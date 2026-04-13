Văn hóa - Văn nghệ

Nghệ sĩ Phượng Nga được khán giả Hàn Quốc yêu mến

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Nghệ sĩ Phượng Nga vừa kết thúc chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc, bà được khán giả kiều bào sinh sống tại xứ sở Kim chi yêu mến

Nghệ sĩ Phượng Nga tại chùa Heungryunsa, thành phố Incheon, Hàn Quốc


Ngày 12-4, tại chùa Heungryunsa, thành phố Incheon, Hàn Quốc, năm trong chương trình Lễ cầu an - cầu nguyện biển đảo và hòa bình thế giới năm 2026 được tổ chức trang nghiêm, có chương trình nghệ thuật của nghệ sĩ trong nước biểu diễn phục vụ khán giả Việt Nam và Hàn Quốc.

Tham dự chương trình còn có đại diện chính quyền địa phương và cộng đồng người Việt ở nước sở tại. Đây là sự kiện do Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức.

Phượng Nga kết nối giao lưu văn hóa

Nghệ sĩ Phượng Nga cho biết: "Chương trình đã diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mang ý nghĩa tâm linh và đối ngoại nhân dân sâu sắc. 

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, các vị giáo phẩm và quan chức cấp cao của nước chủ nhà như: Hòa thượng Pháp Luân - Chủ tịch Viện Xúc tiến Văn hóa Phật giáo Incheon, Thầy Won Gak, ông Shin Jae Kyung - Phó Thị trưởng Incheon, ông Do Seong Hun - Giám đốc Sở Giáo dục thành phố Incheon và ông Jo Ui Young - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Incheon cùng nhiều tổ chức, hội đoàn của cộng đồng người Việt, bà Nguyễn Thị Thái Bình - Tham tán Công sứ, đại diện Đại sứ quán Việt Nam. Tôi vinh dự được đại diện các nghệ sĩ phát biểu cảm xúc.

Nghệ sĩ Phượng Nga phát biểu tại chùa Heungryunsa, thành phố Incheon, Hàn Quốc

Bên cạnh các ca sĩ Hàn Quốc chỉ có tôi là nghệ sĩ Việt Nam trong chuyến đi này" – nghệ sĩ Phượng Nga chia sẻ.

Chương trình Lễ cầu an - cầu nguyện biển đảo và hòa bình thế giới năm 2026 tại Hàn Quốc

Nghệ sĩ Phượng Nga nhiều năm qua đã đóng góp rất nhiều cho hoạt động văn nghệ thiện nguyện. Bà thường xuyên tổ chức các chuyến lưu diễn từ miền Trung đến miền Bắc, tham gia các chương trình lễ hội văn hóa, lễ cúng đình Kỳ yên và quảng bá, giới thiệu những sáng tác về đất nước, con người và di sản Việt Nam.

Rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trẻ đã cùng đồng hành với bà trong suốt thời gian qua, trong đó có NSƯT Tâm Tâm. "Tôi ghi nhận sự cống hiến và dấn thân của chị Phượng Nga đối với các hoạt động mang tính cộng đồng. Chị là tấm gương sáng để chúng tôi noi theo, đồng thời luôn tạo năng lượng tích cực để chúng tôi sáng tạo nghệ thuật" – NSƯT Tâm Tâm nói.

NSND Thanh Tuấn chia sẻ: "Tôi và Phượng Nga có nhiều bài ca cổ, tân cổ giao duyên biểu diễn khắp nơi được công chúng đón nhận. Nghệ sĩ Phượng Nga là người tận tụy với nghề, quan tâm đến đàn em và tích cực kết nối những hoạt động quảng bá di sản, văn hóa vùng miền thông qua bài vọng cổ, trích đoạn cải lương".

Sắp tới, nghệ sĩ Phượng Nga sẽ biểu diễn tại Mỹ, Pháp và một số tỉnh thành miền Bắc với chương trình nghệ thuật giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng của các thế hệ soạn giả đã cống hiến cho sự nghiệp văn học nghệ thuật Nước nhà nhiều tinh hoa.


