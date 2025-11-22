HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu tạo ấn tượng đẹp tại TP HCM

Thanh Hiệp (ảnh: NH CVL)

(NLĐO) - Thật lâu rồi mới có 4 đêm diễn đầy ấn tượng của các nghệ sĩ đến từ Nhà hát Cao Văn Lầu, họ được công chúng TP HCM yêu mến và cổ vũ

Nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu tạo ấn tượng đẹp tại TP HCM - Ảnh 1.

Đông khán giả đã đến Nhà văn hóa Thanh Niên xem chương trình của Nhà hát Cao Văn Lầu

Dưới ánh đèn của không gian Lễ hội Ẩm thực – Ngày hội Cua Cà Mau tại TP HCM những ngày 18 đến 21-11, bốn đêm diễn với chủ đề "Hương vị quê hương" đã trở thành một điểm nhấn văn hóa đặc biệt, nơi nghệ thuật truyền thống Nam Bộ được đánh thức và lan tỏa giữa nhịp sống đô thị năng động tại Nhà văn hóa Thanh Niên.

Không phải là những tiết mục minh họa đơn thuần cho một lễ hội ẩm thực, chuỗi chương trình do Nhà hát Cao Văn Lầu tổ chức đã thực sự mang đến một "bản đồ ký ức" của nghệ thuật biểu diễn vùng đất Cực Nam Tổ quốc – từ đờn ca tài tử, cải lương đến nghệ thuật dù kê của đồng bào Khmer Nam Bộ. Mỗi đêm kéo dài khoảng 90 phút, quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ của nhà hát và lực lượng diễn viên trẻ, tạo nên sự tiếp nối sinh động giữa truyền thống và hiện đại, thu hút đông đảo khán giả.

Nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu tạo ấn tượng đẹp tại TP HCM - Ảnh 2.

Trích đoạn cải lương của các nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu được khán giả TP HCM yêu thích

Nhà hát Cao Văn Lầu: Khi cải lương và dân ca gặp nhịp sống đô thị

Những trích đoạn kinh điển như: Đêm lạnh chùa hoang, Người tình trên chiến trận, Lưu Bình – Dương Lễ, Bên cầu dệt lụa được đặt trong tổng thể dàn dựng mới, vừa giữ nguyên tinh thần bi tráng, lãng mạn của cải lương cổ điển, vừa có sự tiết chế phù hợp với không gian trình diễn ngoài trời, giữa lòng TP HCM. 

NS Mỹ Lệ chia sẻ: "Chúng tôi xúc động lắm vì sau mỗi tiết mục là nhận được sự cổ vũ của công chúng, từ đó có thêm động lực để sáng tạo nghệ thuật, xứng đáng với tình cảm của khán giả TP HCM dành cho chúng tôi".

Nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu tạo ấn tượng đẹp tại TP HCM - Ảnh 3.

Các nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ tên tuổi như NS Lâm Minh Nghiêm, NSƯT Mỹ Hạnh, NSƯT Phạm Anh Chàng, NSƯT Giang Tuấn, NS Vĩnh Sơn, NS Hồng Nhiên, NS Diễm My, NS Trung Cương, Mỹ Lệ, Thạch Diễn, Danh Suộl… không chỉ mang lại sức hút nghề nghiệp mà còn tạo nên một "lực trường cảm xúc" kéo khán giả rời xa nhịp sống gấp gáp để trở về với những giá trị văn hóa sâu bền.

Ở đó, mỗi câu vọng cổ, mỗi lớp diễn không còn chỉ là diễn lại quá khứ, mà trở thành một cách kể lại ký ức miền sông nước ngay giữa đô thị – nơi nhiều khán giả trẻ có thể chưa từng được nghe cải lương, chưa từng tận mắt thấy một lớp diễn dù kê đúng nghĩa.

Nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu tạo ấn tượng đẹp tại TP HCM - Ảnh 4.

Bốn đêm diễn của Nhà hát Cao Văn Lầu thu hút đông khán giả tại TP HCM

Nhà hát Cao Văn Lầu và nghệ thuật dù kê - sắc màu Khmer giữa TP HCM

Một trong những dấu ấn đặc biệt của chương trình là phần trình diễn nghệ thuật dù kê – loại hình sân khấu dân gian độc đáo của người Khmer Nam Bộ. Với sự tham gia của các nghệ sĩ Đoàn Nghệ thuật Khmer trực thuộc Nhà hát Cao Văn Lầu, phần dù kê mang đến không khí khác biệt: huyền ảo, mang tính nghi lễ nhưng vẫn gần gũi đời sống.

Các tiết mục dù kê không bị "đóng khung" trong không gian lễ hội mang tính trình diễn cho có, mà được dẫn dắt như một câu chuyện song hành với cải lương và đờn ca tài tử, tạo nên sự giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng cư dân Nam Bộ – nơi người Kinh, Khmer, Hoa cùng sống, cùng sáng tạo và cùng nuôi dưỡng một dòng chảy văn hóa chung.

Nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu tạo ấn tượng đẹp tại TP HCM - Ảnh 5.

Những bài ca cổ, điệu lý dân ca của các nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu thu hút khán giả TP HCM

Chiến lược quảng bá văn hóa

Theo kế hoạch tổ chức của Nhà hát Cao Văn Lầu, chuỗi chương trình này nằm trong hoạt động quảng bá, truyền thông sự kiện "Xin chào Cà Mau" tại TP HCM và Ngày hội Cua Cà Mau 2025. Mục tiêu không chỉ dừng ở việc phục vụ khán giả, mà còn tôn vinh, quảng bá các giá trị văn hóa – lịch sử – con người vùng đất Cà Mau, gắn nghệ thuật với du lịch, ẩm thực và thương hiệu địa phương.

Việc đưa nghệ thuật truyền thống vào không gian lễ hội đông người tại TP HCM cho thấy một cách tiếp cận mới: không đợi công chúng đến với sân khấu, mà mang sân khấu đến với công chúng. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh phát triển công nghiệp văn hóa, khi nghệ thuật biểu diễn cần được đặt vào các "không gian sống" thay vì chỉ tồn tại trong nhà hát khép kín.

Nghệ sĩ Nhà hát Cao Văn Lầu tạo ấn tượng đẹp tại TP HCM - Ảnh 6.

Nghệ thuật dù kê thật ấn tượng khi biểu diễn tại TP HCM

Hương vị quê hương – đầy cảm xúc của người xa xứ

Chủ đề "Hương vị quê hương" nói về đặc sản Cà Mau và là một bản đồ cảm xúc của người Nam Bộ giữa lòng thành phố. Khán giả đã hưởng thức cua, món ngon phương Nam và được "thưởng thức" tiếng đờn kìm, đờn tranh, vọng cổ – những âm thanh gắn với ký ức gia đình, xóm làng, những dòng sông phù sa.

Ở góc độ sâu hơn, chuỗi chương trình này cho thấy một thông điệp quan trọng: nghệ thuật truyền thống vẫn có sức sống, nếu được đặt đúng không gian, đúng cách kể và đúng đối tượng tiếp nhận. Khi cải lương, đờn ca tài tử và dù kê không bị tách rời khỏi đời sống, mà được đưa vào chính nhịp sống hôm nay, chúng không còn là hoài niệm – mà là một phần của hiện tại.

Bốn đêm diễn đã khép lại, nhưng dư âm còn vang trong tiếng vỗ tay, trong ánh mắt của những người trẻ lần đầu thấy cải lương ngoài đời, và trong niềm tự hào của những nghệ sĩ đã mang "hương vị quê hương" từ đất Mũi đến giữa lòng TP mang tên Bác.

NSƯT Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc phụ trách Nhà hát Cao Văn Lầu, đạo diễn chương trình nghệ thuật 4 đêm diễn - đã bày tỏ lòng cảm kích trước tình cảm của khán giả TP HCM dành cho đoàn.

