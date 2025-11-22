HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Vĩnh biệt nữ phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh của HTV

Thanh Hiệp (ảnh HTV)

(NLĐO) - Hồ Mỹ Hạnh là nữ phát thanh viên thế hệ đầu tiên của Đài Truyền hình TP HCM. Bà đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp

Vĩnh biệt nữ phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh (HTV), bà qua đời thọ 84 tuổi - Ảnh 1.

MC Huỳnh Tấn Taì phỏng vấn Phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh trong chương trình kỷ niệm 50 năm của HTV

21 giờ 50 phút ngày 21 tháng 11 năm 2025, nữ phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh – một trong những giọng đọc đầu tiên của Đài Truyền hình TP HCM sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất - đã thanh thản rời cõi tạm, hưởng thọ 84 tuổi.

Bà có tên thật là Hồ Kim Hiên, sinh năm 1942. Tin bà ra đi để lại nhiều tiếc thương cho các thế hệ người dẫn chương trình của HTV, bởi nhắc đến bà là nhắc đến khoảnh khắc đánh thức bao lớp ký ức trong lòng những người đã từng lớn lên cùng truyền hình những ngày đầu của TP HCM – khi màn ảnh còn đen trắng, sóng yếu chập chờn, nhưng giọng đọc thì ấm áp, trong veo và đầy tin cậy.

Hồ Mỹ Hạnh và giọng nói đi cùng những ngày đầu của lịch sử

Những khán giả thế hệ 6X, 7X vẫn chưa quên giọng đọc Hồ Mỹ Hạnh trong các bản tin đầu tiên của truyền hình thành phố sau năm 1975. Đó là một giọng đọc không phô trương, không cầu kỳ, mà dung dị, chậm rãi, chuẩn mực và thấm đẫm sự chân thành.

Giọng đọc ấm áp của bà Hồ Mỹ Hạnh trong thời khắc lịch sử

Vĩnh biệt nữ phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh (HTV), bà qua đời thọ 84 tuổi - Ảnh 2.

MC Huỳnh Tấn Tài trò chuyện với bà Hồ Mỹ Hạnh tại HTV

"Giọng nói ấy như một nhịp cầu mềm mại nối quá khứ và hiện tại, xoa dịu những xáo trộn của thời cuộc và mang đến niềm tin về một tương lai đang mở ra. Bà là ký ức khó quên đối với khán giả xem HTV" - Biên tập viên Kim Hà đã xúc động khi nói về bà.

Ở bà, người ta không chỉ nghe tin tức, mà còn nghe được tinh thần của một thời đại – thời kỳ đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh, bước vào xây dựng, khó khăn nhưng đầy hy vọng.

Bà Hồ Mỹ Hạnh tận hiến trọn đời cho truyền hình

Hơn cả một phát thanh viên, bà Hồ Mỹ Hạnh là biểu tượng của sự tận hiến âm thầm. Suốt cuộc đời công tác, bà không chọn ánh hào quang, không ồn ào trên sân khấu, mà lặng lẽ gắn bó với phòng thu, với micro, với từng bản tin, từng chương trình.

Bà dành cả tuổi trẻ và tuổi già cho nghề, cho tiếng nói của HTV. Và chính sự tận hiến âm thầm ấy đã góp phần vun đắp nền móng cho đội ngũ phát thanh viên, biên tập viên sau này – những người tiếp tục kế thừa tinh thần chuẩn mực, kỷ luật và nhân văn mà bà đã gieo.

Vĩnh biệt nữ phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh (HTV), bà qua đời thọ 84 tuổi - Ảnh 3.

MC Huỳnh Tấn Tài giao lưu với bà Hồ Mỹ Hạnh tại HTV

Trong buổi họp mặt các thế hệ phát thanh viên Đài Truyền hình TP HCM nhân kỷ niệm 50 năm ngày phát sóng đầu tiên, MC Huỳnh Tấn Tài đã xúc động nhắc đến bà Hồ Mỹ Hạnh như một "người thắp lửa thầm lặng".

Anh kể lại khoảnh khắc bà xuất hiện giữa rừng gương mặt trẻ, dù mái tóc đã bạc, bước đi đã chậm, nhưng khi cầm micro, giọng nói bà vẫn như ngày nào – trầm ấm, rõ ràng, vang lên như một lời nhắc nhở về trách nhiệm và tình yêu nghề.

Bà Hạnh trong buổi họp mặt các thế hệ phát thanh viên HTV nhân kỷ niệm 50 năm ngày phát sóng đầu tiên

"Cô Hạnh đã truyền dạy cho chúng tôi những bài học quý, ở đó còn có cách đọc, cách sống với nghề, sống bằng sự tử tế và nghiêm cẩn" - MC Tấn Tài chia sẻ. Anh cho biết phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh là giọng đọc huyền thoại của TP HCM và một trong những nhân chứng lịch sử của ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975.

17 tuổi, nữ sinh Hồ Mỹ Hạnh chứng kiến nỗi đau chia cắt đất nước do chiến tranh nên nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tham gia cách mạng, hoạt động năng nổ trong phong trào học sinh – sinh viên.

Đầu tháng 4-1975, bà được chọn tham gia đoàn cán bộ vào tiếp quản Đài Truyền hình Sài Gòn sau giải phóng. Sáng 28-4-1975, bà khoác ba lô theo đoàn do ông Lê Minh Hiền - Phó Chủ nhiệm Truyền hình Việt Nam - dẫn đầu vào Sài Gòn.

15 giờ ngày 30-4-1975, đoàn cán bộ do ông Lê Minh Hiền dẫn đầu đã đặt chân đến trụ sở Đài Truyền hình Sài Gòn tại số 9 Hồng Thập Tự, nay là Đài Truyền hình TP HCM.

Hôm sau, đúng 19 giờ ngày 1-5-1975, sau một đêm thành phố không có truyền hình, Đài Truyền hình Sài Gòn Giải phóng đã ra mắt chương trình phát hình đầu tiên.

Khi lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam xuất hiện trên màn ảnh nhỏ cùng giai điệu hùng tráng của bài Giải phóng miền Nam, phát thanh viên chính Hồ Mỹ Hạnh xuất hiện cùng phát thanh viên Nguyễn Hữu Phước.

Vĩnh biệt nữ phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh (HTV), bà qua đời thọ 84 tuổi - Ảnh 4.

Bà Hồ Mỹ Hạnh xúc động nhớ về những ngày đầu đất nước thống nhất

Quá xúc động, bà chững lại, sau vài giây lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục đọc lời kêu gọi của Ủy ban Quân quản qua bài viết trực tiếp của Thượng tướng Trần Văn Trà, gửi lời chúc mừng chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam mà Sài Gòn là điểm kết thúc lịch sử.

50 năm trôi qua, Hồ Mỹ Hạnh - xướng ngôn viên đầu tiên trên đài truyền hình sau ngày giải phóng - trở thành một trong những giọng đọc huyền thoại sống của TPHCM.

Tuổi ngoài 80, bà già yếu, bệnh tật, lúc nhớ lúc không nhưng chưa bao giờ quên câu nói "Đây là Đài Vô tuyến Truyền hình Sài Gòn giải phóng..." đi vào lịch sử.

Một bài học quý cho các thế hệ sau

Sự ra đi của bà Hồ Mỹ Hạnh khép lại một đời người, nhưng mở ra một di sản tinh thần sâu lắng.

Đó là bài học về sự bền bỉ, về lòng yêu nghề không phô trương, về cách đứng sau ánh đèn nhưng vẫn tỏa sáng bằng nhân cách và lao động nghệ thuật nghiêm túc.

Trong thời đại truyền thông số, khi tốc độ đôi lúc lấn át chiều sâu, hình ảnh đôi khi lấn át giọng nói, thì tấm gương của bà càng trở nên quý giá – nhắc nhở thế hệ phát thanh viên hôm nay và mai sau rằng:

Giọng đọc không chỉ để phát ra âm thanh, mà là để truyền đi tinh thần, nhân cách và trách nhiệm với cộng đồng.

Tang lễ nữ phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh (Hồ Kim Hiên) được tổ chức tại nhà riêng số 105 đường Phạm Thị Lòng, ấp Hội An, xã Bình Mỹ, huyện Trung An cũ, TP HCM, nay là xã Bình Mỹ, TP HCM. Lễ động quan: 7 giờ ngày 25-11-2025j; sau đó hỏa táng tại: Tháp Long Thụ, ấp Cây Trắc, xã Phú Hòa Đông, TP HCM.


    Thông báo