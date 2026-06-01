HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Ngọc Lan qua đời, thọ 81 tuổi

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Khép lại một đời sân khấu nhiều nhọc nhằn, nghệ sĩ Ngọc Lan qua đời để lại nhiều thương tiếc


Nghệ sĩ Ngọc Lan qua đời, thọ 81 tuổi - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Ngọc Lan

Nghệ sĩ Ngọc Lan – em ruột của cố NSƯT Ngọc Hương và nghệ sĩ Kim Giác - đã qua đời vào sáng 31-5, hưởng thọ 81 tuổi. 

Sự ra đi của bà khép lại hành trình của một nghệ sĩ cải lương từng gắn bó với sân khấu, rồi lặng lẽ bước qua những năm cuối đời trong cảnh bệnh tật, mưu sinh bằng những tờ vé số dạo giữa phố đông.

Một gương mặt đào tính cách của cải lương

Theo thông tin từ nữ nghệ sĩ Như Nguyệt – con dâu cố NSƯT Ngọc Hương, nghệ sĩ Ngọc Lan đã qua đời lúc 6 giờ sáng ngày 31-5 tại Viện dưỡng lão Vị Hoàng (quận 12 cũ, TP HCM), hưởng thọ 81 tuổi.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là em ruột của cố NSƯT Ngọc Hương và nghệ sĩ Kim Giác, nghệ sĩ Ngọc Lan gắn bó với Đoàn cải lương Hương Mùa Thu – một đoàn hát từng quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi của sân khấu cải lương phía Nam.

Trong ký ức của nhiều đồng nghiệp lớn tuổi, bà từng là gương mặt quen thuộc ở dạng vai đào tính cách – tuyến vai đòi hỏi nội lực biểu diễn, khả năng tạo dấu ấn cá nhân và chiều sâu tâm lý. Bà đã từng diễn trong các vở: "Tiếng súng một giờ khuya", "Con cò trắng", "Hoa cau quê mẹ", "Gánh cỏ sông Hàn"…

Bà bước vào nghề ở giai đoạn cải lương còn rực rỡ ánh đèn. Nhưng như nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ, sau những năm tháng đứng trên sàn diễn, tuổi già lại trở thành một chặng đường nhiều nhọc nhằn.

Nghệ sĩ Ngọc Lan qua đời, thọ 81 tuổi - Ảnh 2.

Cố NSƯT Ngọc Hương - chị ruột nghệ sĩ Ngọc Lan

Những tờ vé số và một đời nghệ sĩ lặng lẽ

Điều khiến nhiều đồng nghiệp xót xa hơn cả không phải sự ra đi ở tuổi 81, mà là cách bà đã sống những năm cuối đời.

Mang trong mình nhiều bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, huyết áp, nghệ sĩ Ngọc Lan vẫn phải đi bán vé số dạo để trang trải cuộc sống. Có thời điểm, bà bị giật sạch vé số đến hai lần, mất vốn giữa lúc tuổi già không còn nhiều cơ hội làm lại.

Nhà báo Khổ Gia Trường, cựu phóng viên Báo Sân Khấu TP HCM, chia sẻ rằng khoảng hai năm trước, ông đã đưa nghệ sĩ Ngọc Lan vào diện hỗ trợ của chương trình chăm lo nghệ sĩ khó khăn với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng.

Ngoài ra, ông nhiều lần hỗ trợ cá nhân để bà tiếp tục có vốn mưu sinh. "Thấy chị cụt vốn nên tôi xuất tiền túi hỗ trợ hai lần. Mỗi lần 1,5 triệu đồng để chị đóng tiền cho đại lý lấy vé số đi bán tiếp", ông chia sẻ. Rồi trong những dòng tiễn biệt nghẹn ngào, người đồng nghiệp cũ viết:

"Nay chị đã đi xa. Mà tôi trong người không được khỏe nên không đến viếng chị được. Thôi thì thắp nén hương lòng để tiếc nhớ một người chị trong nghề".

Một cuộc chia tay vội vã

Theo gia đình, sau khi quàn tại Viện dưỡng lão Vị Hoàng, nghệ sĩ Ngọc Lan đã được đưa đi hỏa táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Bình Hưng Hòa.

Sự ra đi của nghệ sĩ Ngọc Lan thêm một lần gợi lên câu chuyện quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ của sân khấu: phía sau ánh đèn, sau những tràng pháo tay và ký ức khán giả là những phận đời nghệ sĩ âm thầm đi qua tuổi già trong nhiều nhọc nhằn.


Tin liên quan

Thanh Hải – Ngọc Hương: Vụt sáng bất ngờ

Thanh Hải – Ngọc Hương: Vụt sáng bất ngờ

(NLĐO) - Thời sân khấu cải lương hưng thịnh, khán giả thích những đào kép mới có giọng ca lạ, phong cách ca diễn sáng sân khấu. Hai ngôi sao thuộc làn sóng mới thập niên 1960 - 1970 có đủ hai yếu tố này nhanh chóng vụt sáng là Thanh Hải – Ngọc Hương.

Nghệ sĩ đưa tiễn NSƯT Ngọc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng

(NLĐO) Trưa 4-12, đông đảo nghệ sĩ sân khấu đã tề tựu tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ TP HCM tham dự lễ truy điệu và tiễn đưa NSƯT Ngọc Hương về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Đa Phước.

Nghệ sĩ Ngọc Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo