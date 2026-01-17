Nghệ sĩ Hùng Vương: Vào vòng bầu chọn Mai Vàng là niềm động viên lớn





Nghệ sĩ Hùng Vương

Gần 20 năm đi cùng sân khấu cải lương, nghệ sĩ Hùng Vương không phải là cái tên xuất hiện ồn ào trên truyền thông. Anh chọn cho mình một con đường chậm, chắc, bền bỉ và đầy nhẫn nại.

Chính vì thế, việc lần đầu tiên lọt vào Top 5 đề cử Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là một dấu mốc mang nhiều ý nghĩa: sự ghi nhận của công chúng dành cho một nghệ sĩ đi đường dài bằng lao động nghiêm túc và tình yêu nghề bền bỉ.

"Đề cử vào bảng bầu chọn top 5 hạng mục nam diễn viên sân khấu được yêu thích là niềm vui, là động lực để tôi trân trọng hơn con đường mình đã chọn" – NS Hùng Vương chia sẻ.

Câu nói mộc mạc ấy phần nào cho thấy tâm thế của một nghệ sĩ không xem giải thưởng là đích đến, mà là cột mốc để tiếp tục bước tiếp.

NSƯT Tú Sương và NS Hùng Vương

NS Hùng Vương trưởng thành trong tinh thần tập thể

Không chỉ xuất hiện với tư cách một diễn viên, Hùng Vương còn là một trong những gương mặt nòng cốt của Sân khấu Thiên Long – một sân khấu xã hội hóa còn rất trẻ nhưng đang tạo được thiện cảm đặc biệt với khán giả.

Điều đáng quý ở Thiên Long không nằm ở tham vọng phô trương, mà ở tinh thần "làm nghề tử tế": đặt chất lượng nghệ thuật và cảm xúc khán giả lên hàng đầu, kết nối lực lượng nghệ sĩ trẻ với các thế hệ đi trước, giữ gìn giá trị truyền thống nhưng không ngại tìm cách làm mới.

Hùng Vương nhìn sự phát triển của sân khấu này không phải bằng những con số hay danh hiệu, mà bằng những tràng pháo tay và những tin nhắn góp ý sau mỗi đêm diễn – thứ phản hồi trực tiếp và chân thành nhất từ công chúng.

NSƯT Tú Sương và NS Hùng Vương

"Hồ Nguyệt Cô hóa cáo" – Một cột mốc của niềm tin

Việc vở "Hồ Nguyệt Cô hóa cáo" (đạo diễn Võ Hoàng Phương) lọt vào vòng bầu chọn đã là niềm vui riêng của một vở diễn xã hội hóa và là sự khích lệ lớn lao đối với cả một tập thể nghệ sĩ trẻ phấn đấu không ngừng.

Phần đông diễn viên tham gia sân khấu Thiên Long đều bước ra từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, "Họ cũng như tôi còn "lộng cộng" trong hình thức biểu diễn, nhưng lại chạm đến cảm xúc khán giả bằng giọng ca và cảm xúc thật. Chúng tôi biết ơn sự dìu dắt của những nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm như đạo diễn Võ Hoàng Phương, NSƯT Tú Sương, NS Lê Thanh Thảo, NS Thanh Sơn… đã giúp vở diễn có thêm chiều sâu nghề nghiệp và sự vững vàng trong cấu trúc nghệ thuật" – NS Hùng Vương chia sẻ.

Anh cho biết khoảnh khắc các nghệ sĩ trẻ "vui đến rơi nước mắt" khi đọc những dòng chia sẻ của khán giả sau đêm diễn có lẽ chính là hình ảnh đẹp nhất của sân khấu: nghệ sĩ được tiếp sức bằng tình yêu công chúng.

NSƯT Tú Sương và NS Hùng Vương

Tiết Giao, vai diễn thử thách lòng yêu nghề Hùng Vương

Trong hành trình nghề nghiệp, vai Tiết Giao là một dấu ấn đặc biệt với nghệ sĩ Hùng Vương. Đây là vai anh yêu thích từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, bởi những thử thách rất "sân khấu".

Khi anh được giao vai, anh đã đối mặt với sự khó khăn: phải diễn liên tục 5 cảnh; thay trang phục chớp nhoáng và "một sự cố "hú hồn" khi bộ phục trang quan trọng bị cầm nhầm ngay trước giờ ra sân khấu.

Trong khoảnh khắc áp lực và mệt mỏi nhất, tiếng vỗ tay và tiếng gọi tên từ khán giả đã giúp tôi bước ra, đứng vững và hoàn thành vai diễn. Đó là một chi tiết nhỏ nhưng nói rất nhiều về bản lĩnh sân khấu: nghệ sĩ sống được là nhờ khán giả, và cũng được nâng đỡ bởi chính tình cảm ấy" – NS Hùng Vương kể.

NS Hùng Vương

NS Hùng Vương không ngừng học để đi xa hơn

Điều đáng trân trọng ở NS Hùng Vương là anh không bằng lòng với những gì đã có. Bên cạnh việc gắn bó với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và Sân khấu Thiên Long, anh còn đang theo học năm thứ ba lớp đạo diễn sân khấu tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM, để nhìn sân khấu ở góc độ toàn diện hơn.

Kế hoạch tham dự Giải thưởng Trần Hữu Trang và ra mắt thêm những sản phẩm nghệ thuật chỉn chu trong năm 2026 cho thấy một tinh thần nghề nghiệp rất rõ: không tự lặp lại mình, không ngủ quên trong vùng an toàn.

Có tên trong Top 5 Mai Vàng là một lời nhắc rằng bạn đọc, khán giả vẫn nhận ra và trân trọng những người làm nghề bền bỉ, lặng lẽ mà không mệt mỏi – như cách nghệ sĩ Hùng Vương đã và đang đi trên con đường cải lương của mình.



