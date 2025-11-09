HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Phước Lộc với vở "Bút máu" – Hành trình của đam mê, kiên nhẫn và biết ơn

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Dư âm của vở diễn này đã là động lực để nghệ sĩ Phước Lộc khao khát hướng tới những tác phẩm mới để anh được cống hiến, tận tụy với nghề.


Nghệ sĩ Phước Lộc – Vở "Bút máu" – Hành trình của đam mê, kiên nhẫn và biết ơn - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Phước Lộc trên sân khấu vở "Bút máu"

HTV đã thực hiện chương trình "Nghệ sĩ và sàn diễn" để ê kíp sáng tạo vở "Bút máu" của nghệ sĩ Phước Lộc tâm sự về quá trình thực hiện tác phẩm này. Anh đã trải lòng mình trên trang cá nhân về một tác phẩm mà mình yêu thích.

Phước Lộc, từ những ngày "ráp cảnh trí" đến đêm sáng đèn

Sau nhiều tháng chuẩn bị và những ngày tập luyện căng thẳng, vở "Bút máu", tác phẩm cảm tác từ truyện ngắn cùng tên của cố nhà văn Vũ Hạnh, do tác giả – đạo diễn Minh Nguyệt dàn dựng đã chính thức khép lại hành trình đáng nhớ bằng hai đêm diễn 18 và 19-10 tại Nhà hát TP HCM.

Nghệ sĩ Phước Lộc, người tham gia dự án, chia sẻ lại hành trình ấy bằng những cảm xúc rất thật: "Cao trào nhất là sáu ngày cuối: từ 13 đến 15-10 chúng tôi ráp cảnh trí, chỉnh sửa đường dây ở Trường Múa; ngày 17 chuyển toàn bộ cảnh trí qua Nhà hát Lớn để ráp tổng thể và phúc khảo. 

Khi đã lên được bờ, người ướt sũng không biết đâu là nước mắt đâu là nước hồ… vui xen lẫn đuối sức. Nhưng nhìn lại, thấy mặt hồ phẳng lặng vẫn đẹp và nên thơ lắm" – anh tâm sự khi nhớ về tác phẩm này và khao khát vở kịch sẽ tái diễn trong thời gian sớm nhất.

Nghệ sĩ Phước Lộc – Vở "Bút máu" – Hành trình của đam mê, kiên nhẫn và biết ơn - Ảnh 2.

NS Phước Lộc chuẩn bị cho vai diễn trong vở "Bút máu"

Phước Lộc - Đằng sau ánh đèn là mồ hôi và thử thách

Là người nghệ sĩ gắn bó với sàn diễn gần 30 năm, Phước Lộc chỉ đóng những vai phụ hoặc làm công tác phía sau sân khấu nhưng bao giờ anh cũng làm tốt và đầy đam mê.

Theo nghệ sĩ Phước Lộc, "Bút máu" là một hành trình thử thách không kém bất cứ dự án nào trước đó anh từng tham gia: "Nghĩ cũng lạ, mình 'rớ' vở nào cũng trầy vi tróc vẩy. Các vở do đạo diễn Minh Nguyệt dàn dựng, đều mời mình tham gia với vai trò hỗ trợ phía sau sân khấu. 

Vở "Tiếng chim vườn Ngọc Lan", "Cánh đồng bất tận" đều kéo dài nhiều tháng mới ra mắt được công chúng. Vở "Bút máu" thời gian ngắn hơn, nhưng độ khó không thể so sánh. Mỗi thời điểm đều có những thuận lợi và gian nan riêng. "Đạo diễn Minh Nguyệt đã không buông bỏ, quyết tâm làm và ê kíp đều đã dốc sức để đạt hiệu quả. Mình có thêm một vai diễn phụ trong vở nhưng rất yêu thích và quyết tâm làm cho thật hay" – nghệ sĩ Phước Lộc nhớ lại.

Nghệ sĩ Phước Lộc – Vở "Bút máu" – Hành trình của đam mê, kiên nhẫn và biết ơn - Ảnh 3.

Đạo diễn Minh Nguyệt (giữa) và ê kíp tham gia vở "Bút máu" sau suất diễn đầu tiên tại Nhà hát TP

Anh cho biết đã có những dự án từng phải dừng ngay trước giờ phúc khảo nhưng đạo diễn Minh Nguyệt vẫn bình tỉnh, chọn thời điểm để dàn dựng lại tác phẩm đó.

"Chính vì thế, việc Bút máu được hoàn thiện và ra mắt khán giả là một kỳ tích tập thể. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ: Duyên hội thì tụ, "duyên rã" tự tan, thế thôi. Nhưng lần này, khi màn nhung khép lại, tôi mới tin đó là sự thật, rằng chúng tôi đã đi đến đích" – nghệ sĩ Phước Lộc nói.

Phước Lộc thương những người đồng hành thầm lặng

Trong ký ức của nghệ sĩ Phước Lộc, những đêm cuối cùng trước khi công diễn là chuỗi ngày gần như kiệt sức. Anh kể lại với chút dí dỏm nhưng đầy xúc động: "Gần đến cuối con đường, tôi như một con người khác dễ nổi điên, cáu gắt vì đuối. May nhờ tổ thiết kế (vốn cũng hòa vào làm hậu đài) cho tôi mấy viên kẹo sâm, nếu không chắc tôi gục mất. 

Khi phúc khảo trễ lớp, bạn diễn Công Danh nói một câu làm tôi xúc động: Anh lo cho mọi người mà quên hẳn vai mình vậy? Chỉ thế thôi, đủ để thấy mình không uổng công" – nghệ sĩ Phước Lộc nói.

Nghệ sĩ Phước Lộc – Vở "Bút máu" – Hành trình của đam mê, kiên nhẫn và biết ơn - Ảnh 4.

Nghệ sĩ Phước Lộc đã gắn bó với sân khấu bằng niềm đam mê cháy bỏng

Phước Lộc sống với lòng biết ơn, sẽ thấy ánh sáng ở cuối con đường

Khép lại vở "Bút máu", nghệ sĩ Phước Lộc không nói về vai diễn hay thành tích, mà nói về lòng tri ân: "Tôi cảm ơn Tổ đã cho con cơ hội gặp gỡ, làm việc trong những vở đầy thử thách. Chính những khó khăn ấy dạy tôi cách kiên nhẫn và trưởng thành hơn, trong nghề lẫn trong cuộc sống. 

Khi sống với lòng biết ơn và một trái tim hướng thiện, mọi điều tốt đẹp sẽ tự tìm đến. Mỗi ngày trôi qua, dù vất vả, tôi vẫn muốn mỉm cười và bước tiếp, vì tôi tin ánh sáng luôn ở cuối con đường của những người không ngừng cố gắng".

Vở "Bút máu" là sự trở lại của đạo diễn Minh Nguyệt với tính thử nghiệm kết hợp giữa kịch nói và chất thơ cải lương, vở còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của những người nghệ sĩ vẫn chọn đứng trên sàn diễn – dù "xuồng có chao đảo", như cách nghệ sĩ Phước Lộc ví von.

Từ mồ hôi, nước mắt, đến niềm tin và lòng biết ơn, hành trình vở "Bút máu" đã viết nên một chương đẹp trong ký ức của người nghệ sĩ: Nghệ thuật không chỉ là sân khấu, mà còn là phép thử của nhân cách, của đam mê và tình yêu nghề cháy mãi với thời gian.


Tin liên quan

Võ Minh Lâm, Hoàng Yến làm khán giả thổn thức với "Bút máu" của đạo diễn Minh Nguyệt

Võ Minh Lâm, Hoàng Yến làm khán giả thổn thức với "Bút máu" của đạo diễn Minh Nguyệt

(NLĐO) – Vở kịch được ấp ủ trong 15 năm, nhận được lời khen từ giới chuyên môn và khán giả

Háo hức chờ xem kịch "Bút máu" của Minh Nguyệt, nơi Hoàng Yến hội ngộ Võ Minh Lâm

(NLĐO) - Sau nhiều năm thai nghén và chuẩn bị, đạo diễn Minh Nguyệt sẽ chính thức giới thiệu đến khán giả vở kịch "Bút máu" vào tối 18 và 19-10.

Phước Lộc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo