Nghệ sĩ Quốc Thịnh – Giải Mai Vàng là động lực để phấn đấu không ngừng





Nghệ sĩ Quốc Thịnh luôn được khán giả yêu thương

Trong một thời điểm rất đặc biệt, chỉ còn 4 ngày nữa vòng bầu chọn sẽ khép lại và hướng đến đêm trao giải (29-1) được tổ chức tại Nhà hát TP HCM, các nghệ sĩ đều chưa biết ai sẽ chính thức được xướng tên để chạm tay đến tượng Mai Vàng, với nghệ sĩ Quốc Thịnh – anh cũng hồi hộp không kém.

Trên thực tế những gương mặt được công chúng lựa chọn năm nay đầu là ẩn số. Bảng xếp hạng tạm thời vì thế không chỉ là con số, mà là nhịp đập hồi hộp của một hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ, lặng lẽ và đầy tin yêu. Với Quốc Thịnh, cảm xúc đầu tiên khi biết mình vào Top 5 không phải là sự hân hoan náo nhiệt, mà là niềm tự hào rất nghề.

Quốc Thịnh - Tự hào vào top 5 giải thưởng uy tín

Khi nói về sự kiện này, nghệ sĩ Quốc Thịnh tâm sự: "Điều đó làm mình thấy hoạt động nghệ thuật của mình được báo chí và giới chuyên môn quan tâm. Tôi tự hào khi được vào top 5 trong một giải thưởng uy tín đã tồn tại 31 năm, đó là giải Mai Vàng" – anh nói, rất giản dị, nhưng đủ để thấy phía sau là cả một hành trình dài đi cùng sân khấu.

NSND Việt Anh nhận xét: "Quốc Thịnh duyên lắm, có nhiều sáng tạo và biết cách làm chủ tình huống. Cọ xát qua nhiều sàn diễn, nắm bắt nhiều phong cách, khuynh hướng sáng tác và đạo diễn của nhiều thương hiệu, nên em biết cách tung hứng tiếng cười đúng lúc, ngay cả việc biết nghề biên kịch, cũng là lợi thế để em dùng ngôn ngữ hài phù hợp, không bị lố và luôn làm khán giả thích thú, cười mà nhớ đến em".

Nghệ sĩ Quốc Thịnh tạo sự duyên dáng qua nhiều vai diễn hài

Quốc Thịnh - Khi nhân vật bước ra từ đời sống

Một trong những dấu ấn thú vị của Quốc Thịnh với khán giả thời gian qua là nhân vật Ba Tà Lơn – một hình tượng vừa hài hước vừa rất "đời" trong vở "Hồn ai nấy giữ" (Nhà hát kịch IDECAF).

Ít ai biết, nhân vật này không ra đời từ bàn viết hay phòng tập, mà từ… một buổi cà phê ở chợ Cây Quéo.

Anh kể, hôm đó đang ngồi uống cà phê thì có một ông già tóc bạc phơ, chân mày dài, đến mời mua vé số. Ông nói giọng lơ lớ tiếng Hoa, vừa bán vé số vừa kể đủ thứ chuyện trên đời: chuyện giành chỗ bán, chuyện ghen tuông, chuyện mới bán nhà…

Chính cái giọng nói và cái duyên rất tự nhiên ấy đã "đánh thức" trong Quốc Thịnh một hình tượng sân khấu. Từ đó, Ba Tà Lơn xuất hiện: mái tóc bạc búi tó, chân mày dài, giọng nói lơ lớ – một nhân vật bước ra từ đời sống, mang theo hơi thở của phố chợ, của những phận người nhỏ bé nhưng đầy sinh động.

Có lẽ chính cách lắng nghe đời sống ấy đã tạo nên chất riêng cho Quốc Thịnh: tiếng cười của anh không chỉ để vui, mà còn để khán giả thấy mình đâu đó trong những số phận, những câu chuyện tưởng chừng rất vụn vặt.

Nghệ sĩ Quốc Thịnh (ngồi xe lăn) diễn vai bi đầy cảm xúc trong vở "Đồng chí"

Quốc Thịnh - Một nghệ sĩ không ngơi nghỉ

Năm 2026 với Quốc Thịnh được hình dung sẽ là một năm "kín lịch". Anh sẽ tiếp tục tập và dựng vở mới ở các sân khấu.

Sau dấu ấn của vở "Lạc" - đồng đạo diễn tại Nhà hát kịch sân khấu nhỏ TP HCM (5B Võ Văn Tần), anh sẽ dựng vở tốt nghiệp cho lớp diễn viên anh đang giảng dạy tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP HCM. "Làm hết nhiêu đó chắc cũng hết năm" – câu nói nghe nhẹ tênh, nhưng đủ thấy một nhịp lao động không ngừng nghỉ của Quốc Thịnh.

Trước đó trong năm 2025, chuyến lưu diễn tại Hàn Quốc với vở "Đồng chí" – nơi anh vừa là diễn viên, vừa là đồng đạo diễn với NSND Trần Ngọc Giàu, cũng để lại nhiều cảm xúc trong lòng anh.

Được mời tham dự Liên hoan sân khấu Busan, với anh, trước hết là niềm tự hào. "Tôi nhìn thấy sự tương đồng giữa hai nền sân khấu: mỗi bên đều tôn vinh bản sắc văn hóa của đất nước mình, đều có những diễn viên giỏi, những cách thể hiện nhân vật rất thuyết phục. Nhưng điều quý nhất, theo tôi, chính là sự học hỏi lẫn nhau, để bù đắp những khiếm khuyết, và mở ra những khả năng hợp tác nghệ thuật trong tương lai" – NS Quốc Thịnh nói.

NGhệ sĩ Quốc Thịnh rất giản dị, chân thành giữa đời thường

Quốc Thịnh - Một cái Tết rất "sân khấu"

Tết này, Quốc Thịnh tiếp tục hiện diện dày đặc trên sàn diễn: "Làng Vô Tặc", "Hồn ai nấy giữ", "Thượng công Đức Tả quân Lê Văn Duyệt" tại Nhà hát Kịch Idecaf.

Anh còn tham gia một vở kịch Tết tại Nhà hát Kịch TP HCM và các chương trình mừng nghệ thuật mừng xuân phục vụ bà con ở nhiều địa bàn thành phố.

Lịch diễn dày, nhưng đó cũng là niềm vui của một nghệ sĩ được sống trọn với sân khấu, được gặp khán giả trong những ngày đầu năm – khi nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, tiếng cười và sự sẻ chia càng trở nên ấm áp.

Khiêm tốn là đức tính đáng khen ngợi của nghệ sĩ Quốc Thịnh





Chờ một khoảnh khắc được xướng tên

Nói về Giải Mai Vàng sau hành trình 31 năm, Quốc Thịnh bày tỏ một mong muốn rất đẹp: giải thưởng sẽ tiếp tục có nhiều điều bất ngờ, hấp dẫn, để thu hút khán giả theo dõi và quan trọng hơn, trở thành động lực giữ lửa nghề cho nghệ sĩ, giúp họ tiếp tục sáng tạo những vai diễn mới để phục vụ công chúng.

Chỉ còn 4 ngày nữa, câu hỏi vẫn treo lơ lửng: liệu nghệ sĩ Quốc Thịnh có được xướng tên trong đêm 29-1?

Nhưng có lẽ, vượt lên trên kết quả, điều đáng trân trọng nhất đã hiện hữu: đó là niềm tin của khán giả, là sự ghi nhận cho một nghệ sĩ đi đường dài, lặng lẽ gieo tiếng cười từ đời sống, và chưa bao giờ ngừng tìm kiếm những cách kể mới cho sân khấu.

Và chính hành trình ấy – bền bỉ, khiêm nhường, đầy yêu thương nghề đã là động lực khiến nghệ sĩ Quốc Thịnh trở nên rất xứng đáng trong Top 5 Mai Vàng năm nay.



