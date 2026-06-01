Nghệ sĩ Ngọc Lan qua đời, thọ 81 tuổi

Nghệ sĩ Ngọc Lan – em ruột của cố NSƯT Ngọc Hương và nghệ sĩ Kim Giác - đã qua đời vào sáng 31-5, hưởng thọ 81 tuổi.

Sự ra đi của bà khép lại hành trình của một nghệ sĩ cải lương từng gắn bó với sân khấu, rồi lặng lẽ bước qua những năm cuối đời trong cảnh bệnh tật, mưu sinh bằng những tờ vé số dạo giữa phố đông.

Một gương mặt đào tính cách của cải lương

Theo thông tin từ nữ nghệ sĩ Như Nguyệt – con dâu cố NSƯT Ngọc Hương, nghệ sĩ Ngọc Lan đã qua đời lúc 6 giờ sáng ngày 31-5 tại Viện dưỡng lão Vị Hoàng (quận 12 cũ, TP HCM), hưởng thọ 81 tuổi.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là em ruột của cố NSƯT Ngọc Hương và nghệ sĩ Kim Giác, nghệ sĩ Ngọc Lan gắn bó với Đoàn cải lương Hương Mùa Thu – một đoàn hát từng quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi của sân khấu cải lương phía Nam.

Trong ký ức của nhiều đồng nghiệp lớn tuổi, bà từng là gương mặt quen thuộc ở dạng vai đào tính cách – tuyến vai đòi hỏi nội lực biểu diễn, khả năng tạo dấu ấn cá nhân và chiều sâu tâm lý. Bà đã từng diễn trong các vở: "Tiếng súng một giờ khuya", "Con cò trắng", "Hoa cau quê mẹ", "Gánh cỏ sông Hàn"…

Bà bước vào nghề ở giai đoạn cải lương còn rực rỡ ánh đèn. Nhưng như nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ, sau những năm tháng đứng trên sàn diễn, tuổi già lại trở thành một chặng đường nhiều nhọc nhằn.

Cố NSƯT Ngọc Hương - chị ruột nghệ sĩ Ngọc Lan

Những tờ vé số và một đời nghệ sĩ lặng lẽ

Điều khiến nhiều đồng nghiệp xót xa hơn cả không phải sự ra đi ở tuổi 81, mà là cách bà đã sống những năm cuối đời.

Mang trong mình nhiều bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, huyết áp, nghệ sĩ Ngọc Lan vẫn phải đi bán vé số dạo để trang trải cuộc sống. Có thời điểm, bà bị giật sạch vé số đến hai lần, mất vốn giữa lúc tuổi già không còn nhiều cơ hội làm lại.

Nhà báo Khổ Gia Trường, cựu phóng viên Báo Sân Khấu TP HCM, chia sẻ rằng khoảng hai năm trước, ông đã đưa nghệ sĩ Ngọc Lan vào diện hỗ trợ của chương trình chăm lo nghệ sĩ khó khăn với tổng số tiền hơn 20 triệu đồng.

Ngoài ra, ông nhiều lần hỗ trợ cá nhân để bà tiếp tục có vốn mưu sinh. "Thấy chị cụt vốn nên tôi xuất tiền túi hỗ trợ hai lần. Mỗi lần 1,5 triệu đồng để chị đóng tiền cho đại lý lấy vé số đi bán tiếp", ông chia sẻ. Rồi trong những dòng tiễn biệt nghẹn ngào, người đồng nghiệp cũ viết:

"Nay chị đã đi xa. Mà tôi trong người không được khỏe nên không đến viếng chị được. Thôi thì thắp nén hương lòng để tiếc nhớ một người chị trong nghề".

Một cuộc chia tay vội vã

Theo gia đình, sau khi quàn tại Viện dưỡng lão Vị Hoàng, nghệ sĩ Ngọc Lan đã được đưa đi hỏa táng lúc 15 giờ cùng ngày tại Bình Hưng Hòa.

Sự ra đi của nghệ sĩ Ngọc Lan thêm một lần gợi lên câu chuyện quen thuộc nhưng chưa bao giờ cũ của sân khấu: phía sau ánh đèn, sau những tràng pháo tay và ký ức khán giả là những phận đời nghệ sĩ âm thầm đi qua tuổi già trong nhiều nhọc nhằn.



