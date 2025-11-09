Điểm nóng xung đột ngày 9-11: Nga ngày một áp sát, Pokrovsk trên bờ vực thất thủ

Những ngày qua, giao tranh trong TP Pokrovsk càng trở nên khốc liệt khi quân Nga thâm nhập sâu hơn vào khu vực đô thị. Kiev bác bỏ tuyên bố của Moscow rằng lực lượng Ukraine đã bị bao vây hoàn toàn, khẳng định các chiến dịch phản công vẫn đang diễn ra. Nhưng trên thực địa, binh sĩ Ukraine mô tả tình hình ngày càng khó khăn.

"Mọi hình thức giao tranh đều đang diễn ra, từ đấu súng trong thành phố đến pháo kích bằng mọi loại vũ khí" - chỉ huy một tiểu đoàn nói với CNN.

Ông cho biết đơn vị của mình "gần như bị bao vây nhưng đã quen với điều đó". Một binh sĩ khác nói quân Nga vẫn tiếp tục tấn công với lực lượng lớn.

"Mức độ di chuyển của họ nhanh đến mức các đơn vị điều khiển máy bay không người lái của Ukraine không thể theo kịp. Quân Nga thường chia thành nhóm ba người, chấp nhận hai người bị tiêu diệt để một người có thể tiến vào thành phố. Mỗi ngày có khoảng một trăm nhóm như vậy" - một thành viên thuộc đơn vị drone Peaky Blinders của Ukraine nói.

Một người lính Ukraine đi ngang qua tòa nhà bị hư hại ở trung tâm thành phố Pokrovsk, thuộc vùng Donetsk của Ukraine hồi tháng 4. Ảnh: AP.

Theo ông George Barros, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ở Washington, Pokrovsk giờ đây mang ý nghĩa biểu tượng hơn là chiến lược.

Trước đây, Pokrovsk là đầu mối quan trọng nhờ mạng lưới đường bộ và đường sắt kết nối Donetsk, Kostyantynivka, Dnipro và Zaporizhzhia. Tuy nhiên, từ mùa hè, khi Nga siết vòng vây, Ukraine đã phải chuyển tuyến tiếp tế sang nơi khác. Việc này khiến Pokrovsk mất vai trò trung tâm hậu cần, đồng thời mỏ than cốc cuối cùng của Ukraine tại đây cũng phải đóng cửa đầu năm nay.

"Giờ chiếm được Pokrovsk cũng không mang lại hiệu quả tác chiến gì cho Nga, vì họ đã đạt mục tiêu chính trước đó" - ông Barros nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã tập trung khoảng 170.000 binh sĩ trong khu vực để hỗ trợ chiến dịch.

Với dân số khoảng 60.000 người trước xung đột, Pokrovsk nay chỉ còn khoảng 1.200 người ở lại, theo giới chức Ukraine.

Theo ông Barros, Pokrovsk mang ý nghĩa truyền thông quan trọng, bởi Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần nhấn mạnh công khai về việc giành thành phố này. Ngoài ra, việc chiếm Pokrovsk sẽ cho phép Nga tập trung sang chuỗi thành phố công nghiệp ở phía Đông Bắc, nơi được xem là tuyến phòng thủ trọng yếu của Ukraine.

Một binh sĩ thuộc Lữ đoàn 129 của Ukraine đang đóng gần Kostyantynivka nói: "Ngay khi Nga chiếm được Pokrovsk và Myrnohrad, áp lực lên Kostyantynivka sẽ tăng mạnh, rồi họ sẽ tiến về Druzhkivka".

Người này cho biết đơn vị đang thiếu nhân lực và xe bọc thép, đồng thời lo ngại rằng việc Kiev cố giữ Pokrovsk quá lâu có thể lặp lại các tổn thất lớn như ở Bakhmut năm 2023 và Avdiivka năm 2024.

"Chưa có lệnh rút quân, dù ai cũng hiểu Pokrovsk sẽ thất thủ. Càng chậm rút, thương vong càng cao" - binh sĩ này nói.