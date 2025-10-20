PGS TS Nguyễn Thị Minh Thái (giữa) phát biểu sau khi xem vở "Bút máu"

Tối 19-10, suất diễn thứ hai của vở "Bút máu" (tác giả Minh Nguyệt cảm tác từ tác phẩm văn học của nhà văn Vũ Hạnh và đạo diễn) đã thu hút đông khán giả đến xem tại Nhà hát TP.

Cuối vở, giới chuyên môn được mời lên sân khấu chia sẻ cảm nghĩ về tác phẩm mà đạo diễn Minh Nguyệt đã nuôi nấng trong quá trình 15 năm.

Võ Minh Lâm, Hoàng Yến được khen ngợi

Nhà báo Cát Vũ: "Bút máu khiến tôi thấy lại vẻ đẹp và sự khắc nghiệt của nghề báo. Hiếm có tác phẩm sân khấu nào khiến tôi "lặng đi" vì thấy rõ nghề báo – công việc mà tôi gắn bó cả đời được khắc họa chân thật đến vậy".

Nhà báo Cát Vũ (giữa) phát biểu sau khi xem vở "Bút máu"

Bà cho rằng nhiều khi trong guồng quay làm nghề, không có thời gian để nghĩ về chính mình. Nhưng hôm nay, sau khi xem vở "Bút máu", bà thấy lại một điều giản dị mà lớn lao: nghề báo thật sự là một nghề tuyệt vời. Làm báo không chỉ là viết, mà là dấn thân, là đối diện, là giữ ngọn lửa lý tưởng giữa bao biến động.

Đạo diễn Minh Nguyệt đã "thổi hồn mới" vào kịch bản của nhà văn Vũ Hạnh – một cây bút tiêu biểu cho tinh thần phản tỉnh, dấn thân và đạo đức nghề nghiệp của người cầm bút Việt Nam. "Tôi biết đến Minh Nguyệt từ những năm đầu chị ra trường, khi xem vở "Tôi chờ ông đạo diễn" – vở tốt nghiệp của chị và đã rất bất ngờ. Không ngờ một đạo diễn nữ, còn rất trẻ, lại có tư duy sâu sắc đến vậy.

"Qua "Bút máu, tôi thấy chị đã tiến xa hơn: mỗi tác phẩm của Minh Nguyệt luôn vượt lên trên trang kịch bản, bởi chị gửi vào đó cả tình yêu nghề, sự tôn trọng khán giả và nỗi trăn trở về con người. "Bút máu" không chỉ là một vở kịch về người làm báo, mà còn là một tác phẩm về nhân cách, về lựa chọn sống trung thực, về cái giá của sự thật trong thời đại thông tin. Tôi tin vở diễn này xứng đáng được diễn thêm nhiều suất.

NSND Hoàng Yến và NSƯT Võ Minh Lâm trong vở "Bút máu"

vì nó mang lại cho chúng ta quá nhiều bài học, khiến ta suy nghĩ và tin hơn vào giá trị của ngòi bút, đừng để ngòi bút váy máu tội lỗi" - bà bày tỏ.

PGS TS Nguyễn Thị Minh Thái thán phục âm nhạc, ánh sáng và trang trí mỹ thuật quá đẹp vở "Bút máu". Bà đánh giá cao các diễn viên đã nỗ lực thể hiện các nhân vật với chiều sâu tâm lý và cảm xúc dạt dào.

"Trong đó, có hai vai nữ chính là Hoàng Yến và Mia Minh Anh diễn quá tuyệt. Vai diễn xứng đáng là món quà dành cho tất cả phụ nữ trong ngày 20-10 – ngày phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh đó, NSƯT Võ Minh Lâm và NS Công Danh cũng đã diễn quá đỉnh, tôi thán phục tài năng của hai bạn".

Đạo diễn Việt Linh đi xem và nhận xét rằng đạo diễn Minh Nguyệt đã thực hiện được dự án mà bà nuôi nấng 15 năm qua, trong đó từng vai diễn được chăm chút, tạo được dấu ấn đẹp cho một tác phẩm kịch văn học vốn kén khán giả nhưng đã tỏa sáng ý chí làm cho sàn diễn sang, đẹp và lung linh.

"Bút máu" – Ngọn lửa của "văn đức" và sứ mệnh người cầm bút

Khi đèn sân khấu Nhà hát TP HCM vụt sáng tối, vở kịch "Bút máu" đã đưa khán giả trở về với những câu hỏi đau đáu về lương tri, đạo đức và trách nhiệm của người cầm bút trong thời đại hỗn độn thông tin hôm nay.

Hơn nửa thế kỷ trước, "Bút máu" ra đời như một lời kêu gọi thức tỉnh. Trong những năm tháng đất nước còn chìm trong khói lửa, nhà văn Vũ Hạnh – người từng sống, viết và đấu tranh ngay trong lòng chế độ Sài Gòn cũ – đã chọn con đường dấn thân bằng chữ nghĩa.

Ông kêu gọi nhà văn phải có đạo đức, phải dám dùng ngòi bút để soi chiếu cái đẹp, cái thiện, dẫu phải đánh đổi danh lợi, thậm chí tự do.

Mia Minh Anh và NSƯT Võ Minh Lâm trong vở "Bút máu"

Khi đương thời, nhà văn Vũ Hạnh vẫn không giấu được nỗi buồn, sự trăn trở về một xã hội nhiều nghịch lý, nơi cái ác và cái giả đang lấn át trên mạng xã hội, lan truyền nhanh hơn bất kỳ tác phẩm chân chính nào.

Nhà văn Trầm Hương đến xem và nhắc lại lời của nhà văn Vũ Hạnh : "Có quá nhiều điều khủng khiếp đã truyền đi trên mạng, và lần này không thể đổ lỗi cho ngoại bang. Chúng ta phải hành động, phải thay đổi hành vi để cứu lấy chính mình và thế hệ con cháu – ông từng nói trong nghẹn ngào.

Lời ấy, hôm nay, qua ngôn ngữ sân khấu của Minh Nguyệt, trở thành một tiếng chuông cảnh tỉnh mạnh mẽ và giàu cảm xúc. … đến đối thoại của hôm nay".

Họa sĩ Kim Tố - con gái của Nhà văn Vũ Hạnh đã đến xem và cho rằng đạo diễn Minh Nguyệt không dựng "Bút máu" như một bản minh họa văn học, mà như một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại.

Ở đó, người cầm bút xưa đối diện với người cầm điện thoại nay – cùng một câu hỏi: "Chúng ta đang viết gì cho đời?". Bà cảm ơn tất cả ê kíp đã làm sống lại tác phẩm của cha mình và bà tin rằng ở đâu đó trong khán phòng có sự hiện diện của ông.

Thiết kế mỹ thuật của vở "Bút máu" tuyệt đẹp

"Bút máu" – từ bản in năm xưa và vở kịch hôm nay.

Trong không gian kịch đầy biểu tượng, ánh sáng và âm nhạc đan xen, "Bút máu" không ồn ào mà chạm sâu. Người xem không chỉ nhìn thấy nhân vật Trần Sinh – nhà văn dám sống và dám trả giá cho sự thật – mà còn soi thấy chính mình, giữa thời đại kỹ thuật số nơi "bàn phím có thể giết chết một nhân cách" chỉ bằng một cú click.

Đạo diễn Minh Nguyệt – người từng gây ấn tượng với những tác phẩm giàu chất thơ và triết lý – một lần nữa chứng minh bản lĩnh nghệ thuật: nâng văn bản văn học lên tầm tư tưởng sân khấu, nơi mỗi hình ảnh, mỗi lời thoại đều chứa đựng suy tư về "văn đức" – đạo đức của người sáng tạo.

Ngọn lửa của "văn đức" Nghề y có "y đức", còn nghề viết – như nhà văn Vũ Hạnh từng nói – cũng cần lắm một "văn đức". Đó không phải là khẩu hiệu, mà là trách nhiệm đạo lý trong từng con chữ.

Các diễn viên đã hóa thân trọn vẹn vào vai diễn trong vở "Bút máu"

Giữa cơn lốc công nghệ hiện nay, khi những "văn hóa phẩm độc hại" tràn ngập mạng xã hội, "văn đức" dường như bị mỉa mai, bị quên lãng. Vì thế, "Bút máu" hôm nay không chỉ là một vở kịch – mà là một lời nhắc, một lời cảnh tỉnh về lằn ranh mong manh giữa tự do sáng tạo và sự tha hóa, giữa lan tỏa và rẻ rúng.

NSƯT Võ Minh Lâm nói: "Cảm ơn cuộc đời gần trọn một thế kỷ của nhà văn Vũ Hạnh – người đã viết bằng máu tim mình để chúng ta, những thế hệ đi sau, có thể soi lại ngọn lửa ấy. Và cảm ơn đạo diễn Minh Nguyệt, người đã đánh thức lại linh hồn của "Bút máu" bằng sân khấu hôm nay – nơi "văn đức" được nhìn thấy, được cảm nhận, và được nhắc nhớ như một giá trị không bao giờ cũ".

Các nghệ sĩ, nhà báo, các nhà chuyên môn lên sân khấu chúc mừng ê kíp vở "bút máu" tối 19-10

"Ngòi bút chỉ thực sự có sức mạnh khi nó hướng về con người, vì con người" – lời nhắn nhủ của nhà văn Vũ Hạnh – giờ đây, qua "Bút máu", vẫn đỏ rực như chính dòng máu của những người viết trung thực và tử tế.



