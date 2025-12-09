Chiếc váy 300 triệu đồng của Ninh Dương Lan Ngọc

Lan Ngọc tỏa sắc với váy 300 triệu

Nhan sắc Ninh Dương Lan Ngọc

Tối 8-12, thảm đỏ "Male Icon Awards 2025" trở nên sôi động với sự xuất hiện dàn sao "khủng" Vbiz. Xuất hiện tại sự kiện, Ninh Dương Lan Ngọc thu hút sự chú ý khi lựa chọn chiếc váy dài của thương hiệu Vivienne Westwood - một thiết kế mang tính biểu tượng, được nhiều người nổi tiếng và cô dâu yêu thích.

Mẫu Nova Cocotte mà Ninh Dương Lan Ngọc diện có thiết kế tối giản nhưng vẫn toát lên sự sang trọng và gợi cảm, tôn dáng của nữ diễn viên 9x. Thiết kế này được giới thiệu lần đầu trong bộ sưu tập Thu-Đông 2025 "Vive La Cocotte" của Vivienne Westwood.

Theo mô tả từ nhà mốt, phần Corset và đường viền cổ của mẫu váy được lấy cảm hứng từ phong cách của phụ nữ thượng lưu thế kỷ 18.

Chất vải mềm mại, buông xõa từ hông tạo nên dáng chữ A ôm nhẹ và thanh mảnh, kết hợp cùng Corset cổ điển và cổ thuyền trễ vai xếp nếp trừu tượng cùng điểm nhấn eo rõ nét, tất cả đã tạo nên một tổng thể thanh lịch, quyến rũ. Được biết, thiết kế mà Ninh Dương Lan Ngọc diện có giá gần 300 triệu đồng.

Nhan sắc xinh đẹp của Ninh Dương Lan Ngọc

Đặc biệt, Ninh Dương Lan Ngọc còn khéo léo tạo điểm nhấn thanh lịch và tinh tế trên thảm đỏ "Male Icon Awards 2025" khi kết hợp bộ trang phục cùng đôi hoa tai Large Link Earrings in Yellow Gold đến từ thương hiệu Tiffany&Co., có giá trị hơn 170 triệu đồng.

Lan Ngọc đang chờ dự án phù hợp

Lan Ngọc nhận giải "Female Icon of the Year"

Trong khuôn khổ đêm trao giải "Male Icon Awards 2025", Ninh Dương Lan Ngọc vinh dự được xướng tên ở hạng mục Icon với đề cử "Female Icon of the Year". Đây là một giải thưởng ghi nhận hành trình bền bỉ trong điện ảnh và truyền hình của nữ diễn viên 9x. Cô không chỉ khẳng định vị thế của một diễn viên thực lực mà còn trở thành hình mẫu, biểu tượng của thế hệ nghệ sĩ đương đại - bản lĩnh, linh hoạt và luôn sẵn sàng làm mới chính mình.

Chia sẻ về phần thưởng này, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết: "Đây là món quà lớn để khép lại một năm 2025 đầy thử thách và đáng nhớ của Ngọc. Nó đánh dấu bước ngoặt trưởng thành và phát triển hơn trong nghề nghiệp của Ngọc. Cám ơn tạp chí Men's Folio Vietnam, hội đồng chuyên môn và khán giả - đặc biệt là Team Cám Con. Mọi người chính là động lực để Ngọc tiếp tục cố gắng và phấn đấu nhiều hơn trên hành trình hoạt động nghệ thuật của mình".

Nhìn lại năm 2025, Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ cô may mắn, hạnh phúc vì được khán giả yêu thương và ủng hộ khi được trao cơ hội xuất hiện trong dàn cast chính "Running Man Việt Nam 3". Điều đó được thể hiện bằng việc cái tên Ninh Dương Lan Ngọc liên tục góp mặt trong BXH "Top 10 thành viên và khách mời trong gameshow nhận được nhiều sự chú ý".

Cô bảo đang ở giai đoạn chuyển mình

Không chỉ giữ vai trò "bóng hồng" xinh đẹp, Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý bởi sự lém lỉnh, lăn xả và máu chiến không thua kém bất cứ ai. Nữ diễn viên 9x luôn mang đến nguồn năng lực cực kỳ duyên dáng, góp phần định hình màu sắc riêng biệt cho chương trình.

Tiết lộ về kế hoạch cho năm 2026 sắp tới, Ninh Dương Lan Ngọc cho biết cô đang ở giai đoạn chuyển mình và mong chờ một dự án điện ảnh phù hợp.

"Ngọc hiểu khán giả thương và lo lắng, nhưng Ngọc không muốn vội vàng nhận dự án chưa thật sự phù hợp rồi khiến mọi người thất vọng. Ngọc hi vọng khán giả và team Cám Con sẽ hiểu. Với Ngọc, mỗi dự án hay kịch bản khi đến với mình đều là cái duyên và Ngọc vẫn "manifest" mỗi ngày, hi vọng trong tương lai sẽ gặp được duyên lành để tái ngộ khán giả" - Ninh Dương Lan Ngọc trải lòng.