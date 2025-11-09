Điểm nóng xung đột ngày 9-11: Nga ngày một áp sát, Pokrovsk trên bờ vực thất thủ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 9-11: Nga ngày một áp sát, Pokrovsk trên bờ vực thất thủ

Lạc Chi

(NLĐO) - Lực lượng Nga nhiều khả năng sắp kiểm soát TP Pokrovsk ở miền Đông Ukraine dù giới chuyên gia phương Tây đánh giá đây chỉ còn là thắng lợi biểu tượng.

Những ngày qua, giao tranh trong TP Pokrovsk càng trở nên khốc liệt khi quân Nga thâm nhập sâu hơn vào khu vực đô thị. Kiev bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng lực lượng Ukraine đã bị bao vây hoàn toàn, khẳng định các chiến dịch phản công vẫn đang diễn ra. Nhưng trên thực địa, binh sĩ Ukraine mô tả tình hình ngày càng khó khăn.

"Mọi hình thức giao tranh đều đang diễn ra, từ đấu súng trong thành phố đến pháo kích bằng mọi loại vũ khí" - chỉ huy một tiểu đoàn nói với CNN.

Ông cho biết đơn vị của mình "gần như bị bao vây nhưng đã quen với điều đó". Một binh sĩ khác nói quân Nga vẫn tiếp tục tấn công với lực lượng lớn.

"Mức độ di chuyển của họ nhanh đến mức các đơn vị điều khiển máy bay không người lái của Ukraine không thể theo kịp. Quân Nga thường chia thành nhóm ba người, chấp nhận hai người bị tiêu diệt để một người có thể tiến vào thành phố. Mỗi ngày có khoảng một trăm nhóm như vậy" - một thành viên thuộc đơn vị drone Peaky Blinders của Ukraine nói.

Nga ngày một áp sát, Pokrovsk trên bờ vực thất thủ - Ảnh 1.

Một người lính Ukraine đi ngang qua tòa nhà bị hư hại ở trung tâm thành phố Pokrovsk, thuộc vùng Donetsk của Ukraine hồi tháng 4. Ảnh: AP.

Theo ông George Barros, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ở Washington, Pokrovsk giờ đây mang ý nghĩa biểu tượng hơn là chiến lược.

Trước đây, Pokrovsk là đầu mối quan trọng nhờ mạng lưới đường bộ và đường sắt kết nối Donetsk, Kostyantynivka, Dnipro và Zaporizhzhia. Tuy nhiên, từ mùa hè, khi Nga siết vòng vây, Ukraine đã phải chuyển tuyến tiếp tế sang nơi khác. Việc này khiến Pokrovsk mất vai trò trung tâm hậu cần, đồng thời mỏ than cốc cuối cùng của Ukraine tại đây cũng phải đóng cửa đầu năm nay.

"Giờ chiếm được Pokrovsk cũng không mang lại hiệu quả tác chiến gì cho Nga, vì họ đã đạt mục tiêu chính trước đó" - ông Barros nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tập trung khoảng 170.000 binh sĩ trong khu vực để hỗ trợ chiến dịch.

Với dân số khoảng 60.000 người trước xung đột, Pokrovsk nay chỉ còn khoảng 1.200 người ở lại, theo giới chức Ukraine. 

Theo ông Barros, Pokrovsk mang ý nghĩa truyền thông quan trọng, bởi Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh công khai về việc giành thành phố này. Ngoài ra, việc chiếm Pokrovsk sẽ cho phép Nga tập trung sang chuỗi thành phố công nghiệp ở phía Đông Bắc, nơi được xem là tuyến phòng thủ trọng yếu của Ukraine.

Một binh sĩ thuộc Lữ đoàn 129 của Ukraine đang đóng gần Kostyantynivka nói: "Ngay khi Nga chiếm được Pokrovsk và Myrnohrad, áp lực lên Kostyantynivka sẽ tăng mạnh, rồi họ sẽ tiến về Druzhkivka".

Người này cho biết đơn vị đang thiếu nhân lực và xe bọc thép, đồng thời lo ngại rằng việc Kiev cố giữ Pokrovsk quá lâu có thể lặp lại các tổn thất lớn như ở Bakhmut năm 2023 và Avdiivka năm 2024.

"Chưa có lệnh rút quân, dù ai cũng hiểu Pokrovsk sẽ thất thủ. Càng chậm rút, thương vong càng cao" - binh sĩ này nói. 

Tin liên quan

Tên lửa, UAV ồ ạt trút xuống hạ tầng năng lượng Ukraine, Nga bắt "khủng bố"

Tên lửa, UAV ồ ạt trút xuống hạ tầng năng lượng Ukraine, Nga bắt "khủng bố"

(NLĐO) - Nga mở đợt không kích quy mô lớn bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) nhắm vào nhiều thành phố cùng cơ sở năng lượng khắp lãnh thổ Ukraine.

Ukraine bổ nhiệm chỉ huy “lực lượng then chốt”, Hungary được “cởi trói” dầu Nga

(NLĐO) - Ukraine bổ nhiệm chỉ huy lực lượng Hệ thống phòng không không người lái trong khi Hungary nói được Mỹ miễn trừ hoàn toàn lệnh trừng phạt dầu Nga.

Điểm nóng xung đột ngày 8-11: Điện Kremlin bác tin đồn về bộ trưởng ngoại giao Nga

(NLĐO) - Điện Kremlin ngày 7-11 bác bỏ đồn đoán ông Sergei Lavrov mất tín nhiệm trước Tổng thống Vladimir Putin sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ bị hủy.

Nga - Ukraine Pokrovsk
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo