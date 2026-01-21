Nghệ sĩ Quang Thảo: "Mai Vàng là giải thưởng tôi mơ ước"

Nghệ sĩ Quang Thảo





Với tư cách diễn viên, nghệ sĩ Quang Thảo chia sẻ rằng Giải Mai Vàng - do Báo Người Lao Động sáng lập và tổ chức - đã là mơ ước từ rất lâu của anh, nhưng có lẽ anh chưa đủ duyên để chạm tới. Câu nói ấy không phải để tiếc nuối, mà như một sự chiêm nghiệm bình thản của người làm nghề đã có sự khởi đầu khá may mắn và anh đang đi qua nhiều chặng đường, nhiều vai diễn, nhiều thăng trầm, để rồi hôm nay đứng ở một vị trí khác: tác giả – đạo diễn.

Và chính ở vị trí đó, tại Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025, nghệ danh Quang Thảo lại hiện lên theo một cách rất khác: vở "Dưới bóng giai nhân" do anh làm tác giả kiêm đạo diễn lọt vào Top 5 đề cử. Một sự ghi nhận không ồn ào, không khoa trương, nhưng đủ để người trong nghề hiểu: đó là kết quả của một hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, bền bỉ và nhiều tự vấn.

NS Quang Thảo không giấu việc mình từng mơ Mai Vàng như một diễn viên. Nhưng cuộc đời nghệ thuật vốn nhiều ngã rẽ. Khi "duyên" chưa đến ở vai trò diễn xuất, anh lại lặng lẽ đi sâu hơn vào công việc sáng tác và dàn dựng. Và rồi, ở lần thứ 31 này, giấc mơ Mai Vàng trở lại – không còn là giấc mơ cá nhân đứng trên sân khấu nhận giải, mà là niềm vui khi đứa con tinh thần của mình được khán giả và giới chuyên môn gọi tên.

NS Quang Thảo nói: "Cả 5 tác phẩm được chọn đều xứng đáng, nên tôi đã có sẵn niềm vui để chúc mừng cho tất cả mọi người. Riêng mình vào Top 5 đã thấy hạnh phúc và biết ơn rồi. Mọi thứ tùy duyên".

Qua đó, thấy rõ một thái độ nghề nghiệp điềm đạm: không đặt nặng thắng – thua, mà coi trọng hành trình và sự sẻ chia để cùng thăng hoa sáng tạo, cùng cống hiến cho khán giả nhiều tác phẩm hay.

Hồ Tôn Hiến – một nhân vật sinh ra từ lao động cực nhọc

Nếu "Dưới bóng giai nhân" được nhắc tới như một dấu ấn, thì nhân vật Hồ Tôn Hiến chính là trung tâm sáng tạo nhiều trăn trở nhất của tác giả Quang Thảo. Anh thừa nhận ở vai trò tác giả, để xây dựng được một hình tượng mới lạ và phức tạp như vậy, anh đã phải nghiên cứu rất nhiều nguồn tư liệu, trong một thời gian dài, và chỉnh sửa kịch bản không biết bao nhiêu lần. Viết đã khó.

Và với nghệ sĩ Quang Thảo: "chọn đúng người thể hiện còn khó hơn" – anh nói và kể về quyết định khi giao vai diễn này cho nghệ sĩ Đình Toàn và anh đã chọn đúng để vai diễn thăng hoa, được công chúng đón nhận.

Nhân vật Hồ Tôn Hiến qua diễn xuất của Đình Toàn nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả, và việc Đình Toàn được đề cử Top 5 vòng bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 cũng trở thành niềm vui nhân đôi đối với Quang Thảo.

Anh nói: "Hồ Tôn Hiến – Đình Toàn cũng là thành quả ngọt ngào của vở "Dưới bóng giai nhân" mà tôi may mắn được là tác giả và đạo diễn".

Trong câu nói ấy, không chỉ có niềm tự hào, mà còn có ý thức rất rõ về tính tập thể của sân khấu: một vở diễn chỉ thật sự sống khi từng mắt xích đều tìm được đúng vị trí của mình.

Quang Thảo không dừng lại ở một thành công

Với Quang Thảo, vở "Dưới bóng giai nhân" không phải là điểm dừng. Đầu năm 2026, anh đã hoàn thành kịch bản NXNX 37. Và nếu mọi việc thuận lợi, trong năm nay, anh sẽ tiếp tục dàn dựng một tác phẩm lịch sử mới, nối tiếp hành trình sau "Lệ Chi Viên" – một hướng đi cho thấy anh vẫn kiên trì với mạch đề tài lịch sử – chính kịch, khó nhưng nhiều dư địa khám phá.

Đó không phải là con đường dễ đi, nhất là trong bối cảnh sân khấu đang chịu nhiều áp lực từ thị hiếu giải trí nhanh.

Nhưng ở Quang Thảo, người ta thấy một sự lựa chọn có ý thức: chấp nhận chậm, chấp nhận khó, để đổi lấy chiều sâu và dấu ấn nghề nghiệp.

Phần thưởng lớn nhất vẫn là khán giả

Có lẽ, điều khiến người ta quý Quang Thảo không chỉ nằm ở tác phẩm, mà còn ở cách anh nhìn nhận sự ghi nhận. Trước tình cảm của bạn đọc Báo Người Lao Động và khán giả qua những lá phiếu bình chọn, anh nói rất thật: "Tôi cảm kích lắm, không biết nói sao cho thỏa…".

Và rồi anh khẳng định một điều tưởng như cũ mà chưa bao giờ cũ trong nghệ thuật: sự ủng hộ, động viên và đón nhận của khán giả qua từng tác phẩm đã là phần thưởng cao quý nhất.

Còn kết quả Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 như thế nào, anh vẫn trân trọng và biết ơn ban tổ chức, bạn đọc, và công chúng.

"Tôi đánh giá cao nỗ lực của Quang Thảo, từ một diễn viên còn rụt rè, thoại chưa chắc một câu, nhưng vụt sáng lên, đảm đương nhiều vai trò. Chỉ mong em bền sức, từ tốn và biết lắng nghe những ý kiến chung quanh để thăng tiến vững chắc trong nghệ thuật" – NSƯT Ca Lê Hồng nói.



