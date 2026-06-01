NSƯT nhạc sĩ Võ Thanh Liêm, Minh Ngọc, Ánh Ngọc - 21 năm thắp sáng mùa Phật đản bằng tiếng hát





Từ trái sang: Nhạc sĩ Minh Ngọc, ca sĩ Võ Ánh Ngọc, nhạc sĩ NSƯT Võ Thanh Liêm

Giữa những cơn mưa đầu mùa của TP HCM, tiếng hát vẫn vang lên ở Tịnh xá Lộc Uyển (phường Phú Lâm, TP HCM) trong những ngày cuối tháng 5.

Hơn hai thập niên qua, gia đình NSƯT nhạc sĩ Võ Thanh Liêm vẫn đều đặn tổ chức đêm văn nghệ kính mừng Phật đản như một cuộc hẹn văn hóa đặc biệt.

Năm nay, chương trình bước sang năm thứ 21 – một con số đủ để thấy sự bền bỉ của những người chọn dùng âm nhạc để giữ gìn giá trị thiện lành.

21 năm gìn giữ một điểm hẹn văn hóa

Đêm văn nghệ Kính mừng Phật đản lần thứ 21 do NSƯT nhạc sĩ Võ Thanh Liêm cùng nhạc sĩ Thanh Nhàn và phu nhân – nhạc sĩ Minh Ngọc – thực hiện tiếp tục trở thành điểm hẹn của đông đảo văn nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật.

Từ trái sang; Nhạc sĩ Minh Ngọc, nhạc sĩ Thanh Nhàn, NSƯT Trinh Trinh và NSƯT Kim Tử Long

Chương trình quy tụ hơn 50 nghệ sĩ, ca sĩ tham gia biểu diễn, từ những tên tuổi gạo cội đến lớp nghệ sĩ đương đại như: NSND Lệ Thủy, NSND Thanh Nam, NSND Phượng Loan, NSND Trọng Phúc, NSND Tấn Giao, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Trinh Trinh, NSƯT Phượng Hằng, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Trọng Nghĩa, NSƯT Lam Tuyền, NSƯT Diễm Thanh, NSƯT Như Huỳnh, NS Thanh Hằng, Hà Như, Thanh Ngọc, Hải Long, ca sĩ Quốc Đại, Minh Luân, Mỹ Lệ, Thùy Dương, Nguyễn Văn Khởi, Lương Vỹ, ca sĩ Ánh Ngọc, Mai Diễm My, Đặng Thùy Dương, Thanh Ngọc, Ngân Quỳnh, Bá Thắng, Phùng Ngọc Bảy, Vương Hoài Phong, Hồng Yến, Triệu Minh, Quách Quang, Trang Anh Thơ, Hồng Loan… cùng nhiều nghệ sĩ khác.

Phía sau danh sách ấy không chỉ là sự góp mặt của những người làm nghề, mà còn là sự cộng hưởng của nhiều thế hệ nghệ sĩ cùng chung một niềm tin: nghệ thuật có thể gieo mầm thiện lành.

Từ trái sang: NSND Lệ Thủy, đạo diễn Thanh Hiệp và Đại đức Thích Minh Sỹ (Tịnh xá Lộc Uyển, TP HCM) (ảnh: Minh Luân)

Khi sân khấu không chỉ để giải trí

Một sân khấu dựng trong không gian tôn giáo luôn mang tính chất đặc biệt. Ở đó, nghệ thuật không chạy theo sự phô diễn mà hướng đến sự chia sẻ cảm xúc. Những ca khúc về đạo và đời, về lòng từ bi, về Đức Phật, về nhân sinh được cất lên trong không khí trang nghiêm nhưng gần gũi.

Nhiều người che áo mưa, đứng nép dưới mái hiên, tiếp tục cổ vũ nghệ sĩ. Hình ảnh ấy cho thấy sức sống của những chương trình cộng đồng được nuôi dưỡng bằng sự chân thành.

Từ trái sang: Ca sĩ Thùy Dương, NSƯT Kim Tử Long, nhạc sĩ Võ Thanh Liêm, nghệ sĩ Thanh Ngọc, ca sĩ Quách Quang

Gia đình nghệ sĩ và hành trình gieo hạt thiện

Gia đình NSƯT Võ Thanh Liêm đã chọn cách làm âm thầm. Từ sự đồng hành của nhạc sĩ Thanh Nhàn, nhạc sĩ Minh Ngọc đến sự chung tay của các nghệ sĩ, vũ đoàn Rồng Việt, Gió Việt, ê-kíp âm thanh ánh sáng do Lương Văn Tuấn phụ trách, tất cả góp phần giữ cho sân khấu ấy sáng đèn suốt hơn hai thập niên.

NS Thanh Hằng và ca sĩ Võ Ánh Ngọc

NSND Lệ Thủy tâm sự: "Trong đời sống đô thị đang thay đổi rất nhanh, những hoạt động văn hóa cộng đồng bền bỉ như vậy ngày càng đáng quý. Bởi sau cùng, điều ở lại không phải số lượng tiết mục hay quy mô sân khấu, mà là cảm giác an yên mà người xem mang về sau một đêm mưa vẫn còn ngồi lại nghe hát".

Vừa qua, vở cải lương thể nghiệm "Nhật thực" (tác giả: Lê Duy Hạnh, chuyển thể: Nguyên Phương, đạo diễn: nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Lê Nguyên Đạt của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM đã đạt 6 giải xuất sắc tại Liên hoan Sân khấu Nam Á và Đông Nam Á 2026 - lần III. NSƯT nhạc sĩ Võ Thanh Liêm đã đoạt giải Nhạc sĩ xuất sắc. Ông cũng là người nhạc sĩ đã hòa âm, phối khí và là giám đốc âm nhạc của Giải Mai Vàng trong suốt nhiều năm qua.

Một số hình ảnh nghệ sĩ tham gia đêm văn nghệ Mừng Phật Đản tại Tịnh xá Lộc Uyển, TP HCM:

Từ trái sang: NSND Trọng Phúc, nhạc sĩ Minh Ngọc, ca sĩ Thùy Dương

Từ trái sang: NS Phùng Ngọc Bảy, NSND Thanh Nam, Đại đức Thích Minh Sỹ, nhạc sĩ NSƯT Võ Thanh Liêm

Từ trái sang: Nhạc sĩ Thanh Nhàn, nghệ sĩ Hà Như, Lê Tứ, Đại đức Thích Minh Sỹ, nhạc sĩ - NSƯT Võ Thanh Liêm và nhạc sĩ Minh Ngọc



