thảo – Hữu Nghĩa – Quỳnh Hương đã thực sự làm chủ "đường dây cảm xúc" của vở diễn. Quốc Thảo trong vai ông Cương – người đàn ông có vẻ ngoài nghiêm nghị nhưng nội tâm chất chứa nhiều bí mật – thể hiện sự tiết chế trong từng động tác, ánh mắt, lời thoại. 

Ông vừa là người chứng kiến, vừa như người dẫn dắt khán giả đi vào mê cung của sự thật. Hữu Nghĩa (vai ông Lừng) mang đến hơi thở hài hước nhẹ nhàng, giúp tiết giảm độ căng của kịch bản nhưng vẫn giữ được độ nóng của kịch trinh thám.

Quốc Thảo, Hữu Nghĩa, Quỳnh Hương yểm trợ diễn viên trẻ tỏa sáng trong vở "Oán Linh Nhi" - Ảnh 3.

NSƯT Quỳnh Hương đối đầu với NS Quốc Thảo trong vở "Oán Linh Nhi"

Sự duyên dáng của anh khiến khán giả bật cười, rồi lại lặng đi khi câu chuyện chuyển hướng bi thương và nghệ sĩ Quỳnh Hương (vai bà Thơm) là điểm nhấn cảm xúc mạnh nhất của vở. Với vai người mẹ mất con, chị diễn bằng tất cả trải nghiệm của một người phụ nữ từng đi qua đau khổ. 

Từ giọt nước mắt kiềm nén đến tiếng thét nghẹn ngào, chị khiến khán giả thật sự xúc động. Đây có thể xem là một vai diễn "đo ni" cho tài năng nội tâm của chị.

Sự hòa quyện giữa thế hệ nghệ sĩ và dàn diễn viên trẻ

Vở "Oán Linh Nhi" còn là cuộc gặp gỡ thú vị giữa các nghệ sĩ kỳ cựu và dàn diễn viên trẻ gồm: Vương Quốc Long, Thảo Như, Hương Mi, Nhật Hào, Hina Quỳnh Như, Vương Khánh, Đắc Thắng, Bá Tân, Kim Hấu, Kim Quốc Nhân… 

Các gương mặt trẻ mang đến năng lượng mới, giúp vở kịch không bị nặng nề dù chủ đề gai góc. Họ phối hợp nhịp nhàng, đặc biệt trong các cảnh hồi tưởng, những pha đối đầu tâm lý và cả các lớp diễn mang tính tâm linh.

Quốc Thảo, Hữu Nghĩa, Quỳnh Hương yểm trợ diễn viên trẻ tỏa sáng trong vở "Oán Linh Nhi" - Ảnh 4.

Diễn viên Đắc Thắng và Kim Quốc Nhân trong vở "Oán Linh Nhi"

Hội đồng nghệ thuật Sở VHTT TP HCM đã góp ý, điều chỉnh một số tình tiết chưa hợp lý, đồng thời qua sự chỉ đạo của đạo diễn Quốc Thảo, các nhà chuyên môn tin rằng ông sẽ giúp từng vai nhỏ đều có đất diễn, có cá tính riêng và tổ chức, bố cục đường dây kịch bản lại cho hợp lý.

Thông điệp nhân văn ẩn sau bóng tối

Ẩn dưới lớp trinh thám, kinh dị, "Oán Linh Nhi" hứa hẹn sẽ là lời nhắc nhở con người về nhân quả – oán hận – và sự giải thoát. Không có tội ác nào che giấu được mãi, và không có linh hồn nào siêu thoát khi lòng người còn chất chứa hận thù. 

Như chia sẻ của đạo diễn Quốc Thảo sau buổi phúc khảo: "Tôi muốn người xem cảm nhận được nỗi đau của những linh hồn chưa được yên nghỉ – không phải vì họ oán hận, mà vì con người vẫn chưa đủ bao dung để tha thứ cho nhau".

Luôn tạo điều kiện cho dàn diễn viên trẻ được đứng trên sân khấu, nhiều năm qua sân khấu Quốc Thảo đã phải "gòng mình" để bán vé, sau khi mỗi vở mới ra đời. 

Bởi, tên tuổi còn mới mẻ của dàn diễn viên trẻ khó bán được vé, ông đã chấp nhận bù lỗ để sàn diễn được sáng đèn và diễn viên trẻ có cơ hội rèn nghề.


"NS Quốc Thảo đã nỗ lực trong việc tìm kiếm con đường mới cho sân khấu kịch của mình, vở kịch là những nỗi đau từ những vết thương chưa lành trong trái tim con người và hãy sống tốt để chữa lành nó" – NSƯT Ca Lê Hồng nói.


