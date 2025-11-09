



Nghệ sĩ Phước Lộc trên sân khấu vở "Bút máu"

HTV đã thực hiện chương trình "Nghệ sĩ và sàn diễn" để ê kíp sáng tạo vở "Bút máu" của nghệ sĩ Phước Lộc tâm sự về quá trình thực hiện tác phẩm này. Anh đã trải lòng mình trên trang cá nhân về một tác phẩm mà mình yêu thích.

Phước Lộc, từ những ngày "ráp cảnh trí" đến đêm sáng đèn

Sau nhiều tháng chuẩn bị và những ngày tập luyện căng thẳng, vở "Bút máu", tác phẩm cảm tác từ truyện ngắn cùng tên của cố nhà văn Vũ Hạnh, do tác giả – đạo diễn Minh Nguyệt dàn dựng đã chính thức khép lại hành trình đáng nhớ bằng hai đêm diễn 18 và 19-10 tại Nhà hát TP HCM.

Nghệ sĩ Phước Lộc, người tham gia dự án, chia sẻ lại hành trình ấy bằng những cảm xúc rất thật: "Cao trào nhất là sáu ngày cuối: từ 13 đến 15-10 chúng tôi ráp cảnh trí, chỉnh sửa đường dây ở Trường Múa; ngày 17 chuyển toàn bộ cảnh trí qua Nhà hát Lớn để ráp tổng thể và phúc khảo.

Khi đã lên được bờ, người ướt sũng không biết đâu là nước mắt đâu là nước hồ… vui xen lẫn đuối sức. Nhưng nhìn lại, thấy mặt hồ phẳng lặng vẫn đẹp và nên thơ lắm" – anh tâm sự khi nhớ về tác phẩm này và khao khát vở kịch sẽ tái diễn trong thời gian sớm nhất.

NS Phước Lộc chuẩn bị cho vai diễn trong vở "Bút máu"

Phước Lộc - Đằng sau ánh đèn là mồ hôi và thử thách

Là người nghệ sĩ gắn bó với sàn diễn gần 30 năm, Phước Lộc chỉ đóng những vai phụ hoặc làm công tác phía sau sân khấu nhưng bao giờ anh cũng làm tốt và đầy đam mê.

Theo nghệ sĩ Phước Lộc, "Bút máu" là một hành trình thử thách không kém bất cứ dự án nào trước đó anh từng tham gia: "Nghĩ cũng lạ, mình 'rớ' vở nào cũng trầy vi tróc vẩy. Các vở do đạo diễn Minh Nguyệt dàn dựng, đều mời mình tham gia với vai trò hỗ trợ phía sau sân khấu.

Vở "Tiếng chim vườn Ngọc Lan", "Cánh đồng bất tận" đều kéo dài nhiều tháng mới ra mắt được công chúng. Vở "Bút máu" thời gian ngắn hơn, nhưng độ khó không thể so sánh. Mỗi thời điểm đều có những thuận lợi và gian nan riêng. "Đạo diễn Minh Nguyệt đã không buông bỏ, quyết tâm làm và ê kíp đều đã dốc sức để đạt hiệu quả. Mình có thêm một vai diễn phụ trong vở nhưng rất yêu thích và quyết tâm làm cho thật hay" – nghệ sĩ Phước Lộc nhớ lại.

Đạo diễn Minh Nguyệt (giữa) và ê kíp tham gia vở "Bút máu" sau suất diễn đầu tiên tại Nhà hát TP

Anh cho biết đã có những dự án từng phải dừng ngay trước giờ phúc khảo nhưng đạo diễn Minh Nguyệt vẫn bình tỉnh, chọn thời điểm để dàn dựng lại tác phẩm đó.

"Chính vì thế, việc Bút máu được hoàn thiện và ra mắt khán giả là một kỳ tích tập thể. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ: Duyên hội thì tụ, "duyên rã" tự tan, thế thôi. Nhưng lần này, khi màn nhung khép lại, tôi mới tin đó là sự thật, rằng chúng tôi đã đi đến đích" – nghệ sĩ Phước Lộc nói.

Phước Lộc thương những người đồng hành thầm lặng

Trong ký ức của nghệ sĩ Phước Lộc, những đêm cuối cùng trước khi công diễn là chuỗi ngày gần như kiệt sức. Anh kể lại với chút dí dỏm nhưng đầy xúc động: "Gần đến cuối con đường, tôi như một con người khác dễ nổi điên, cáu gắt vì đuối. May nhờ tổ thiết kế (vốn cũng hòa vào làm hậu đài) cho tôi mấy viên kẹo sâm, nếu không chắc tôi gục mất.

Khi phúc khảo trễ lớp, bạn diễn Công Danh nói một câu làm tôi xúc động: Anh lo cho mọi người mà quên hẳn vai mình vậy? Chỉ thế thôi, đủ để thấy mình không uổng công" – nghệ sĩ Phước Lộc nói.

Nghệ sĩ Phước Lộc đã gắn bó với sân khấu bằng niềm đam mê cháy bỏng

Phước Lộc sống với lòng biết ơn, sẽ thấy ánh sáng ở cuối con đường

Khép lại vở "Bút máu", nghệ sĩ Phước Lộc không nói về vai diễn hay thành tích, mà nói về lòng tri ân: "Tôi cảm ơn Tổ đã cho con cơ hội gặp gỡ, làm việc trong những vở đầy thử thách. Chính những khó khăn ấy dạy tôi cách kiên nhẫn và trưởng thành hơn, trong nghề lẫn trong cuộc sống.

Khi sống với lòng biết ơn và một trái tim hướng thiện, mọi điều tốt đẹp sẽ tự tìm đến. Mỗi ngày trôi qua, dù vất vả, tôi vẫn muốn mỉm cười và bước tiếp, vì tôi tin ánh sáng luôn ở cuối con đường của những người không ngừng cố gắng".

Vở "Bút máu" là sự trở lại của đạo diễn Minh Nguyệt với tính thử nghiệm kết hợp giữa kịch nói và chất thơ cải lương, vở còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của những người nghệ sĩ vẫn chọn đứng trên sàn diễn – dù "xuồng có chao đảo", như cách nghệ sĩ Phước Lộc ví von.

Từ mồ hôi, nước mắt, đến niềm tin và lòng biết ơn, hành trình vở "Bút máu" đã viết nên một chương đẹp trong ký ức của người nghệ sĩ: Nghệ thuật không chỉ là sân khấu, mà còn là phép thử của nhân cách, của đam mê và tình yêu nghề cháy mãi với thời gian.



