Họa sĩ Trần Hồng Vân truyền cảm hứng cho giới trẻ đến với nghề thiết kế sân khấu





Họa sĩ Trần Hồng Vân tặng hoa cảm ơn sự hiện diện và diễn thuyết của NSND Trần Ngọc Giàu - Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM

Chiều 31-5, tại Học viện Sáng tạo Mây Đỏ, workshop "Không gian kể chuyện" do họa sĩ - đạo diễn Trần Hồng Vân tổ chức đã thu hút đông đảo sinh viên yêu sân khấu, mỹ thuật và sáng tạo tham dự.

Không gian sân khấu không phải nơi đặt đồ trang trí

Không khí workshop trở nên sôi nổi khi nhiều sinh viên đặt câu hỏi về vai trò thực sự của thiết kế sân khấu trong một tác phẩm biểu diễn.

Theo họa sĩ - đạo diễn Trần Hồng Vân, sai lầm lớn nhất hiện nay là xem thiết kế sân khấu như một công việc "trang trí". Từ kinh nghiệm thực tiễn và là họa sĩ đã đoạt 7 HCV tại các liên hoan, hội diễn sân khấu toàn quốc, chị đã truyền cảm hứng sáng tạo không gian đến những bạn trẻ, đạo diễn trẻ yêu sân khấu.

Chị cho rằng sân khấu không phải nơi dựng những vật thể đẹp mắt rồi để đó. Một bục bệ xuất hiện phải tạo hành động.

Tham gia buổi diễn thuyết ý nghĩa này, NSND Trần Ngọc Giàu – Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM - lý giải rằng một cầu thang phải sinh ra chuyển động. Một khoảng trống cũng phải mang ý nghĩa dramaturgy.

"Nếu dựng một cái bục nhưng không ai bước lên, đặt một cầu thang nhưng không ai sử dụng, kê bộ bàn ghế mà suốt vở diễn không dịch chuyển thì đó không còn là ngôn ngữ sân khấu nữa, mà chỉ là đồ trang trí" - ông chia sẻ.

Từ câu chuyện thiết kế sân khấu truyền thống đến sân khấu đương đại, NSND Trần Ngọc Giàu liên tục nhấn mạnh rằng không gian biểu diễn phải được "đọc" như một cấu trúc sống, nơi mọi yếu tố đều tham gia kể chuyện.

Bài nói chuyện về không gian sân khấu của NSND Trần Ngọc Giàu cuốn hút các bạn trẻ yêu sân khấu

Khi công nghệ thay thế tư duy dàn dựng

Một trong những vấn đề nhận được nhiều tranh luận tại workshop là việc lạm dụng màn hình LED trong biểu diễn hiện nay.

Theo các diễn giả, công nghệ không có lỗi, nhưng việc dùng công nghệ để thay thế tư duy sân khấu là điều đáng lo. NSND đạo diễn Trần Ngọc Giàu chia sẻ rằng người làm nghề trẻ cần học cách "đọc" không gian trước khi nghĩ đến việc sử dụng thiết bị.

Ánh sáng là một nhân vật

Nếu thiết kế sân khấu tạo ra không gian thì ánh sáng chính là yếu tố làm không gian đó sống dậy. Workshop dành khá nhiều thời lượng để phân tích vai trò của ánh sáng trong lịch sử phát triển sân khấu.

Theo chia sẻ tại workshop, nhiều mô hình biểu diễn quốc tế hiện nay còn tận dụng ánh sáng tự nhiên như một phần của ngôn ngữ sân khấu. Có những vở diễn bắt đầu lúc chiều xuống và kết thúc khi hoàng hôn buông, để khán giả cảm nhận trực tiếp sự thay đổi của thời gian và năng lượng biểu diễn.

"Khán giả không chỉ xem câu chuyện. Họ trải nghiệm thời gian" - một ý kiến tại workshop nhận được nhiều sự đồng tình.

Một nghề đang cần người trẻ

Điều được nhắc đi nhắc lại trong suốt buổi workshop là câu chuyện nhân lực. Thiết kế sân khấu vốn là lĩnh vực âm thầm, ít được chú ý hơn đạo diễn hay diễn viên, nhưng lại quyết định diện mạo thị giác của tác phẩm.

Workshop khép lại bằng những trao đổi cởi mở giữa sinh viên và diễn giả, nhưng câu hỏi lớn vẫn còn ở lại: nếu sân khấu là nghệ thuật kể chuyện bằng không gian, liệu chúng ta đã thực sự học cách đọc không gian hay chưa?

Ngày 28-6, họa sĩ Trần Hồng Vân tiếp tục tổ chức workshop "Giải mã không gian sân khấu".